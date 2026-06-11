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Elliot Anderson England 2026Getty
Christian Guinin

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Rekor transfer ücreti talep edildi! Manchester City, Premier League'in parlayan yıldızı için sunduğu bir sonraki dev teklifle reddedildi

Premier Lig
Transfers
M.City
M. United
Nottingham Forest
E. Anderson

Görünüşe göre Manchester City, Elliot Anderson’ın kulübü Nottingham Forest’a yaptığı bir sonraki dev teklifle reddedildi.

The Athletic'in haberine göre, Skyblues İngiliz milli futbolcu için 140 milyon avroluk bir teklifte bulunmuş, ancak Forest bu teklifi reddetmiş.

  • Bunun yerine Tricky Trees, herhangi bir ek şart olmaksızın en az 145 milyon sterlin talep ediyor; bu rakam, geçen yaz Liverpool FC’nin forvet Alexander Isak’ın transferi için Newcastle United’a ödediği ve İngiltere’deki transfer rekoru olan tutara denk geliyor.

    23 yaşındaki Anderson, uzun süredir Manchester City'nin transfer listesinde yer alıyor. Geçen sezon Nottingham'da gösterdiği güçlü performansla bir dizi Avrupa'nın önde gelen kulübünün dikkatini çeken Anderson, İngiltere milli takımıyla yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

    Orada, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde orta sahanın merkezinde büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak. Perşembe gecesi Costa Rica ile oynanan hazırlık maçında (3-0) ilk 11'de sahaya çıktı ve 71. dakikada oyundan alındı.

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United de Elliot Anderson ile ilgileniyor

    Anderson, gençlik yıllarını Newcastle United'da geçirdi ve burada profesyonel oldu. 2024 yazında Nottingham'a transfer oldu ve burada orta sahanın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Geçtiğimiz sezonda Premier Lig'in her maçında forma giydi, dört gol attı ve dört golün de asistini yaptı.

    Bu arada, transfer konusunda City'ye kendi şehrinden bir rakip çıkmış gibi görünüyor: Manchester United'ın da Anderson'a göz diktiği söyleniyor. Bununla birlikte, Athletic'in haberine göre, Red Devils'ın Citizens'ın teklif ettiği rakamı karşılayamayacağı belirtiliyor.

    Anderson'ın Nottingham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli.