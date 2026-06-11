Rekor transfer ücreti talep edildi! Manchester City, Premier League'in parlayan yıldızı için sunduğu bir sonraki dev teklifle reddedildi

Anderson, gençlik yıllarını Newcastle United'da geçirdi ve burada profesyonel oldu. 2024 yazında Nottingham'a transfer oldu ve burada orta sahanın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Geçtiğimiz sezonda Premier Lig'in her maçında forma giydi, dört gol attı ve dört golün de asistini yaptı.

Bu arada, transfer konusunda City'ye kendi şehrinden bir rakip çıkmış gibi görünüyor: Manchester United'ın da Anderson'a göz diktiği söyleniyor. Bununla birlikte, Athletic'in haberine göre, Red Devils'ın Citizens'ın teklif ettiği rakamı karşılayamayacağı belirtiliyor.

Anderson'ın Nottingham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli.