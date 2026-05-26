Rekor transfer ücreti gerekiyor! Man City ile Man Utd arasındaki transfer savaşının başrol oyuncuları ortaya çıkarken, Elliot Anderson, bir İngiliz futbolcu için Declan Rice’ın 105 milyon sterlinlik rekorunu kırmaya hazırlanıyor
City, Forest'ın yıldız oyuncusu için yarışta önde
Manchester City, Anderson'ı kadrosuna katma yarışında başı çekiyor; Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu, rakip Manchester United yerine Etihad Stadyumu'na transfer olmaya meyilli. BBC'ye göre, 23 yaşındaki oyuncunun bu yaz City Ground'dan ayrılacağına dair beklentiler giderek artıyor. United ise fazla para ödemek ya da uzun süren pazarlıklara girmek istemiyor. Kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı ve tarafların değerleme konusunda görüşleri birbirinden çok uzak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson, bu sezon 50 maçta forma giyip 4.168 dakika sahada kalarak 4 gol atarak muazzam bir performans sergiledi. Pazar günü Bournemouth ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, Anderson ayakta alkışlandı.
İngiltere'deki transfer rekorunu kırmak
Talep edilen transfer ücreti, bir İngiliz oyuncu için rekor kırarak Arsenal’in West Ham’a Rice için ödediği 105 milyon sterlinlik rakamı geride bırakabilir. Forest’ta, bu yaz büyük bir satış gerçekleşecekse bunun genç orta saha oyuncusu olacağına dair bir algı var. İngiltere milli takımıyla başarılı bir Dünya Kupası performansı, kulübü pazarlık masasında daha da güçlü bir konuma getirecektir. İki yıldızı karşılaştırırsak, Rice bu sezon 54 maça çıkıp 5 gol atarak Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulunarak yüksek değerini haklı çıkardı. Ayrıca 30 Mayıs'ta Paris ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor ve bu da yerli yetenekler için ödenen astronomik ücretlerin nihai başarıya yol açabileceğini kanıtlıyor.
Yöneticinin yaz indirimleri konusundaki tutumu
Forest teknik direktörü Vitor Pereira, Anderson ve Morgan Gibbs-White’ın “dünyanın zirvesini” hak ettiklerini kabul etti. Her ikisini de kadroda tutmayı tercih ederdi, ancak özellikle Premier Lig’i 16. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılamayacak olmaları nedeniyle orta saha oyuncusunun ayrılma ihtimali daha yüksek. Pereira şunları söyledi: "Farklı hedefler için mücadele etmek istiyorsak, en iyi oyuncuları takımda tutmamız gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde, her sezon kadro değişikliği yaparsanız, istikrarlı olmak ve daha güçlü bir yapı oluşturmak zorlaşır. Elbette transfer piyasasını kontrol edemeyiz, ancak bence aynı görüşteyiz; benim ve kulübün düşüncesi, oyuncuların çoğunu takımda tutmaya çalışmak ve transfer piyasasını kontrol etmeye çalışmak."
Anderson'ın bundan sonraki planları neler?
Müzakereler ilerledikçe, Manchester City ilgisini resmileştirmeye ve fiyat farkını kapatmaya çalışacaktır. Anderson, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde formunu korumaya odaklanmalıdır; bu da piyasa değerini daha da artırabilir. Manchester United’ın transfer girişimini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı henüz belli değil, ancak önümüzdeki aylarda Nottingham Forest’tan rekor bir transferle ayrılması kaçınılmaz görünüyor.