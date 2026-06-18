Son saatlerde Chelsea ile “Yaşlı Hanım” arasındaki görüşmelerin genişlediği belirtiliyor. Başlangıçta sadece parasal bir teklifin olası olduğu düşünülürken, şimdi gündeme öne çıkan bir isim var: Bayern’in şu anki kiralık oyuncusu Jackson.

Bu forvet, Cambiaso transferinin gerçekleşmesi için belirleyici bir rol oynayabilir. Juve, yıldız oyuncusu için İngilizlerin ilk teklifinin çok üzerinde bir bedel talep ediyor. Jackson’ın transferin bir parçası haline getirilmesi, İtalyanların mali taleplerini karşılamak ve aynı zamanda İspanyol rakiplerini geride bırakmak için bir koz olabilir.