İtalyan milli takım oyuncusu, Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekmiştir. FC Barcelona çoktan nabız yoklamaya başlamış ve önemli bir takas oyuncusu teklif etmiş olsa da, bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atan kulüp öncelikle Chelsea’dir.
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Rekor şampiyonuna takas yoluyla mı? Bayern’in forveti Nicolas Jackson, sansasyonel bir transfer anlaşmasının parçası olabilir
Son saatlerde Chelsea ile “Yaşlı Hanım” arasındaki görüşmelerin genişlediği belirtiliyor. Başlangıçta sadece parasal bir teklifin olası olduğu düşünülürken, şimdi gündeme öne çıkan bir isim var: Bayern’in şu anki kiralık oyuncusu Jackson.
Bu forvet, Cambiaso transferinin gerçekleşmesi için belirleyici bir rol oynayabilir. Juve, yıldız oyuncusu için İngilizlerin ilk teklifinin çok üzerinde bir bedel talep ediyor. Jackson’ın transferin bir parçası haline getirilmesi, İtalyanların mali taleplerini karşılamak ve aynı zamanda İspanyol rakiplerini geride bırakmak için bir koz olabilir.
- AFP
Jackson, Cambiaso transferinde pazarlık kozu mu?
Katalonya’dan gelen ilgi kesinleşti. Barça, kanatlar için takviye arıyor ve Cambiaso’yu bu yapbozun mükemmel parçası olarak görüyor. Anlaşmayı gerçekleştirmek için yetkililer, karşılığında Ronald Araujo’yu Torino’ya göndermeye hazır görünüyor.
Ancak şu anda İspanyollar geride kalmış durumda, zira İngiltere’den gelen teklif daha somut bir hal alıyor. Rapora göre Chelsea, kayda değer ilerlemeler kaydediyor ve ilk hamlesiyle müzakere zeminini sağlamlaştırdı.
Habere göre Londralılar, 27 ila 28 milyon avro aralığında sabit bir transfer ücreti teklif ediyor. Ancak İtalya’nın rekor şampiyonu daha fazlasını talep ediyor; bu nedenle Blues, ek olarak Jackson’ı da teklif ediyor.
Jackson’ın Chelsea’de artık bir geleceği yok
Cambiaso, sol savunma kanadında rolünü esnek bir şekilde yorumlayan modern bir savunma oyuncusu olarak kabul ediliyor: Oyun kurulumunda sık sık orta sahanın merkezine ilerleyerek orada sayı üstünlüğü yaratıyor. Ayrıca, daha ileride, hücum kanatlarında tehlike yaratacak futbol becerilerine de sahip.
Aynı zamanda bu transfer, Chelsea için kadrosunu sadeleştirme fırsatı da sunacaktır. Bu transfer sayesinde, zaten artık ihtiyaç duyulmayan bir oyuncuyu maaş listesinden çıkarabilirler. Jackson, teknik planlara uymuyor ve Stamford Bridge’de bir geleceği yok.