Bruno Fernandes, Amex Stadyumu'nda sezonun 21. asistine ulaştıktan sonra futbol dünyası onu oyun kuruculuğun yeni kralı ilan etmeye hazırdı. Ancak eski PGMOL genel müdürü Keith Hackett, tartışmaya sansasyonel bir şekilde dahil olarak Manchester United yıldızının bu katkısının resmi olarak sayılmaması gerektiğini öne sürdü.

Karara itirazını sosyal medyada dile getiren Hackett, "Bu açıkça bir asist değil, dolayısıyla rekor kırılmadı" diye yazdı.

Emekli hakemin müdahalesi, özellikle tarih yazılmak üzereyken, İngiltere'nin en üst liginde asistlerin sayılması için kullanılan kriterler konusunda hararetli bir tartışma başlattı.