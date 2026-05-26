Getty Images Sport
Çeviri:
"Rekor kırılmadı" - Bruno Fernandes'e 21. "asist"in sayılmayacağı söylendi; eski PGMOL başkanı, tarih yazan Man Utd golüne tepki gösterdi
Hackett, tarihi dönüm noktasını tartışıyor
Bruno Fernandes, Amex Stadyumu'nda sezonun 21. asistine ulaştıktan sonra futbol dünyası onu oyun kuruculuğun yeni kralı ilan etmeye hazırdı. Ancak eski PGMOL genel müdürü Keith Hackett, tartışmaya sansasyonel bir şekilde dahil olarak Manchester United yıldızının bu katkısının resmi olarak sayılmaması gerektiğini öne sürdü.
Karara itirazını sosyal medyada dile getiren Hackett, "Bu açıkça bir asist değil, dolayısıyla rekor kırılmadı" diye yazdı.
Emekli hakemin müdahalesi, özellikle tarih yazılmak üzereyken, İngiltere'nin en üst liginde asistlerin sayılması için kullanılan kriterler konusunda hararetli bir tartışma başlattı.
- Getty Images
Fernandes, Henry ve De Bruyne'yi geride bıraktı
Tartışma patlak vermeden önce, Portekizli milli oyuncu, turnuva tarihinin en büyük iki yaratıcı oyuncusunu geride bıraktığı için övgüler alıyordu. 21 asist rakamına ulaşan Fernandes, daha önce 20'şer asistle rekoru paylaşan Arsenal efsanesi Thierry Henry ve Manchester City'den Kevin De Bruyne'yi geride bıraktı.
Fernandes'in Patrick Dorgu'ya köşe vuruşu yapıp onun kafayla gol atmasıyla o an geldi. Şüpheli Goller Paneli orta saha oyuncusunun lehine karar verse de, Hackett gibi eleştirmenler, Dorgu'nun kafasının üst direğe çarptıktan ve Seagulls kalecisi Bart Verbruggen'den sekerek çizgiyi geçtiği gerçeğinin, bu golün rekor kitaplarından çıkarılması gerektiği yönünde tartışıyor. United kaptanı, gösterdiği performansla Premier League Sezonun En İyi Oyun Kurucusu ödülünü de kazandı.
Kaptan alçakgönüllü davranmaya devam ediyor
"Bu, aklıma gelen bir konu çünkü Kevin ve Thierry'den bahsediyoruz; onlar, Premier Lig'in çok uzun zamandır gördüğü en iyi oyunculardan ikisiydi," dedi Fernandes, rekoru kırma ihtimalini değerlendirirken.
"Onların isimleriyle aynı seviyede olma şansı yakalamak - sadece bu kategoride, Premier Lig'de yaptıkları diğer şeyleri bir kenara bırakalım - çok güzel bir şey ve bununla gurur duyuyorum."
Orta saha oyuncusu, istatistiklerinin büyük ölçüde diğer oyuncuların gol vuruşlarına bağlı olduğunu kabul ederek, övgülerden sık sık takım arkadaşlarına yönlendirdi. Bir önceki maçın ardından şunları söyledi: "Benim tepkimden çok onların tepkisini görmekten çok memnunum çünkü Bryan [Mbeumo]'nun golünü kutlamasını istedim. Konuyu kendime çekmek istemedim çünkü sonuçta gol atmak futbolda en önemli şeydir."
- Getty Images Sport
Bruno'nun bundan sonraki planları neler?
Uzmanlar onun rekorunun geçerliliği konusunda tartışırken, Fernandes yoğun bir yaz dönemine hazırlanıyor. Manchester United’ın yıldız oyuncusu, Portekiz milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanacak. Kulüpteki geleceği de güvende görünüyor; haberlere göre mevcut 2027 tarihli sözleşmesinin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması için görüşmeler sürüyor.
21. asistiyle ilgili tartışmalara rağmen, Fernandes sezonu 9 gol ve bir dizi bireysel ödülle tamamladı.