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Khaled Mahmoud

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Rekor kıran transfer! West Ham, Celtic yıldızı Arne Engels için yaptığı 22 milyon £'luk hamleyle Championship transfer ücretini altüst etti

West Ham United
A. Engels
Celtic
Championship
Premiership

West Ham United, Arne Engels'i Celtic'ten kadrosuna katmak için Championship transfer rekorunu kırarak ligin geri kalanına niyetini net biçimde gösterdi. Belçika Milli Takımı oyuncusu, West Ham United'ın Premier League'e hemen geri dönmeyi hedeflediği bu dönemde 22 milyon sterlinlik çarpıcı bir bonservis bedeliyle London Stadium'a geldi.

  • West Ham United için tarihi bir anlaşma

    West Ham United, Engels'i Celtic'ten transfer ettiğini resmen açıkladı ve İngiliz futbolunun ikinci kademesi için yeni bir mali eşik belirleyen anlaşmayı doğruladı. 22 yaşındaki Belçika milli oyuncu, kulübün özellikle "bir EFL Championship kulübünün ödediği rekor bonservis bedeli" olarak tanımladığı 22 milyon sterlinlik ücret üzerinde anlaşılmasının ardından beş yıllık sözleşmeyle London Stadium'a geldi.

    Engels'in transferiyle West Ham United, sadece bir yıl önce Norveçli forvet Sindre Walle Egeli'yi kadrosuna katmak için 17,5 milyon sterlin ödeyen Ipswich Town'a ait önceki rekoru geride bıraktı. Doğu Londra kulübü, bu denli yüksek bir meblağ taahhüt ederek yükselme yarışındaki rakiplerine net bir mesaj verdi.

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    Yükselme için bir kadro kurmak

    Engels, İskoçya'da son derece başarılı bir dönem geçirdikten sonra etkileyici bir geçmişle Londra'ya geldi. Celtic'teki döneminde, sağ bekte ya da sağ kanatta da rahatlıkla görev yapabilen çok yönlü orta saha oyuncusu, üst üste iki İskoçya Premiership şampiyonluğu kazandı. Zirveye uzanan yolculuğu Club Brugge'da başladı; ardından Almanya ekibi Augsburg'da verimli bir dönem geçiren oyuncu, Ağustos 2024'te Glasgow'a transfer oldu.

    West Ham'ın oyuncu alımı direktörü Nils Koppen, kulübün yeni stratejik vizyonuna uyan ve uzun süredir hedeflenen bir ismi kadroya katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Koppen, şunları söyledi: "Arne, bir süredir kilit hedeflerden biri olarak takip ettiğimiz bir oyuncu. Hâlâ çok genç olan ve en iyi yılları önünde bulunan bir oyuncu için çok iyi bir tecrübeye sahip ve büyük bir kulüpte kendisini kanıtlayarak istikrar ve özgüven gösterdi. Arne, hem oyuncu olarak hem de karakter olarak, ileriye dönük inşa etmeye çalıştığımız yapıya uyacak doğru özelliklere sahip. Bu meydan okuma için burada olmak konusunda çok motive."

  • İkinci kademede uluslararası kalite

    Bu transfer, Engels'in konumu ve son dönemdeki performansı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici. Ülkesi adına dört kez forma giyen Belçikalı milli oyuncu, geçen sezon Celtic formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkıp yedi gol ve sekiz asist ürettiği müthiş bir sezonun ardından geliyor. Bu kalite seviyesi Championship'te nadiren görülür ve orta sahada oyunun temposunu kontrol ederken savunmaya da destek verebilmesi, bu sezon topa sahip olma konusunda oyuna hükmetmesi beklenen bir takım için onu hayati bir parça haline getiriyor.

    Oyuncunun kendisi de önündeki göreve tamamen odaklanmış görünüyor; rekor bonservis bedelinin getirdiği baskıyı kabul ederken odağını üst lig futbolu hedefine çevirmiş durumda. Başkente transferi hakkında konuşan Engels, şöyle dedi: "Dahil olduğum proje gerçekten çok güzel. Premier League'e geri dönmeye çalışmak. Büyük hedef bu. Umarım takıma bu konuda yardımcı olmak ve taraftarlarla birlikte bazı galibiyetler almak bana bağlı olur. Umarım iyi bir yıl olur."

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    Londra Stadyumu'nda yeni bir dönem

    Engels, Venezuelalı orta saha oyuncusu Keiber Lamadrid, Hollandalı savunmacı Joel Veltman ve İsrailli kanat oyuncusu Manor Solomon'ın transferlerinin ardından West Ham'ın bu yaz kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. West Ham, 2012'den bu yana ilk Championship sezonuna pazar günü Burnley deplasmanında başlarken, taraftarların kulüp rekoru kıran transferi sahada görmek için beklemesi gerekecek; çok yönlü Belçikalı oyuncunun ilk maçına 22 Ağustos Cumartesi günü Londra Stadyumu'nda Charlton Athletic'e karşı oynanacak derbide çıkması bekleniyor.

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