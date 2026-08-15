West Ham United, Engels'i Celtic'ten transfer ettiğini resmen açıkladı ve İngiliz futbolunun ikinci kademesi için yeni bir mali eşik belirleyen anlaşmayı doğruladı. 22 yaşındaki Belçika milli oyuncu, kulübün özellikle "bir EFL Championship kulübünün ödediği rekor bonservis bedeli" olarak tanımladığı 22 milyon sterlinlik ücret üzerinde anlaşılmasının ardından beş yıllık sözleşmeyle London Stadium'a geldi.

Engels'in transferiyle West Ham United, sadece bir yıl önce Norveçli forvet Sindre Walle Egeli'yi kadrosuna katmak için 17,5 milyon sterlin ödeyen Ipswich Town'a ait önceki rekoru geride bıraktı. Doğu Londra kulübü, bu denli yüksek bir meblağ taahhüt ederek yükselme yarışındaki rakiplerine net bir mesaj verdi.