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Rekor kıran Seagulls! Brighton, Tottenham’ın savunma oyuncusu Luka Vuskovic’i 46 milyon sterline transfer etti
Brighton, rekor bedelli transferi gerçekleştirdi
Brighton, Hırvat savunma oyuncusu Vuskovic’i Tottenham’dan 12 aylık uzatma opsiyonu içeren beş yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katarak transfer rekorunu kırdı. Seagulls, 19 yaşındaki oyuncu için geçen ay sunduğu iki ilk teklifin reddedilmesine rağmen 46 milyon sterlinlik transferi başarıyla sonuçlandırdı; performans bazlı ek ödemelerle birlikte nihai transfer bedeli 50 milyon sterline ulaşabilir.
Genç stoper, geçen ay grup aşamasında İngiltere karşısında Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkarak etkileyici bir ivme yakaladı ve hemen A takımda forma giymeye hazır görünüyor.
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Hurzeler, sabırlı bir yaklaşım çağrısında bulunuyor
Baş antrenör Fabian Hurzeler, kulübün bu oyuncunun gelişimini kapsamlı bir şekilde takip etmesinin ardından savunma oyuncusunun takıma katılmasını memnuniyetle karşıladı. Alman teknik adam, genç oyuncu için uzun vadeli planlarını özetlerken, aynı zamanda genç stoperin uyum sürecinde herkesi sabırlı olmaya çağırdı.
Hurzeler, genç oyuncunun Seagulls kadrosuna entegrasyonu hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde şunları söyledi: "Geçen sezon çok yüksek bir seviyede oynayabileceğini gösterdi ve biz de kendi ortamımızda bu gelişimini daha da ileriye taşımasına yardımcı olmak istiyoruz.
"Luka'nın aramıza katılmasıyla ilgili dışarıdan çok fazla yorum yapıldı, ancak o hâlâ genç bir oyuncu ve Brighton ile Premier Lig'de oynamanın getirdiği zorluklara uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var. Yine de bunu sorunsuz bir şekilde atlatacağından eminiz."
Brighton'ın savunmasını güçlendirmek
Brighton’ın transfer piyasasındaki agresif hamlesi, 52 milyon sterlin karşılığında Tottenham’a transfer olan Jan Paul van Hecke’nin bıraktığı savunma boşluğunu doldurmayı amaçlıyor. Vuskovic, geçen sezon Hamburg’da kiralık olarak forma giydiği dönemde 30 maçta altı gol atarak, üretken ve modern bir savunma oyuncusu olarak hızla yükselen bir üne sahip olarak takıma katılıyor. Bundesliga’daki muhteşem performansları sayesinde hem Sezonun Çaylak Oyuncusu ödülünü kazandı hem de Yılın Takımı’na seçildi.
- getty
İlk test yaklaşıyor
Vuskovic, artık sezon öncesi hazırlık programının geri kalanında Hurzeler’in taktiksel planlarına hızla uyum sağlamak zorunda. Hajduk Split altyapısından yetişen genç oyuncunun, Premier Lig’in en iyi forvetlerine karşı savunma hattını derhal sağlamlaştırması bekleniyor. 23 Ağustos Pazar günü Brighton’ın Aston Villa’yı ağırlayacağı ligin açılış maçıyla birlikte, genç oyuncuyu gerçek bir ateşle sınanma süreci bekliyor.
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