Rekor kıran Seagulls! Brighton, Tottenham’ın savunma oyuncusu Luka Vuskovic’i 46 milyon sterline transfer etti

Baş antrenör Fabian Hurzeler, kulübün bu oyuncunun gelişimini kapsamlı bir şekilde takip etmesinin ardından savunma oyuncusunun takıma katılmasını memnuniyetle karşıladı. Alman teknik adam, genç oyuncu için uzun vadeli planlarını özetlerken, aynı zamanda genç stoperin uyum sürecinde herkesi sabırlı olmaya çağırdı.

Hurzeler, genç oyuncunun Seagulls kadrosuna entegrasyonu hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde şunları söyledi: "Geçen sezon çok yüksek bir seviyede oynayabileceğini gösterdi ve biz de kendi ortamımızda bu gelişimini daha da ileriye taşımasına yardımcı olmak istiyoruz.

"Luka'nın aramıza katılmasıyla ilgili dışarıdan çok fazla yorum yapıldı, ancak o hâlâ genç bir oyuncu ve Brighton ile Premier Lig'de oynamanın getirdiği zorluklara uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var. Yine de bunu sorunsuz bir şekilde atlatacağından eminiz."