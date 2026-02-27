Getty Images Sport
Çeviri:
Rekor kıran James Milner, onu altı ay boyunca hareketsiz bırakan korkunç ayak bileği sakatlığının tüm boyutlarını açıkladı
- Getty Images Sport
Milner'ın sakatlık kabusu
Milner, Brighton'ın antrenman sahasında bir grup gazeteciye son başarısını anmak için bu konuyu değerlendirdi. Orta saha oyuncusu, geçen hafta sonu Brentford'u 2-0 yendikleri maçta 654. kez forma giyerek Premier Lig'in en çok forma giyen oyuncusu oldu. Bu rekor daha önce Gareth Barry'ye aitti.
40 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sadece dört lig maçında forma giymesini engelleyen sakatlığı hakkında samimi bir şekilde konuştu ve Milner'ın bu rekoru kırıp kırmayacağını merak ettiğini söyledi. Milner, "Futbolda işler çok hızlı değişir, özellikle de benim yaşıma geldiğinizde," diye başladı.
"Geçen yılki durumuma baktığımda, altı ay boyunca ayağımı kaldıramadım. Sanırım cerrah, fizyoterapist ve sakatlığımı anlayanlar dahil çoğu kişi, benim yaşımda futbol hayatımın bittiğini düşündü."
Milner, sezonun son gününde Tottenham'da 4-1 galip gelen maçta son dakikalarda oyuna girerek sahalara geri döndü. "İnsanların yanıldığını kanıtlama arzusu, muhtemelen şu anda hala oynamamın nedenidir" diye devam etti.
"Yaralanmadan kurtulabileceğimi ve kariyerimin benim kontrolüm dışında bir şekilde sona ermesine izin vermeyeceğimi kanıtlamak istedim. Hala böyle bir şey olabilir, ama beni motive eden şey buydu. Pek çok kişinin geri dönebileceğime inandığını sanmıyorum."
Deneyimli yıldız, Brighton'da kalmaya açık
Milner'ın sözleşmesi bu yaz sona eriyor, ancak Fabian Hurzeler, deneyimli yıldızın AMEX'te kalmasını istiyor. Eski Manchester City ve Liverpool yıldızı, güney sahili ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamaya hazır, ancak seçeneklerini açık tuttuğunu da itiraf etti.
Milner, "Futbolda işler çok hızlı değişir ve benim yaşıma geldiğinizde de işler çok hızlı değişir" diye ekledi. "Belki altı hafta önce, çok fazla dakika oynamadığım ve işler pek iyi gitmediği bir durumdaydım, bu da insanı sinirlendiriyor.
"Ama son iki maçta daha fazla süre aldım ve galibiyetin bir parçası olduğunuzda, dönüp 'Evet, bir yıl daha oynamak isterim' demek daha kolay oluyor. Şu anda oldukça açık bir durumdayım. Oynamaya devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Kulüp ile henüz bir görüşme yapmadık, bu yüzden kulübün de ilgilenmesi gerekiyor.
Sezonun başında, Şubat ayına gelip durumumuzu görelim demiştim ve şimdi o noktaya geldik, bakalım ne olacak. Şu anda her gün işimi yapıyorum ve işler çabuk değişebilir. Şu anda bu konuda çok açığım ve umarım son birkaç maç, sahada hala katkı sağlayabileceğimi kanıtlamıştır."
- AFP
Emeklilik konuşması
2026-27 sezonunun ortasında 41 yaşına girecek olan Milner için de emeklilik yaklaşıyor, ancak Seagulls oyuncusu, futbolu bırakmaktan "korkmadığını" açıkladı. "Doğru zamanın ne olduğunu bilmek zor bir soru, çünkü şu anda hala yapabileceğimi hissediyorum, ama yapamayacağın noktaya geldiğinde ne olacak? Bu çok uzun bir süre mi? Hafta sonu maçı bitirdim ve bazı arkadaşlar 'Milly, bu yıl emekli olamazsın, gelecek yıl da devam etmelisin' dediler" dedi Milner. "Bu yüzden doğru zamanı belirlemek her zaman zor bir karar.
Geçen yıl burada biraz deneyimlediğim ve aldığım sertifikalarla ilgili olarak, koçluk tarafı bazen ilgimi çekiyor. Ama Jurgen [Klopp] her zaman, ne zaman bitirirsen bitir, hemen dinlenmen ve ara vermen gerektiğini söylerdi ve şu anda bu bana oldukça çekici geliyor."
Yönetim Milner'a 'başvuruyor'
Dikkatler Milner'ın futbol sonrası kariyerine çevrildi ve yönetimden bahsedildi, ancak bu işin acımasız doğası ona düşünmek için malzeme veriyor. "Bazen bana çekici geliyor, elbette," dedi. "Ama diğer zamanlarda, menajerlerin yeni sözleşme imzalayıp iki ay sonra kovulduğunu görüyorsunuz ve bence insanlar şu anda hak ettikleri zamanı alamıyorlar.
"Bazen düşünüyorum da, evet, bu harika olurdu ve bir takıma damgamı vurmak isterdim, bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Ama bu çok zor bir iş, değil mi? Yani, çok zor. Basınla uğraşmak zorunda olman bile bu işi zorlaştırıyor ve içindeki rekabetçi ruh, bunu denemek ve üstlenmek ister.
"Terry Venables ve Sir Bobby Robson'dan başlayarak, şu anki menajere kadar, birlikte çalıştığım insanları çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Farklı ülkelerden ve farklı kişiliklerden çok sayıda menajerle çalıştım, bu yüzden bir bakıma, edindiğim tüm bu bilgi ve deneyimi kullanamayacak olmak büyük bir kayıp olur diye düşünüyorum.
"Oldukça açık ve görme yeteneğim var, her zaman yaptığım işe konsantre olduğumu söylemişimdir. Sonun yaklaştığını biliyorum, bunun farkındayım, ama şimdiki zamanda kalıyorum ve bir oyuncu olarak takıma katkıda bulunabileceğim şeylere odaklanmaya çalışıyorum."
Reklam