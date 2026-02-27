Rekor kıran James Milner, onu altı ay boyunca hareketsiz bırakan korkunç ayak bileği sakatlığının tüm boyutlarını açıkladı

Milner, Brighton'ın antrenman sahasında bir grup gazeteciye son başarısını anmak için bu konuyu değerlendirdi. Orta saha oyuncusu, geçen hafta sonu Brentford'u 2-0 yendikleri maçta 654. kez forma giyerek Premier Lig'in en çok forma giyen oyuncusu oldu. Bu rekor daha önce Gareth Barry'ye aitti.

40 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sadece dört lig maçında forma giymesini engelleyen sakatlığı hakkında samimi bir şekilde konuştu ve Milner'ın bu rekoru kırıp kırmayacağını merak ettiğini söyledi. Milner, "Futbolda işler çok hızlı değişir, özellikle de benim yaşıma geldiğinizde," diye başladı.

"Geçen yılki durumuma baktığımda, altı ay boyunca ayağımı kaldıramadım. Sanırım cerrah, fizyoterapist ve sakatlığımı anlayanlar dahil çoğu kişi, benim yaşımda futbol hayatımın bittiğini düşündü."

Milner, sezonun son gününde Tottenham'da 4-1 galip gelen maçta son dakikalarda oyuna girerek sahalara geri döndü. "İnsanların yanıldığını kanıtlama arzusu, muhtemelen şu anda hala oynamamın nedenidir" diye devam etti.

"Yaralanmadan kurtulabileceğimi ve kariyerimin benim kontrolüm dışında bir şekilde sona ermesine izin vermeyeceğimi kanıtlamak istedim. Hala böyle bir şey olabilir, ama beni motive eden şey buydu. Pek çok kişinin geri dönebileceğime inandığını sanmıyorum."