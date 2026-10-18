Rekor kıran Enzo Maresca, Premier League tarihine geçtikten sonra Manchester City'nin yıldızlarını övgüye boğdu

Manchester City'nin Premier League zirvesindeki durdurulamaz yürüyüşü cumartesi günü de sürdü. Takım, dirençli Ipswich'i 3-2 mağlup etti. Bu üç puanla son şampiyon zirvedeki farkı altı puana çıkarırken, güne Maresca damga vurdu. Maresca, bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçı kazanan Premier League tarihindeki ilk teknik direktör oldu.

Bu başarıya ulaşan Maresca, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Ole Gunnar Solskjaer gibi efsane isimlerin daha önce elinde tuttuğu rekorları geride bıraktı. Üçü de sırasıyla Manchester City, Chelsea ve Manchester United'daki görevlerinin başında üst üste altı galibiyet almıştı.