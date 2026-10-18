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Rekor kıran Enzo Maresca, Premier League tarihine geçtikten sonra Manchester City'nin yıldızlarını övgüye boğdu

E. Maresca
M.City
Premier Lig

Enzo Maresca, Manchester City’nin Ipswich Town karşısında zorlukla elde ettiği galibiyetin ardından Premier League tarihine adını resmen yazdırdı. Etihad’daki görevine kusursuz bir başlangıç yapan İtalyan teknik direktör, İngiltere’nin en üst liginde görev yapmış en büyük teknik direktörlerden bazılarını geride bıraktı. Maresca, alkışı hak edenlerin oyuncuları olduğunu vurguladı.

  • Maresca, Premier League'de yeni bir çıta belirledi

    Manchester City'nin Premier League zirvesindeki durdurulamaz yürüyüşü cumartesi günü de sürdü. Takım, dirençli Ipswich'i 3-2 mağlup etti. Bu üç puanla son şampiyon zirvedeki farkı altı puana çıkarırken, güne Maresca damga vurdu. Maresca, bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçı kazanan Premier League tarihindeki ilk teknik direktör oldu.

    Bu başarıya ulaşan Maresca, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Ole Gunnar Solskjaer gibi efsane isimlerin daha önce elinde tuttuğu rekorları geride bıraktı. Üçü de sırasıyla Manchester City, Chelsea ve Manchester United'daki görevlerinin başında üst üste altı galibiyet almıştı.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kadronun gelişimi bireysel başarıdan daha önemli

    Maresca için bireysel ödüller, takımındaki oyuncuların her gün istikrarlı biçimde gelişmesinden çok daha az önemli. Profesyonel futbolda başarının nihayetinde galibiyetlerle ölçüldüğünü kabul eden İtalyan teknik adam, asıl mutluluğu oyuncularının işlerine bağlılık gösterdiğini ve antrenman sahasında oyunlarını sürekli geliştirdiğini görmekten duyduğunu vurguladı.

    Maresca, “Çok mutluyum çünkü bu işte önemli olan maç kazanmak,” dedi. “Üst üste yedi maç kazanmayı başardık. Beni asıl çok mutlu eden ise oyuncuların her gün nasıl çalıştığını ve geliştiklerini görmekti. Bugün oyunu kontrol ettiğimizi, fırsatlar yarattığımızı ve topsuz oyunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. İyi gidiyoruz ve bence en önemli şey bu.”

  • Kadroyu dışarıdan gelen söylemlere karşı savunmak

    Sezona kusursuz başlamalarına rağmen Maresca, oyuncularının üstün performanslarının hak ettiği takdiri dışarıdan görmüyor olabileceğini söyledi. Ancak eski Leicester City teknik direktörü, oyuncuları için asıl önemli olan takdirin soyunma odasından ve teknik ekipten geldiğini vurguladı.

    “Evet, kesinlikle. Ama oyuncuların hakkını teslim ettiğimizi de biliyorum. Onlar için önemli olan, kulüp içindeki insanların ve benim kendilerine gösterdiğim takdir olmalı. Dışarıdan kendilerini yargılayanları önemsemiyorlar çünkü onları yargılamaya çalışanların sorun yaratmak için çalışan kişiler olduğunu biliyorlar. Ama söz veriyorum, kulüp içinde oyuncular mutlu, takdir görüyorlar ve ben de onların hakkını teslim ediyorum,” diye açıkladı.

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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi hazırlıkları başlıyor

    Manchester City, ülke içindeki başarısının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına odaklanırken bu başarının keyfini çıkarmaya fazla vakit bulamayacak. Manchester City, salı günü Yunanistan şampiyonu AEK Athens'i Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçta coşkulu bir atmosfer bekleniyor. Tüm kulvarlarda yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyen Maresca, bu karşılaşmanın öneminin farkında. Manchester City'nin ilk sekizde yer alarak play-off turunu atlama hedefi için Yunan ekibi karşısında olumlu bir sonuç alması büyük önem taşıyor.

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