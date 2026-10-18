AFP
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Rekor kıran Enzo Maresca, Premier League tarihine geçtikten sonra Manchester City'nin yıldızlarını övgüye boğdu
Maresca, Premier League'de yeni bir çıta belirledi
Manchester City'nin Premier League zirvesindeki durdurulamaz yürüyüşü cumartesi günü de sürdü. Takım, dirençli Ipswich'i 3-2 mağlup etti. Bu üç puanla son şampiyon zirvedeki farkı altı puana çıkarırken, güne Maresca damga vurdu. Maresca, bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçı kazanan Premier League tarihindeki ilk teknik direktör oldu.
Bu başarıya ulaşan Maresca, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ve Ole Gunnar Solskjaer gibi efsane isimlerin daha önce elinde tuttuğu rekorları geride bıraktı. Üçü de sırasıyla Manchester City, Chelsea ve Manchester United'daki görevlerinin başında üst üste altı galibiyet almıştı.
- Getty Images Sport
Kadronun gelişimi bireysel başarıdan daha önemli
Maresca için bireysel ödüller, takımındaki oyuncuların her gün istikrarlı biçimde gelişmesinden çok daha az önemli. Profesyonel futbolda başarının nihayetinde galibiyetlerle ölçüldüğünü kabul eden İtalyan teknik adam, asıl mutluluğu oyuncularının işlerine bağlılık gösterdiğini ve antrenman sahasında oyunlarını sürekli geliştirdiğini görmekten duyduğunu vurguladı.
Maresca, “Çok mutluyum çünkü bu işte önemli olan maç kazanmak,” dedi. “Üst üste yedi maç kazanmayı başardık. Beni asıl çok mutlu eden ise oyuncuların her gün nasıl çalıştığını ve geliştiklerini görmekti. Bugün oyunu kontrol ettiğimizi, fırsatlar yarattığımızı ve topsuz oyunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. İyi gidiyoruz ve bence en önemli şey bu.”
Kadroyu dışarıdan gelen söylemlere karşı savunmak
Sezona kusursuz başlamalarına rağmen Maresca, oyuncularının üstün performanslarının hak ettiği takdiri dışarıdan görmüyor olabileceğini söyledi. Ancak eski Leicester City teknik direktörü, oyuncuları için asıl önemli olan takdirin soyunma odasından ve teknik ekipten geldiğini vurguladı.
“Evet, kesinlikle. Ama oyuncuların hakkını teslim ettiğimizi de biliyorum. Onlar için önemli olan, kulüp içindeki insanların ve benim kendilerine gösterdiğim takdir olmalı. Dışarıdan kendilerini yargılayanları önemsemiyorlar çünkü onları yargılamaya çalışanların sorun yaratmak için çalışan kişiler olduğunu biliyorlar. Ama söz veriyorum, kulüp içinde oyuncular mutlu, takdir görüyorlar ve ben de onların hakkını teslim ediyorum,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi hazırlıkları başlıyor
Manchester City, ülke içindeki başarısının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına odaklanırken bu başarının keyfini çıkarmaya fazla vakit bulamayacak. Manchester City, salı günü Yunanistan şampiyonu AEK Athens'i Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçta coşkulu bir atmosfer bekleniyor. Tüm kulvarlarda yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyen Maresca, bu karşılaşmanın öneminin farkında. Manchester City'nin ilk sekizde yer alarak play-off turunu atlama hedefi için Yunan ekibi karşısında olumlu bir sonuç alması büyük önem taşıyor.
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