Beautiful Sports International
Çeviri:
Rekor kıran bir felaket! Manuel Neuer'in erken hatası, Augsburg'un Bayern Münih'e karşı Bundesliga tarihine geçmesini sağladı
Bavyera derbisine şok başlangıç
Bayern Münih'in WWK Arena ziyareti, Vincent Kompany'nin takımı için ciddi bir sınav olarak görülüyordu ancak maçın böylesine felaket bir başlangıç yapacağını kimse tahmin edemezdi. Hakem Bavyera derbisini başlatan düdüğü çaldığında top, genellikle soğukkanlılığı ve top dağıtımıyla bilinen Neuer'e geri oynandı.
Ancak bu kez, geriden atak başlatma girişimi feci şekilde ters gitti. Neuer, topu uzaklaştırmak ya da bir takım arkadaşını bulmak yerine, rakibin yüksek hızla baskıya gelmesiyle kararsız kalmış gibi göründü.
On yılı aşkın süredir "süpürücü kaleci" rolünü yeniden tanımlayan tecrübeli file bekçisi, pas denemesi Robin Fellhauer tarafından engellenince zor durumda kaldı. Augsburg forveti, boşluğu kapatmak için olağanüstü bir sezgi ortaya koydu, Neuer'in uzaklaştırma girişimini etkili şekilde bloke etti ve kendisine korumasız ağlara son derece kolay bir vuruş fırsatı bıraktı.
- Getty Images Sport
Neuer'in hatası Bayern'i şoke etti
Deplasman ekibi için tam bir kâbus senaryosuydu; tribündeki taraftarların büyük bölümü daha koltuklarına bile oturmadan geriye düştüler. Bu gol, deplasmandan gelen Münih taraftarını şaşkına çevirirken Bayern kulübesi, efsanevi kaptanlarının topu ağlardan çıkarmasını incredulity içinde izledi.
Bu erken darbe, Bayern'i taktiksel açıdan hemen yeniden düşünmeye zorladı; çünkü beraberlik golünü aramak için maçın başına yönelik planlarını terk etmek zorunda kaldılar. Oyundaki üstünlüğü ve kontrolüyle övünen bir takım için, böylesine kaotik bir şekilde gol yemek momentuma ağır bir darbe vurdu. Bu hata, en tecrübeli oyuncuların bile yerel bir rekabetin hararetinde yüksek baskı altındaki hatalara karşı bağışık olmadığını çarpıcı biçimde hatırlattı.
Fellhauer adını rekorlar kitabına yazdırdı
Robin Fellhauer'ın golü sadece klinik ve fırsatçı bir vuruş değildi; Alman futbolu için tarihe geçen bir andı. Saat, santranın yapılmasından topun ağlara gitmesine kadar yalnızca sekiz saniye geçtiğini gösteriyordu. Bu da Fellhauer'ın resmen Bundesliga'nın 63 yıllık tarihindeki en hızlı golü attığı anlamına geliyordu. Bayern ceza sahasındaki karışıklıktan kusursuz şekilde yararlanan Augsburg oyuncusu için bu, adını ligin tarihine sonsuza dek yazdırdığı dikkat çekici bir başarıydı.
Bu hafta sonundan önce Bundesliga tarihinin en hızlı gol rekoru iki önemli isim tarafından paylaşılıyordu. Kevin Volland, 2015'te Hoffenheim formasıyla Bayern Münih'e karşı dokuzuncu saniyede gol atarak çıtayı daha önce belirlemişti. Bu başarıya daha sonra Karim Bellarabi de 2014'te Bayer Leverkusen formasıyla aynı sürede gol atarak ortak olmuştu.
Fellhauer'ın sekiz saniyelik golü artık saf bir golcü içgüdüsünün göstergesi olarak önceki dereceden tam bir saniye daha hızlı şekilde listenin zirvesinde tek başına yer alıyor. OptaFranz'daki istatistik uzmanları, top ağlara gittikten kısa süre sonra bu golün rekor kırdığını doğruladı.
- DiZ-PiX
Son hatasının ardından Neuer mercek altında
Odak noktası Fellhauer'ın rekoru olsa da, gözler kaçınılmaz olarak Neuer'e ve onun karar alma sürecine çevrildi. 40 yaşındaki file bekçisi, kariyerini ne kadar daha sürdürebileceği ve son dönemdeki formuyla ilgili artan soru işaretleriyle karşı karşıya. Bu son "büyük hata" da eleştirmenlerini susturmak için pek bir şey yapmayacak.
Neuer'in agresif tarzının yenilen gollere yol açması ilk kez olmuyor, ancak bu özel hatanın zamanlaması onu özellikle sarsıcı hale getirdi. Deneyimli kalecinin risk alma eğilimi, onu Dünya Kupası kazananı ve birden fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan özelliklerin bir parçasıydı. Ancak kariyerinin alacakaranlığına girerken hata payı daha da daraldı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun