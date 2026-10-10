Bayern Münih'in WWK Arena ziyareti, Vincent Kompany'nin takımı için ciddi bir sınav olarak görülüyordu ancak maçın böylesine felaket bir başlangıç yapacağını kimse tahmin edemezdi. Hakem Bavyera derbisini başlatan düdüğü çaldığında top, genellikle soğukkanlılığı ve top dağıtımıyla bilinen Neuer'e geri oynandı.

Ancak bu kez, geriden atak başlatma girişimi feci şekilde ters gitti. Neuer, topu uzaklaştırmak ya da bir takım arkadaşını bulmak yerine, rakibin yüksek hızla baskıya gelmesiyle kararsız kalmış gibi göründü.

On yılı aşkın süredir "süpürücü kaleci" rolünü yeniden tanımlayan tecrübeli file bekçisi, pas denemesi Robin Fellhauer tarafından engellenince zor durumda kaldı. Augsburg forveti, boşluğu kapatmak için olağanüstü bir sezgi ortaya koydu, Neuer'in uzaklaştırma girişimini etkili şekilde bloke etti ve kendisine korumasız ağlara son derece kolay bir vuruş fırsatı bıraktı.