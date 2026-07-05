Getty/GOAL
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Rekor kıran 223 milyon avroluk transfer anlaşmasıyla ilgili söylentiler tüm hızıyla sürerken, Real Madrid, Bayern Münih ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu Dayot Upamecano’dan Michael Olise transferiyle ilgili sert bir mesaj aldı
Olise’nin adı Real Madrid ile anılmaya devam ediyor
2026 Dünya Kupası sırasında transfer spekülasyonları yoğunlaşırken, Olise’nin adı Real Madrid ile sıkça anılmaya başlandı. SPORT’un haberine göre, İspanyol devi, Bayern Münih’in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için rekor kıran 223 milyon avro (191 milyon sterlin/255 milyon dolar) harcamaya hazır olabilir. Ancak, Fransa milli takımından takım arkadaşı Upamecano bu söylentileri önemsiz gösterdi.
Upamecano, Real Madrid söylentilerini yalanladı
Upamecano, Fransa milli takımında görev yaparken Olise’yi Real Madrid ile ilişkilendiren sürekli çıkan haberler hakkında soru aldı. Defans oyuncusu, Bayern’in kilit oyuncularından birini kaybetmeye niyetinin olmadığını ima eden kısa ama kesin bir yanıt verdi.
"O burada kalacak, burada kalacak!" diye ısrar etti Upamecano.
Saha, Olise’nin geleceği hakkında görüş bildirdi
Eski Fransa milli takım forveti Louis Saha da GOAL’a verdiği röportajda bu spekülasyonlara değindi; haberlerde yer alan rakamların olağanüstü olduğunu kabul ederken, Olise’nin hızlı yükselişini övdü.
"Bu rakamlar kesinlikle çılgınca," dedi Saha. "Ama bence o, bu tür övgüyü ve tartışmaları hak ediyor, çünkü bu çocuğun bir iki yıl içinde başardıkları inanılmaz.
"Unutmamak gerekir ki, o eskiden Crystal Palace'ta oynuyordu ve bence insanlar bu tür bir yeteneği tam olarak anlamamıştı. Bu aynı zamanda çok güzel bir hikaye, çünkü kayıtsız, umursamaz, belki de futbolu bizim kadar sevmeyen biri olarak nitelendirilebilecek birisi, dünyadaki herkesin ağzını kapattı ve ‘dinleyin, kendi kimliğinizle hareket ettiğinizde, inanılmaz şeyler başarabilirsiniz’ dedi. Ve şimdi insanlar onu deli gibi takip ediyor. Bu çok güzel."
- Getty Images Sport
Transfer söylentilerinin sönmesi pek olası görünmüyor
Transfer dönemi ilerledikçe Olise ile ilgili spekülasyonların devam etmesi bekleniyor. Bayern’in kamuoyuna yönelik tutumu net olmaya devam ediyor, ancak Avrupa’nın en çok rağbet gören forvetlerinden birine olan ilgi sürerken, bu kanat oyuncusunu Real Madrid ile ilişkilendiren haberlerin ortadan kalkması pek olası görünmüyor.
Bu arada Olise, Fransa milli takımıyla olan görevlerine odaklanmaya devam ediyor. Les Bleus, Paraguay’ı 1-0’lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Perşembe günü çeyrek finalde Fas ile karşılaşmaya hazırlanacak.
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