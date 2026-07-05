Rekor kıran 223 milyon avroluk transfer anlaşmasıyla ilgili söylentiler tüm hızıyla sürerken, Real Madrid, Bayern Münih ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu Dayot Upamecano’dan Michael Olise transferiyle ilgili sert bir mesaj aldı

Eski Fransa milli takım forveti Louis Saha da GOAL’a verdiği röportajda bu spekülasyonlara değindi; haberlerde yer alan rakamların olağanüstü olduğunu kabul ederken, Olise’nin hızlı yükselişini övdü.

"Bu rakamlar kesinlikle çılgınca," dedi Saha. "Ama bence o, bu tür övgüyü ve tartışmaları hak ediyor, çünkü bu çocuğun bir iki yıl içinde başardıkları inanılmaz.

"Unutmamak gerekir ki, o eskiden Crystal Palace'ta oynuyordu ve bence insanlar bu tür bir yeteneği tam olarak anlamamıştı. Bu aynı zamanda çok güzel bir hikaye, çünkü kayıtsız, umursamaz, belki de futbolu bizim kadar sevmeyen biri olarak nitelendirilebilecek birisi, dünyadaki herkesin ağzını kapattı ve ‘dinleyin, kendi kimliğinizle hareket ettiğinizde, inanılmaz şeyler başarabilirsiniz’ dedi. Ve şimdi insanlar onu deli gibi takip ediyor. Bu çok güzel."