Rekabet yeniden başladı! Barcelona, Bayern Münih'i mağlup ederek Lyon ile dördüncü kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak; Alexia Putellas yıldızlaşırken Aitana Bonmati yarı finalin heyecan verici maçında sahalara geri döndü

Münih'te 1-1 biten çekişmeli bir beraberliğin ardından, bu yarı finalin rövanş maçı tam anlamıyla dengedeydi ve biletleri tamamen tükenen Camp Nou, oynanan heyecan verici maç için biçilmiş kaftandı. Maç hızlı başladı; Salma Paralluelo skoru açtı, Linda Dallmann diğer tarafta eşitliği sağladı ve Alexia Putellas, ilk 22 dakika içinde Barça'nın yeniden öne geçmesini sağladı.

Bundan sonra Barça, Ewa Pajor ve Putellas'ın golleriyle maçı 4-1 önde bitirerek toplamda 5-2'lik bir avantaj elde etti. Ancak aniden maç inanılmaz derecede açık hale geldi ve bu durum Bayern'in işine geldi.

Pernille Harder, maçın bitimine 20 dakika kala konuk takım adına bir gol daha attı. Ardından Arianna Caruso'nun şutu Cata Coll tarafından çubuğa çarpıp dışarı çıktı ve Dallmann da onu takip ederek topu direğe çarptırdı. Coll, Vanessa Gilles'in yakın mesafeden attığı şutu da kurtardı. Geri dönen Aitana Bonmati diğer tarafta büyük bir fırsatı kaçırırken, Harder 90. dakikada attığı golle maçı heyecanlı bir finale taşıyacağını düşündü. Ancak VAR, hakem Stephanie Frappart'a monitöre gidip pozisyon öncesindeki olası bir faulü kontrol etmesini söyledi. Bu kontrolün sonucunda, tartışmalı bir şekilde gol geçersiz sayıldı ve toplam skor 5-4 yerine 5-3 olarak belirlendi.

Bundan sonra Barça, maçı 4-2 kazanmayı başardı ve bu galibiyetle üst üste altıncı kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Finalde dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorlar.