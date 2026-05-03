Çeviri:
Rekabet yeniden başladı! Barcelona, Bayern Münih'i mağlup ederek Lyon ile dördüncü kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak; Alexia Putellas yıldızlaşırken Aitana Bonmati yarı finalin heyecan verici maçında sahalara geri döndü
Barça, altı golün atıldığı nefes kesici yarı final maçında Bayern'i mağlup etti
Münih'te 1-1 biten çekişmeli bir beraberliğin ardından, bu yarı finalin rövanş maçı tam anlamıyla dengedeydi ve biletleri tamamen tükenen Camp Nou, oynanan heyecan verici maç için biçilmiş kaftandı. Maç hızlı başladı; Salma Paralluelo skoru açtı, Linda Dallmann diğer tarafta eşitliği sağladı ve Alexia Putellas, ilk 22 dakika içinde Barça'nın yeniden öne geçmesini sağladı.
Bundan sonra Barça, Ewa Pajor ve Putellas'ın golleriyle maçı 4-1 önde bitirerek toplamda 5-2'lik bir avantaj elde etti. Ancak aniden maç inanılmaz derecede açık hale geldi ve bu durum Bayern'in işine geldi.
Pernille Harder, maçın bitimine 20 dakika kala konuk takım adına bir gol daha attı. Ardından Arianna Caruso'nun şutu Cata Coll tarafından çubuğa çarpıp dışarı çıktı ve Dallmann da onu takip ederek topu direğe çarptırdı. Coll, Vanessa Gilles'in yakın mesafeden attığı şutu da kurtardı. Geri dönen Aitana Bonmati diğer tarafta büyük bir fırsatı kaçırırken, Harder 90. dakikada attığı golle maçı heyecanlı bir finale taşıyacağını düşündü. Ancak VAR, hakem Stephanie Frappart'a monitöre gidip pozisyon öncesindeki olası bir faulü kontrol etmesini söyledi. Bu kontrolün sonucunda, tartışmalı bir şekilde gol geçersiz sayıldı ve toplam skor 5-4 yerine 5-3 olarak belirlendi.
Bundan sonra Barça, maçı 4-2 kazanmayı başardı ve bu galibiyetle üst üste altıncı kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Finalde dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorlar.
Altın Top yarışı kızışıyor
Bu maç, sadece Avrupa şampiyonluğu mücadelesinde değil, Ballon d'Or yarışında da büyük bir etki yaratacak bir karşılaşmaydı. Bonmati'nin üst üste üç kez kazandığı Altın Top serisi, bu yıl sona erecek gibi görünüyor. Bacak kırılması nedeniyle beş ay boyunca sahalardan uzak kalan oyuncu, ancak bu yarı final rövanş maçında yedek kulübesinden oyuna girerek sahalara geri dönebildi. 2026 yılındaki ödülü kazanmak için bekleyen birçok yıldız isim var ve bunların çoğu Barça'da oynuyor. Birçoğu da umutlarını güçlendirmek için bu büyük maça çıktı.
Birçok kişinin gözünde favori olan Putellas, iki gol atarak manşetlere taşınacak. Bu sezon UWCL'de 10 maçta 8 gol ve 6 asist kaydetti. Ancak Pajor da yine muhteşemdi ve Avrupa'daki dokuz maçında dokuzuncu golünü attı. Caroline Graham Hansen de sağ kanatta mükemmeldi. Bayern, ilk maçta gol atarak büyük bir etki yarattıktan sonra kırmızı kart görerek oyundan atılan yetenekli genç sol bek Franziska Kett'ten bu ikinci maçta yoksun kaldı. Onun yerine, doğal pozisyonu stoper olan Danimarka milli takım oyuncusu Stine Ballisager geçti ve Graham Hansen, onun kanat pozisyonunda rahat olmamasını sonuna kadar değerlendirerek iki asist yaptı.
Ballon d'Or açısından bakıldığında, Harder bir gol ve bir asistle başarılı sezonuna devam ettiği için bu maç, oylamadaki sıralamasını da yükseltecektir. Ancak Bayern'in elenmesi, 2020'de verilecek olsaydı birçok kişinin onun kupa vitrininde çoktan yerini almış olacağına inandığı bu ödülü kazanma şansını zedeleyecektir.
Rekabet yeniden başladı: Barça, Lyon ile tekrar karşılaşacak
Fransız devi Lyon'un yarı finalde Arsenal'i mağlup etmesinin ardından, Barcelona bu ayın sonlarında Norveç'in Oslo kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon ile karşılaşacak. Son yıllarda Avrupa sahnesinde bir tür rekabet ortamı oluşturan bu iki dev takım arasında oynanacak dördüncü UWCL finali olacak.
Bu dört karşılaşmanın ilki, Barca'nın bugünkü gücüne hiç benzemiyordu. İlk UWCL finalinde, Avrupa kadın futbolunun hakim gücü karşısında, beş yıl üst üste UWCL şampiyonluğu kazanan Lyon'a 4-1 yenildiler.
OL, Barça'nın Chelsea'yi 4-0 mağlup ederek bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandığı bir yıl sonra, 2022'de Katalanların meydan okumasını yine başarıyla savuşturdu. Torino'da büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmada Lyon, maçın rekabetini inanılmaz bir hızla ortadan kaldırdı ve sadece 33 dakikada 3-0 öne geçerek maçı 3-1 kazandı.
Ancak Barça, 2024'te Eindhoven'da OL'yi 2-0 yenerek intikamını aldı. 2023 finalinde Wolfsburg'u yenerek şampiyon olduktan bir yıl sonra, İspanyol şampiyonu en üst seviyede çok daha olgun ve deneyimli görünüyordu ve mükemmel bir kontrol sergilediği performansıyla nihayet Lyon'u mağlup etti.
2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak?
Bu muhteşem serinin dördüncü maçı ne getirecek? Barça, maçın son dakikalarında kontrolü elinden kaçırdığı Camp Nou'daki bu karşılaşmadan çok daha sakin bir maç geçirmeyi umuyor. Ancak o zamana kadar Katalanlar, Bonmati'yi ilk 11'de sahaya sürebilecek ve bu durum bu açıdan kesinlikle yardımcı olacaktır. Üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Pazar günü yedek kulübesinden yaklaşık 25 dakika süre aldı ve 23 Mayıs'taki final maçına kadar kondisyonunu daha da geliştirebilecek. Barça'nın o tarihe kadar iki lig maçı ve Copa de la Reina finali var.
Lyon ise Cumartesi günü Arsenal'den intikamını alarak mükemmel bir performans sergiledi. Arsenal, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon'u yenmiş ve finalde de Barça'yı şaşkına çevirmişti. Melchie Dumornay'ın sakatlıktan dönüşü, OL'nin Kuzey Londra'daki ilk maçta aldığı 2-1'lik yenilgiyi telafi ederek 3-1 galip gelmesinin en büyük nedenlerinden biriydi; Selma Bacha'nın da tekrar forma giyebilmesi de buna katkıda bulundu. Lyon, Tabitha Chawinga'yı da forma sokabilirse, bu takıma büyük bir moral verecektir. Hızlı kanat oyuncusu, yarı finalin her iki ayağını da kaçırmıştı.
Finale ilginç bir boyut katan bir diğer unsur ise, OL'nin artık eski Barcelona teknik direktörü Jonatan Giraldez tarafından çalıştırılıyor olması. Giraldez, Barcelona'da geçirdiği üç sezonda Katalan ekibini iki Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Bu ayın sonunda eski işverenini ve şu anda Barça'yı çalıştıran eski yardımcısı Pere Romeu'yu yenmek için sahaya çıkacak.