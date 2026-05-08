Sky'ın verdiği bilgilere göre, spor direktörü Max Eberl geçtiğimiz günlerde bir transfer olasılığını araştırdı. Ancak sonuç hayal kırıklığı yaratıcıydı.
Rekabet çok büyük! FC Bayern Münih, görünüşe göre PSG'nin yıldız oyuncusu hakkında bilgi aldı
Fransız başkent kulübünün transfer bedeli talebi 90 milyon avro olarak belirtiliyor. Ancak Alman rekortmen şampiyonu bu meblağı karşılayamıyor ya da karşılamak istemiyor.
Geçtiğimiz yaz, Bayern, diğer bazı üst düzey kulüpler gibi, bu kanat oyuncusuyla ilgilenmişti. Ancak PSG, transferi engelledi. Bu arada, 70 milyon euroya Liverpool'a transfer olduğu söylenen Luis Diaz, Münih'e transfer oldu. Zamanla ortaya çıktığı üzere, bu transfer tam isabet oldu.
Yine de, duyumlara göre Münih ekibi, ideal durumda çok yönlü olarak kullanılabilecek bir başka hücum alternatifi arıyor.
FC Bayern hücum oyuncusu arıyor - Barcola, PSG'de mutsuz
Bu durum, son zamanlarda FCB ile sıkça anılan Newcastle United'dan Anthony Gordon için en uygun tanım. İngiliz oyuncu görünüşe göre Magpies'ten ayrılmak istiyor ve hem Diaz'ın hem de Harry Kane'in yükünü hafifletebilir. Ancak The Athletic'e göre, RB Leipzig'den Yan Diomande kulüp içinde bir numaralı transfer hedefi olarak belirlenmiş durumda.
Peki ya Barcola? 23 yaşındaki oyuncu Paris'te sadece yedek rolünde ve bu durumdan oldukça memnuniyetsiz olduğu söyleniyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern'e karşı oynanan maçta da son dakikalarda iki kez oyuna girdi. 2028'e kadar süren sözleşmesi nedeniyle, Barcola tamamen karşı çıkmazsa, önümüzdeki yaz PSG'nin onu satma baskısı olmayacak. Ancak Barcola'nın aylar önce sözleşme uzatmasını reddettiği söyleniyor.
FC Arsenal, görünüşe göre Barcola'nın peşinde
Öte yandan, Sky’ın haberine göre Barcola’yı gözüne kestiren başka birçok kulüp de var. Çok sayıda üst düzey kulüp, halihazırda oyuncunun menajerleriyle görüşüyor. Bunlar arasında FC Barcelona, Liverpool ve Arsenal de bulunuyor. Özellikle Arsenal, ilgisini yoğunlaştırmış durumda. Ancak PSG'ye henüz somut bir teklif gelmedi; özellikle Premier League kulüpleri için talep edilen ücret en azından bir engel teşkil etmiyor.
2024/25 sezonundaki olağanüstü performansının ardından (58 maçta 40 gol katkısı), Barcola daha az süre almasına rağmen 12 gol ve 7 asist kaydetti.
Bradley Barcola: Geçen yıla kıyasla performans verileri ve istatistikler
İstatistik 2025/26 Sezonu 2024/25 (Kulüpler Dünya Kupası hariç) Maç 45 58 Goller 12 21 Asist 7 19 Oynama süresi 2.762 3.643