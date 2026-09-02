Radio MARCA'ya konuşan Gonzalez, süperstarın kapalı kapılar ardındaki sıcak karakterine ışık tuttu: "Dürüst olmak gerekirse ve bunu ortak takım arkadaşlarımızla da teyit ettikten sonra söyleyebilirim ki, soyunma odasında kesinlikle harika biri."

Şöyle devam etti: "Soyunma odasında tamamen normal, ulaşılabilir ve size yardımcı olan biri." Ancak bu tavrı santra geldiği anda anında değişiyor: "Soyunma odasından çıkıp sahaya adım attığı andan itibaren tamamen değişiyor. O, rekabet canavarı."



