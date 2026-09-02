Getty Images Sport
Çeviri:
"Rekabet canavarı" - Al-Nassr'ın eski takım arkadaşı Alvaro Gonzalez, Cristiano Ronaldo'nun kapalı kapılar ardında GERÇEKTE nasıl biri olduğunu açıkladı
- AFP
Savunmacı iç yüzünü anlattı
Gonzalez, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da Ronaldo'yla birlikte geçirdikleri dönemde soyunma odasındaki dinamikler hakkında konuştu. İspanyol stoper, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun Riyad'a geldiği ilk andan itibaren son derece mütevazı kaldığını ve takım arkadaşlarını sürekli desteklediğini vurguladı. Bu uyumlu bağ, Suudi Pro Ligi'nin güçlü ekibindeki birlikte geçirdikleri süre boyunca kalıcı bir etki bıraktı.
Gonzalez çarpıcı zıtlığa dikkat çekti
Radio MARCA'ya konuşan Gonzalez, süperstarın kapalı kapılar ardındaki sıcak karakterine ışık tuttu: "Dürüst olmak gerekirse ve bunu ortak takım arkadaşlarımızla da teyit ettikten sonra söyleyebilirim ki, soyunma odasında kesinlikle harika biri."
Şöyle devam etti: "Soyunma odasında tamamen normal, ulaşılabilir ve size yardımcı olan biri." Ancak bu tavrı santra geldiği anda anında değişiyor: "Soyunma odasından çıkıp sahaya adım attığı andan itibaren tamamen değişiyor. O, rekabet canavarı."
Büyüklüğe giden amansız itici güç
Ronaldo'nun dur durak bilmeyen çalışma ahlakı, Gonzalez'in Portekizli forvetle sert fiziksel mücadelelere girmekten hiç çekinmediği antrenmanlarda da aynı ölçüde belirgindi. O yoğun çarpışmalar saha dışında her zaman dostane şekilde sona eriyordu: "Sonrasında jakuziye gider, biraz güler, şakalaşırdık ve hepsi unutulup giderdi."
Tecrübeli savunmacı, ikonun uzun yıllardır süren rakibiyle birlikte tarihteki yerini pekiştirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Onun gibi insanlar ve [Lionel] Messi, futbol tarihine geçecek."
- Getty Images Sport
Efsanevi gol kilometre taşını hedefliyor
İkili, 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 11 maçta birlikte görev yaptı ve Gonzalez ayrılmadan önce altı galibiyet aldı. Haziran 2027'ye kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan ve şu anda 41 yaşında olan Ronaldo, 1.000 gol barajına ulaşma hedefini sürdürürken, 1.333 maçta 978 resmî gole zaten ulaşmış durumda. Bitmek bilmeyen bu hırs, Al-Nassr'ı hem yurt içinde hem de kıtasal arenada taşırken onu motive eden ana güç olmaya devam ediyor.
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