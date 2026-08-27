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Reiss Nelson, Arsenal'dan ayrılıyor! Arsenal, altyapı mezunuyla sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya vardı
Her iki taraf için de temiz bir ayrılık
Bu ayrılık kararı, Nelson kariyerinin kritik bir dönemine girerken geldi; hücum oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda Mikel Arteta'nın kendisine sunabildiğinden daha düzenli süre almak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giriyor olmasına rağmen, anlaşmada kulübün 12 ay daha uzatma opsiyonu da bulunuyordu, Arsenal transferin önünü açmak için oyuncunun şimdi ayrılmasına izin vermeyi tercih etti.
Kanat oyuncusuna ilgi şimdiden yüksek; Premier League'den ve yurt dışından birçok kulüp, durumunu yakından takip ediyor. West Ham United daha önce olası bir anlaşma için Arsenal ile görüşmeler yapmıştı ve Nelson'ın, kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermeden önce mevcut tüm projeleri detaylı şekilde değerlendirmek için acele etmeyeceği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
İstikrar arayışı ve sakatlık sorunları
Nelson, 2025-26 sezonunu Brentford'da kiralık olarak geçirdi ancak bu dönem fiziksel aksaklıklar ve sınırlı fırsatlarla gölgelendi. Keith Andrews'ın takımında tüm kulvarlarda sadece 13 maça çıkabildi ve bunların yalnızca üçünde ilk 11'de yer aldı. Bu üç maçın tamamı da yerel kupa organizasyonlarında geldi.
Eski İngiltere 21 Yaş Altı milli oyuncusu, Brentford'a gitmeden önce 2024-25 sezonu için Fulham'a kiralık olarak katılmıştı. Ancak şansı Craven Cottage'da da düzelmedi ve sezonu, aralık 2024'te yaşadığı ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle erken sona erdi.
Hale End altyapı umudundan A takımın değişmezine
Nelson'ın Arsenal ile yolculuğu akademide başladı ve burada uzun süre kendi jenerasyonunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak görüldü. Aralık 2016'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sonra, Ağustos 2017'de Community Shield'da Chelsea'ye karşı oyuna sonradan girerek A takımdaki ilk maçına çıktı.
A takımda zaman zaman forma şansı bulmasının ardından, 2018-19 sezonu için Alman ekibi Hoffenheim'a kiralandı. Almanya'da 22 maçta attığı üç golle ne kadar etkili olabildiğini gösterse de, 2020-21'de Londra'ya döndüğünde sınırlı fırsat bulması Ağustos 2021'de Feyenoord'a kiralık olarak gitmesine yol açtı ve burada Hollanda ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu. Kuzey Londra'ya döndükten sonra, kulübeden gelip kadroya katkı sağlayan bir seçenek olarak kanıtlanmış yeteneği ona 2023'te yeni bir sözleşme kazandırdı.
- Getty Images Sport
Uzun bir Kuzey Londra döneminin sonu
Nelson, Arsenal'dan kulüp adına tam 90 maça çıkmış olarak ayrılıyor; bu süreçte sekiz gol ve dokuz asistlik katkı verdi. Genç takım günlerinde birçok kişinin öngördüğü süperstara tam anlamıyla dönüşemese de, katkıları, özellikle de 2023'te Bournemouth'a karşı 90+7. dakikada attığı dramatik galibiyet golü, Emirates'in sadık taraftarlarının onu sevgiyle hatırlamasını sağlayacak.
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