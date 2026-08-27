Bu ayrılık kararı, Nelson kariyerinin kritik bir dönemine girerken geldi; hücum oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda Mikel Arteta'nın kendisine sunabildiğinden daha düzenli süre almak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giriyor olmasına rağmen, anlaşmada kulübün 12 ay daha uzatma opsiyonu da bulunuyordu, Arsenal transferin önünü açmak için oyuncunun şimdi ayrılmasına izin vermeyi tercih etti.

Kanat oyuncusuna ilgi şimdiden yüksek; Premier League'den ve yurt dışından birçok kulüp, durumunu yakından takip ediyor. West Ham United daha önce olası bir anlaşma için Arsenal ile görüşmeler yapmıştı ve Nelson'ın, kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermeden önce mevcut tüm projeleri detaylı şekilde değerlendirmek için acele etmeyeceği belirtiliyor.