BSR Agency
Çeviri:
Reijnders itirafı! Babası, Manchester City ayrılığı ve şaşırtıcı Suudi transferinin arkasındaki milyonlar hakkında konuştu
Suudi Arabistan hamlesini açıklıyor
Tijjani Reijnders, Manchester City'den Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Qadsiah'a ses getiren bir transferi tamamladı. Bu hamle, özellikle oyuncunun 28 yaşında kariyerinin en iyi dönemine giren bir Hollanda milli futbolcusu olması nedeniyle birçok kişiyi şaşırttı. Haberlerde öne çıkan, 100 milyon euro değerinde olduğu bildirilen kazançlı dört yıllık sözleşmeye rağmen, babası ve iş danışmanı Martin Reijnders, hikâyenin yalnızca finanstan ibaret olmadığında ısrar ediyor.
Basına açık sözlerle konuşan Martin, bu transferin kaçınılmaz olarak tartışma yaratacağını kabul etti. Ancak orta sahanın Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını nihayetinde kulübün talepleri ve sportif etkenlerin oluşturduğu karmaşık bir karışımın belirlediğini vurguladı.
- ANP
Değerleme çıkmazı
Martin'e göre, Juventus, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi Avrupa'dan talipler, Reijnders'ın yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde değişen kadro rolünden mutsuz olmasının ardından somut ilgi gösterdi. Ancak transfer, Manchester City'nin yüksek mali beklentisi nedeniyle hemen bir engelle karşılaştı.
Martin, "Tijjani öyle her yere gidemezdi," diyerek, City'nin hiçbir ilgili Avrupa kulübünün ödemeye istekli ya da gücü yetmediği yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini anlattı. Bu yüksek rakamları karşılayabilecek mali güce yalnızca Al Qadsiah sahipti; bu da oyuncuyu ve ekibini, teklifi başlangıçta iki kez reddetmelerinin ardından öneriyi ciddi şekilde değerlendirmeye itti.
Hırs, mali gerçeklerle yüzleşiyor
Transfer bedelindeki karmaşıklıkların ötesinde, Al Qadsiah'ın iddialı sportif projesi de nihai kararın bu yönde şekillenmesine yardımcı oldu. Kulüp, Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Asya futbolunda baskın bir güç haline gelmek için üst düzey uluslararası yetenekleri agresif biçimde kadrosuna kattı.
Martin, maddi paketin gerçekten inanılmaz olduğunu ve kararında rol oynadığını açıkça kabul etse de, paranın ancak City'de mutsuz bir yedek kulübesi rolü ile özel olarak kurgulanmış bir taktik düzende düzenli, rekabetçi süreler arasında seçim yaparken belirleyici hale geldiğini savundu. "Para ancak geriye iki sportif seçenek kaldığında bir faktör haline geldi" dedi.
- Getty Images Sport
Yeni bir sayfa açmak
Reijnders, İngiltere’deki döneminde somut bir iz bırakarak Manchester’dan ayrılıyor; 2025-26 sezonunda hem FA Cup’ı hem de Carabao Cup’ı kaldırdı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda forması da giyen orta saha oyuncusu, artık tüm odağını Orta Doğu’ya çeviriyor.
Al Qadsiah, kıta sahnesinde ses getirmeyi hedeflerken Reijnders da düzenli forma süresi bulmayı ve onların iddialı projesinin belkemiği olmayı amaçlıyor. Tartışmalı transfer, kariyerinin bir bölümünü kapatırken yurt dışında kazançlı ve zorlu yeni bir maceranın kapısını açıyor.
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