Tijjani Reijnders, Manchester City'den Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Qadsiah'a ses getiren bir transferi tamamladı. Bu hamle, özellikle oyuncunun 28 yaşında kariyerinin en iyi dönemine giren bir Hollanda milli futbolcusu olması nedeniyle birçok kişiyi şaşırttı. Haberlerde öne çıkan, 100 milyon euro değerinde olduğu bildirilen kazançlı dört yıllık sözleşmeye rağmen, babası ve iş danışmanı Martin Reijnders, hikâyenin yalnızca finanstan ibaret olmadığında ısrar ediyor.

Basına açık sözlerle konuşan Martin, bu transferin kaçınılmaz olarak tartışma yaratacağını kabul etti. Ancak orta sahanın Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını nihayetinde kulübün talepleri ve sportif etkenlerin oluşturduğu karmaşık bir karışımın belirlediğini vurguladı.