Milan'ın eski orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın geleceği artık Manchester City'de olmayacak. Hollandalı merkez orta saha, Citizens'a transferinin üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra Premier League'den ayrılıp Suudi Arabistan'a gidiyor.
Guardiola'nın Etihad'daki son yılında zorlu bir sezon geçiren Reijnders, Enzo Maresca kulübede olsa da geleceğini değiştirmeyi başaramadı ve bunun sonucunda transfer piyasasının çağrısına, özellikle de Al-Qadsiah'ın cömert teklifine (Mateo Retegui'nin kulübü) kulak verdi; bu saatlerde ekonomik anlaşmayı tamamlayan kulüp, Milan'ı da memnun etti.