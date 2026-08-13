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Grafica CM ReijndersGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Reijnders, Al Qadsiah’a evet dedi: 61 milyon euroluk anlaşmada Milan da kazanacak

AC Milan
M.City
Al Qadsiah
T. Reijnders

Manchester City'de yalnızca bir yıl geçirdikten sonra Hollandalı orta saha oyuncusu Premier League'den ayrılarak Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Milan'ın eski orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın geleceği artık Manchester City'de olmayacak. Hollandalı merkez orta saha, Citizens'a transferinin üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra Premier League'den ayrılıp Suudi Arabistan'a gidiyor.

Guardiola'nın Etihad'daki son yılında zorlu bir sezon geçiren Reijnders, Enzo Maresca kulübede olsa da geleceğini değiştirmeyi başaramadı ve bunun sonucunda transfer piyasasının çağrısına, özellikle de Al-Qadsiah'ın cömert teklifine (Mateo Retegui'nin kulübü) kulak verdi; bu saatlerde ekonomik anlaşmayı tamamlayan kulüp, Milan'ı da memnun etti.


  • 61 milyonluk anlaşma

    Bugün Reijnders antrenmana çıkmadı ve şu sıralarda, Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Arap kulübüne evet deme kararı aldı. Manchester City, bu sabah Al Qadsiah'tan 61 milyon euroluk yazılı teklifi aldı ve bunu kabul etti; çünkü bu teklif, fiilen, doğrudan Milan'a ödenecek rakama rağmen kulübün zarar yazmamasını sağlıyor.

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  • Milan darbe aldı

    Milan neden kasasına para koyuyor? Kırmızı-siyahlı kulüp, Hollandalı oyuncunun Premier League'e transferiyle bağlantılı olarak Manchester City ile çok sayıda bonus üzerinde anlaşmıştı.

    Eski CEO Giorgio Furlandi, 54,9 milyon euronun yanı sıra şu ek bonusları da kararlaştırmıştı:

    - 5 milyon euro: City'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi'ne katılması
    - 2 milyon euro: 2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması
    - 1 milyon euro: Premier League şampiyonluğu
    - 1 milyon euro: Premier League'de Yılın Oyuncusu ödülü
    - 2 milyon euro: Ballon d'Or kazanılması
    - 3 milyon euro: 2030 sonrası da City'de kalmasına bağlı (yılda 1 milyon)


    En önemli madde ise başkaydı: City, Reijnders'i 2030'dan önce satarsa Milan'a bonusların tamamını, yani 14 milyon euroyu, sahada bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmaksızın ödemek zorundaydı. Al-Qadsiah'a transferiyle birlikte de durum böyle olacak.



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