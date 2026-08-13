Milan neden kasasına para koyuyor? Kırmızı-siyahlı kulüp, Hollandalı oyuncunun Premier League'e transferiyle bağlantılı olarak Manchester City ile çok sayıda bonus üzerinde anlaşmıştı.

Eski CEO Giorgio Furlandi, 54,9 milyon euronun yanı sıra şu ek bonusları da kararlaştırmıştı:



- 5 milyon euro: City'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi'ne katılması

- 2 milyon euro: 2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması

- 1 milyon euro: Premier League şampiyonluğu

- 1 milyon euro: Premier League'de Yılın Oyuncusu ödülü

- 2 milyon euro: Ballon d'Or kazanılması

- 3 milyon euro: 2030 sonrası da City'de kalmasına bağlı (yılda 1 milyon)





En önemli madde ise başkaydı: City, Reijnders'i 2030'dan önce satarsa Milan'a bonusların tamamını, yani 14 milyon euroyu, sahada bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmaksızın ödemek zorundaydı. Al-Qadsiah'a transferiyle birlikte de durum böyle olacak.