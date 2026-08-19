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Reigan Heskey neden Manchester City'den ayrıldı? Eski Liverpool ve İngiltere yıldızı babası Emile, Jude Bellingham ile Jadon Sancho'nun izinden giderek Bundesliga'ya transferini açıkladı
Jaden Heskey de City'nin akademi sisteminin bir parçası
Reigan, geçen sezon Sheffield Wednesday'de kiralık olarak forma giyen kardeşi Jaden'la birlikte City'nin akademi sisteminde zaman geçirdi. Her ikisi de City tarafından büyük değer görüyordu, ancak Premier League'in ağır toplarında A takım fırsatları her zaman sınırlıdır.
Bir noktada alternatif kariyer yollarının değerlendirilmesi gerekirken, Reigan da 2026 yazının yön değiştirmek için ideal zaman olduğuna karar verdi. Profesyonel konfor alanının çok dışına çıkarak kanat açmayı tercih etti.
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Heskey, Sancho ve Bellingham'ın ardından Bundesliga'nın yolunu tuttu
Bunu yapan ilk isim o değil ve son da olmayacak. City'nin kadrosunda yer alan Sancho da 2017'de Borussia Dortmund'a gitmişti. Ona Signal Iduna Park'ta üç yıl sonra İngiltere Milli Takımı'ndan Bellingham katıldı; Jude'un küçük kardeşi Jobe da aynı adımı attı.
City formasıyla Carabao Cup'ta bir maça çıkan Heskey ise artık kendini Köln'de buldu. Onu oraya götüren anlaşma, çeşitli bonusların da devreye girmesiyle birlikte sonunda 8 milyon sterline (11 milyon dolar) kadar çıkabilir.
Heskey neden Premier League devlerini Bundesliga ile değiştirdi?
Güçlü kanat oyuncusu, City'ye neler yapabildiğini göstermekte kararlı. Babası Emile de, Premier League bahis sitesi BetWright iş birliğiyle GOAL'e konuşurken, İngiltere'yi geride bırakma kararı sorulduğunda şunları söyledi: “Bence 17-18 yaşında, eğer A takım futbolu oynamaya hazırsanız ve bunu oynayamıyorsanız, ayrıca İngiltere'de de kaçınılmaz olarak bu fırsatı bulamayacaksanız, kanıtlanmış bir düzenin olduğu bir yere gitmeniz gerekir. Almanya'da bunun kanıtlanmış bir düzeni var gibi görünüyor.
“Bizim altyapı sistemimizde, yani genç milli takım düzeyinde, harika oyuncularımız var. Almanlar bunu oyuncularda defalarca gördü. Neden İngiltere'de bize fırsat verilmiyor?
“Normalde Almanya'ya gitmek zorunda kalmamalıyız, normalde Belçika'ya gitmek zorunda kalmamalıyız, normalde Fransa'ya gitmek zorunda kalmamalıyız. Olan şey bu. İngiltere'de Fransa'dan, Almanya'dan 20-21 yaşındaki oyuncuları satın alıyoruz. Oysa bizim de uluslararası düzeyde düzenli olarak karşılaştığımız ve yendiğimiz 20-21 yaşındaki oyuncularımız var.
“Ve Sancho, Phil Foden, o jenerasyon ve sanırım Marc Guehi'nin de içinde olduğu o kuşak, Avrupa'nın en iyisi olarak görülüyordu. Ama bize fırsat verilmedi. Marc Guehi Chelsea'deydi, Chelsea'de şans bulamadı, ayrılmak zorunda kaldı.
“Ama diğerleri kendi ülkelerinde şans buluyor. Bunu anlıyorum çünkü İngiltere'de en büyük lige ve belki de en iyi lige sahibiz. Ama bizim çocuklarımız asla şans bulamayacak.
“Oğlum [Jaden] 20 yaşında, yakında 21 olacak. Ben [Leicester'da] beş sezon oynadıktan sonra 22 yaşında Liverpool'a gittim. Bu yüzden şu an çok fazla genç oyuncumuz var; tutulduklarını söylemem ama 18, 19 ve 20 yaşlarında öğrenme açısından çok önemli yılları kaçırıyorlar, çünkü hiçbir şey kazandırmayan 21 yaş altı takımında oynuyorlar. EFL Trophy dışında, o iyi. Onu seviyorum, hem de çok seviyorum, ama bu da iki maç.”
- Getty
Heskey, Manchester City formasıyla A takımda bir kez oynadı
Reigan Heskey, geçen sezon City formasıyla EFL Trophy'de Bolton ve Rotherham'a karşı iki maçta görev aldı, ancak üst düzeydeki tek deneyimini Huddersfield ile oynanan Carabao Cup maçında bitime yedi dakika kala oyuna girerek yaşadı.
Almanya'da daha fazla süre bulması bekleniyor; 2025 U17 Dünya Kupası'nda birçok kişinin dikkatini çeken ve o turnuvada dört gol atan genç oyuncu, Manchester'da kendisine gösterilmeyen güveni artık kucaklamaya hazır.
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