Güçlü kanat oyuncusu, City'ye neler yapabildiğini göstermekte kararlı. Babası Emile de, Premier League bahis sitesi BetWright iş birliğiyle GOAL'e konuşurken, İngiltere'yi geride bırakma kararı sorulduğunda şunları söyledi: “Bence 17-18 yaşında, eğer A takım futbolu oynamaya hazırsanız ve bunu oynayamıyorsanız, ayrıca İngiltere'de de kaçınılmaz olarak bu fırsatı bulamayacaksanız, kanıtlanmış bir düzenin olduğu bir yere gitmeniz gerekir. Almanya'da bunun kanıtlanmış bir düzeni var gibi görünüyor.

“Bizim altyapı sistemimizde, yani genç milli takım düzeyinde, harika oyuncularımız var. Almanlar bunu oyuncularda defalarca gördü. Neden İngiltere'de bize fırsat verilmiyor?

“Normalde Almanya'ya gitmek zorunda kalmamalıyız, normalde Belçika'ya gitmek zorunda kalmamalıyız, normalde Fransa'ya gitmek zorunda kalmamalıyız. Olan şey bu. İngiltere'de Fransa'dan, Almanya'dan 20-21 yaşındaki oyuncuları satın alıyoruz. Oysa bizim de uluslararası düzeyde düzenli olarak karşılaştığımız ve yendiğimiz 20-21 yaşındaki oyuncularımız var.

“Ve Sancho, Phil Foden, o jenerasyon ve sanırım Marc Guehi'nin de içinde olduğu o kuşak, Avrupa'nın en iyisi olarak görülüyordu. Ama bize fırsat verilmedi. Marc Guehi Chelsea'deydi, Chelsea'de şans bulamadı, ayrılmak zorunda kaldı.

“Ama diğerleri kendi ülkelerinde şans buluyor. Bunu anlıyorum çünkü İngiltere'de en büyük lige ve belki de en iyi lige sahibiz. Ama bizim çocuklarımız asla şans bulamayacak.

“Oğlum [Jaden] 20 yaşında, yakında 21 olacak. Ben [Leicester'da] beş sezon oynadıktan sonra 22 yaşında Liverpool'a gittim. Bu yüzden şu an çok fazla genç oyuncumuz var; tutulduklarını söylemem ama 18, 19 ve 20 yaşlarında öğrenme açısından çok önemli yılları kaçırıyorlar, çünkü hiçbir şey kazandırmayan 21 yaş altı takımında oynuyorlar. EFL Trophy dışında, o iyi. Onu seviyorum, hem de çok seviyorum, ama bu da iki maç.”