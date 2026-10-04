Rehavete yer yok! Mancini, rakibin berbat formuna rağmen Türkiye maçı öncesi İtalya yıldızlarını uyardı

Stadio Dall'Ara, Mancini'nin kilit oyuncularındaki fiziksel yükü yönetmeye çalıştığı bu dönemde yenilenmiş bir İtalya takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İtalya, Uluslar Ligi kampanyasına sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptıktan sonra Bursa'da 4-1'lik baskın bir galibiyet aldı ve Stade de France'da Fransa'ya karşı zorlu geçen maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haberler, Nicolo Barella ile Alessandro Romano'nun ilk 11'e dönmek için başlıca adaylar olduğunu, böylece Mancini'nin aradığı teknik kaliteyi ve orta sahadaki yüksek çalışma temposunu sağlayabileceklerini öne sürüyor. Ayrıca savunmada da değişiklikler gündemde; Giovanni Di Lorenzo'nun sağ bekte Michael Kayode'nin yerine geçmesi bekleniyor.