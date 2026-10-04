AFP
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Rehavete yer yok! Mancini, rakibin berbat formuna rağmen Türkiye maçı öncesi İtalya yıldızlarını uyardı
Kean kadro dışı kalırken Mancini rotasyona gidiyor
İtalya'nın hücumdaki kadro derinliği, Moise Kean'ın milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldığı haberinin ardından pazartesi gecesi sınanacak. Forvet oyuncusu hafta boyunca fiziksel sorunlarla mücadele ediyordu ve milli takımdaki takım arkadaşlarıyla tam antrenmana katılamamasının ardından, ileri değerlendirme ve iyileşme süreci için kulübüne geri gönderilmesine karar verildi.
Mancini, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda, "Moise iyi durumda değil, toparlanamadı, bu yüzden bu akşam evine gidecek" dedi. Teknik direktör, Uluslar Ligi'nin aralıksız fikstürünün takım seçimi konusunda elini zorladığını belirterek şunları ekledi: "Birbirine yakın oynanan birkaç maç olduğu için birkaç farklı oyuncuyu deniyoruz, bu da yorgunluk yaratıyor. [Gianluca] Scamacca'nın, benzer özelliklere sahip olduğu için Pio Esposito'nun yerine ilk 11'de başlaması mümkün, ancak çok sayıda oyuncumuz var."
- AFP
Bologna'da diri ayaklar bekleniyor
Stadio Dall'Ara, Mancini'nin kilit oyuncularındaki fiziksel yükü yönetmeye çalıştığı bu dönemde yenilenmiş bir İtalya takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İtalya, Uluslar Ligi kampanyasına sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptıktan sonra Bursa'da 4-1'lik baskın bir galibiyet aldı ve Stade de France'da Fransa'ya karşı zorlu geçen maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Haberler, Nicolo Barella ile Alessandro Romano'nun ilk 11'e dönmek için başlıca adaylar olduğunu, böylece Mancini'nin aradığı teknik kaliteyi ve orta sahadaki yüksek çalışma temposunu sağlayabileceklerini öne sürüyor. Ayrıca savunmada da değişiklikler gündemde; Giovanni Di Lorenzo'nun sağ bekte Michael Kayode'nin yerine geçmesi bekleniyor.
Rehavete karşı sert bir uyarı
A Grubu'nda iki ülke arasındaki istatistiksel uçuruma rağmen Mancini rehavete kapılmayı reddediyor. Türkiye, üst üste aldığı üç yenilginin ardından puan durumunun dibinde yer alıyor; bu kötü geçen kampanyada yalnızca bir gol atabildi ve kalesinde sekiz gol gördü.
Mancini, maç öncesi basın toplantısında, "Türkiye güçlü bir takım, hafife alınacak bir maç değil" uyarısında bulundu. Deneyimli teknik adam, oyuncularının zihinsel yaklaşımının pazartesi akşamı taktik uygulamaları kadar önemli olacağını vurguladı.
- AFP
Gelecek için sağlam bir temel oluşturmak
İtalya, şu anda 4 puanla A Grubu'nda üçüncü sırada yer aldığı Uluslar Ligi'nde hayati önem taşıyan üç puanı almaya çalışırken, Mancini uzun vadeli sağlamlık ve kimlik inşa etmeye odaklanmayı sürdürüyor. Lider Fransa'nın 7, ikinci sıradaki Belçika'nın ise 6 puanı bulunuyor.
Mancini, "Önemli olan bu takıma bir sağlamlık duygusu kazandırmak ve onların kendilerine olan inançlarını yeniden kazanmalarını sağlamaktı. Yarın rakibimizi hafife alma gibi kesinlikle bir riskimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı ve pazartesi günkü karşılaşma öncesinde iç standartlar ile yeniden kazanılan özgüvenin öncelik taşıdığını vurguladı.
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