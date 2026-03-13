Getty Images Sport
Reece James, yeni sözleşmeyle Chelsea'ye uzun vadeli bağlılığını taahhüt etti
Kaptan, on yıllık vizyona bağlılığını açıkladı
Takımın sembolü haline gelen savunma oyuncusunun önceki sözleşmesi 2028'de sona erecekti, ancak The Athletic'e göre bu yeni uzatma, onu mevcut yönetim grubu tarafından uygulanan teşvikli maaş yapısına uyumlu hale getiriyor. James, önceki yönetim döneminde belirlenen şartlar altında oynayan ilk takım kadrosunun son üyesiydi ve bu gelişme, tüm ana oyuncuların artık kulübün yeni finansal modeline uyum sağlamasını garanti ediyor. 2023 yılında Cesar Azpilicueta'nın ayrılmasının ardından kaptanlığı devralan James'in Stamford Bridge'de en verimli yıllarını geçirme kararı, Blues'un yönetim kadrosu için büyük bir destek oldu.
Rozete sadakat her şeyden önemlidir
Müzakere süreci, oyuncunun çocukluk kulübüyle olan köklü bağını yansıtan hızlı bir şekilde ilerledi. James, kariyerinin tamamını Chelsea'de geçirme arzusunu sürekli olarak dile getirmiş ve daha önce bunu yapmaktan "mutlu" olacağını belirtmişti. 2018-19 sezonunda Wigan Athletic'te geçirdiği gelişim amaçlı kiralık dönem dışında, Chelsea kadrosunda kalıcı bir yer edindi. 225 maç, 16 gol ve 31 asistle, saha içinde ve dışında lider rolü, kulübün kimliği için vazgeçilmez hale geldi.
Uluslararası hedefler ve kupa dolabı
Yurt içindeki etkisinin yanı sıra, James, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in yaklaşan Dünya Kupası için sağ bek pozisyonunda en çok tercihettiğiisim olarak görülüyor. Sakatlıklarla dolu bir geçmişe sahip olmasına rağmen, savunma oyuncusu bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıktı ve süreleri doğru yönetildiğinde ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Kariyeri, 2021 Şampiyonlar Ligi ve 2022 UEFA Süper Kupası gibi önemli kupalarla şimdiden taçlandırıldı. Chelsea, James'in kendilerini yeniden elit seviyeye taşıyacağına inanıyor ve bu, onun halihazırda kazanılmasına katkıda bulunduğu beş kupaya eklenecek.
Lig ve Avrupa'da kritik sınavlar
Bu haber, şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alan Chelsea için tam zamanında geldi. James, Cumartesi günü Newcastle United ile oynanacak önemli iç saha maçında takımı sahaya çıkaracak ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artırmayı hedefleyecek. Asıl zorluk, hafta ortasında Blues'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı zaman ortaya çıkacak. Çarşamba günü oynanan ilk maçta 5-2 mağlup olan James, Chelsea'nin Avrupa Kupası'nda bir sonraki tura yükselme umudunu sürdürmesi için tarihi bir geri dönüşe imza atmak zorunda.
