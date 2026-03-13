Reece James, yeni sözleşmeyle Chelsea'ye uzun vadeli bağlılığını taahhüt etti

Yurt içindeki etkisinin yanı sıra, James, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in yaklaşan Dünya Kupası için sağ bek pozisyonunda en çok tercihettiğiisim olarak görülüyor. Sakatlıklarla dolu bir geçmişe sahip olmasına rağmen, savunma oyuncusu bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıktı ve süreleri doğru yönetildiğinde ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Kariyeri, 2021 Şampiyonlar Ligi ve 2022 UEFA Süper Kupası gibi önemli kupalarla şimdiden taçlandırıldı. Chelsea, James'in kendilerini yeniden elit seviyeye taşıyacağına inanıyor ve bu, onun halihazırda kazanılmasına katkıda bulunduğu beş kupaya eklenecek.