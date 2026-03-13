Getty Images Sport
Çeviri:
Reece James, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Stamford Bridge'de "en verimli yıllarını" geçirmeyi hedefleyen Chelsea kaptanı olarak "sevinçten havalara uçtu"
Stamford Bridge'de ömür boyu bir bağlılık
Chelsea, James’in 2032 yılına kadar geçerli olacak muazzam bir yeni sözleşme imzalayarak Batı Londra’daki uzun vadeli geleceğini garantilediğini resmen doğruladı. Altı yaşındayken kulübe katılan bu altyapı ürünü oyuncu, kulübün spor projesinin temel taşı konumunu sağlamlaştırdı.
26 yaşındaki savunma oyuncusu, önümüzdeki on yıl boyunca da birinci takımın kalbinde yer almaya devam edecek. Gençlik takımlarından en üst seviyeye kadar yükselen oyuncunun sözleşmesinin uzatılması, kulüp yönetiminin kendi altyapısından yetişen liderler ve seçkin yetenekler etrafında bir kadro oluşturma vizyonuna önemli bir destek sağlıyor.
- Getty Images Sport
Akademi yeteneğinden kaptanlığa
Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra James, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sözleşmemi uzattığım için sevinçten havalara uçuyorum – Chelsea benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Her zaman en verimli yıllarımı burada geçirmek istediğimi söyledim ve önceki başarılarımızı daha da ileriye taşımak için gereken her şeye sahip olduğumuza yürekten inanıyorum."
Defans oyuncusunun duygularına, kulübün kimliği açısından önemini vurgulayan sportif direktörler Paul Winstanley ve Laurence Stewart da katıldılar. "O, hem saha içinde hem de saha dışında bu takımın lideri. Reece, bu formayı giymenin ne anlama geldiğini biliyor ve birlikte bu yolculuğa devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
Gelecek için iddialı planlar
James, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak kadronun taktiksel dayanağı olduğunu kanıtladı. 2032 yılına kadar sözleşme imzalama kararı, Premier Lig'deki en uzun süreli taahhütlerden birini oluşturuyor ve mevcut teknik kadroya ve transfer stratejisine tam bir güven duyduğunu gösteriyor.
İngiltere milli takım oyuncusu, 2018'de Akademi Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandığında genç bir oyuncu olarak gösterdiği potansiyeli tam anlamıyla yerine getirdi. En verimli yıllarını Blues'a adayan James, önemli bir geçiş döneminden geçen kulübün kalbinde "Made in Cobham" sloganının yer almasını garanti altına aldı.
- Getty Images Sport
Chelsea'nin zorlu görevinin başında
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ederken şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyor. James, bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıkarak 2 gol atıp 7 asist yapan, Blues için kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor.
Blues'un bir sonraki maçı, Newcastle ile oynayacağı lig karşılaşması olacak. Ardından ise Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında PSG ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk maç, Parisliler'in 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Reklam