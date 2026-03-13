Reece James, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Stamford Bridge'de "en verimli yıllarını" geçirmeyi hedefleyen Chelsea kaptanı olarak "sevinçten havalara uçtu"

Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra James, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sözleşmemi uzattığım için sevinçten havalara uçuyorum – Chelsea benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Her zaman en verimli yıllarımı burada geçirmek istediğimi söyledim ve önceki başarılarımızı daha da ileriye taşımak için gereken her şeye sahip olduğumuza yürekten inanıyorum."

Defans oyuncusunun duygularına, kulübün kimliği açısından önemini vurgulayan sportif direktörler Paul Winstanley ve Laurence Stewart da katıldılar. "O, hem saha içinde hem de saha dışında bu takımın lideri. Reece, bu formayı giymenin ne anlama geldiğini biliyor ve birlikte bu yolculuğa devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."