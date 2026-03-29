Reece James, sağ bek pozisyonu için süren rekabetin ortasında, İngiltere'deki rakibi Tino Livramento'dan 'inanılmaz' bir mesaj aldı

Oyuncular yaz turnuvasına katılma hakkı için rekabet ederken, milli takım kampındaki gerginlik doğal olarak arttı. Bu gergin atmosferi kabul eden savunma oyuncusu, herkesin kadroda yerini garantilemek için can attığını belirtti. Livramento, "Bir dereceye kadar bu ayki maçlarda daha fazla gerginlik var, çünkü herkes Dünya Kupası'nda oynamak istiyor," diye açıkladı. "Milli takıma çağrılmak güzel, ama sahada olmak daha da güzel. Geçmişte fırsatımı beklemek zorunda kaldım birçok kez. Tek odaklandığım şey, etkileyici bir performans sergileme şansı."