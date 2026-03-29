Reece James, sağ bek pozisyonu için süren rekabetin ortasında, İngiltere'deki rakibi Tino Livramento'dan 'inanılmaz' bir mesaj aldı
İngiltere için sahaya çıkmak
Livramento, uluslararası sahnede kendini kanıtlama fırsatını sonuna kadar değerlendirdi. James'in şu anda hamstring sakatlığı nedeniyle kenarda kalması ve bu ayki kampı kaçırması nedeniyle, Newcastle'ın bek oyuncusu düzenli bir rol elde etmek için sabırsızlanıyor. İngiltere'nin savunmada çok sayıda seçeneği var, ancak Uruguay ile oynanan ve 1-1 berabere biten son hazırlık maçı, 23 yaşındaki oyuncunun savunma yeteneklerini sergilemesi için mükemmel bir fırsat oldu. Takım arkadaşına saygı duysa da, yeni teknik direktöre kendini kanıtlamanın Dünya Kupası hayalleri için hayati önem taşıdığını biliyor.
Rakibe büyük övgü
Newcastle'lı oyuncu, ilk 11'de yer almak için doğrudan rekabet halinde olmasına rağmen, sakatlanan takım arkadaşına karşı büyük bir nezaket sergiledi. Zihniyeti ve rekabet hakkında sorulduğunda, durumla ilgili son derece dürüst bir şekilde şunları söyledi: "Reece inanılmaz bir oyuncu ve umarım bir an önce geri döner."
Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele
Oyuncular yaz turnuvasına katılma hakkı için rekabet ederken, milli takım kampındaki gerginlik doğal olarak arttı. Bu gergin atmosferi kabul eden savunma oyuncusu, herkesin kadroda yerini garantilemek için can attığını belirtti. Livramento, "Bir dereceye kadar bu ayki maçlarda daha fazla gerginlik var, çünkü herkes Dünya Kupası'nda oynamak istiyor," diye açıkladı. "Milli takıma çağrılmak güzel, ama sahada olmak daha da güzel. Geçmişte fırsatımı beklemek zorunda kaldım birçok kez. Tek odaklandığım şey, etkileyici bir performans sergileme şansı."
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, bir sonraki test maçı öncesinde kısa bir ara verecek. Thomas Tuchel'in takımı, mevcut milli takım kampını tamamlamak üzere bu Salı günü Japonya'yı ağırlayacak. Yaz aylarına bakıldığında, Üç Aslanlar merakla beklenen Dünya Kupası'nda L Grubu'nda yer alıyor. Grup aşamasına 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları maçla başlayacaklar; bunu altı gün sonra Gana ile oynayacakları zorlu bir karşılaşma izleyecek. İlk tur, 27 Haziran'da Panama ile oynanacak maçla sona erecek.