Getty Images Sport
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Reece James'in sakatlığında aksilik: Chelsea kaptanı, Everton deplasmanı yaklaşırken dizindeki sorun nedeniyle antrenmana katılmadı
Kaptanın fiziksel durumuna ilişkin yeni endişeler
Chelsea, cumartesi günü Everton ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken James, salı günü Cobham'daki A takım antrenmanına katılmadı. 26 yaşındaki oyuncu, basına açık olan antrenmanın ilk 15 dakikasında görülmedi. Bu durum, ne zaman iyileşeceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Geçen hafta sonu Chelsea'nin Bournemouth karşısında aldığı 5-1'lik Premier League galibiyetinde de forma giyemeyen İngiliz millî oyuncunun durumuna teknik direktör Xabi Alonso daha önce açıklık getirmiş, dizinde bir sorun olduğunu belirtmişti. İspanyol teknik adam, sakatlığın ciddiyetini düşük göstererek bunu takımın ritmini şu anda etkileyen birkaç «küçük sorundan» biri olarak nitelendirmişti. Ancak kulübün sağlık ekibinin, James'in daha fazla zarar görme riski olmadan maçlara ne zaman dönebileceğini belirlemek için durumunu haftalık olarak takip etmesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Orta saha takviyeleri taktiksel güvence sağlıyor
James gibi önemli bir oyuncuyu kaybetmek her zaman büyük bir darbe olsa da Chelsea'nin son dönemdeki formu Alonso'ya bir ölçüde teselli verdi. Bournemouth karşısındaki galibiyette Jordan Henderson öne çıktı; biri maçın son bölümünde attığı muhteşem bir frikik golü olmak üzere iki gol kaydetti ve bir de asist yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusunun liderliği, kaptanın yokluğunu doldurmaya yardımcı olurken takımın bu geçiş döneminde ve sakatlıklara ilişkin belirsizlik sürerken odağını korumasını sağladı.
Alonso, bu zorlu dönemi atlatmak için geniş bir kadro avantajına da sahip. Moises Caicedo'nun tamamen iyileşmesi orta sahayı güçlendirirken Romeo Lavia ve Valentin Barco da merkezde alternatif olarak görev almaya hazır.
Kritik maçlar kapıda
James’in sahalara dönmesinin aciliyet kazanmasının nedeni, Batı Londra ekibini bekleyen zorlu maç takvimi. Everton karşılaşmasının ardından Chelsea, Tottenham Hotspur ile büyük önem taşıyan bir Londra derbisinde karşılaşacak. Sonrasında Liverpool ile Carabao Kupası dördüncü turunda, Manchester United ile de Premier League’de mücadele edecek. James’in fiziksel gücü ile teknik kalitesini bir araya getiren oyun tarzı, bu maçlardan olumlu sonuçlar almak için büyük önem taşıyacak.
Kaptanın fiziksel durumuyla ilgili sıkıntılarının dışında Chelsea’de önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor. Takımın diğer tek önemli eksiği Jamie Gittens. Genç kanat oyuncusu, millî maç arasında İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynarken ayak bileğinden sakatlandı.
- Getty Images Sport
Sakatlık sorunları ve ligdeki konum
James, bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı ancak iki karşılaşmada da forma giyemedi. Bournemouth galibiyetini kaçırmasının yanı sıra son millî aradan hemen önce Brentford'a karşı alınan 3-0'lık Premier League yenilgisinde de oynayamadı.
Chelsea, ilk altı maçında topladığı 10 puanla Premier League'de şu anda altıncı sırada yer alıyor. Chelsea, tüm maçlarını kazanan lider Manchester City'nin sekiz puan gerisinde.
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