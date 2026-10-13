James gibi önemli bir oyuncuyu kaybetmek her zaman büyük bir darbe olsa da Chelsea'nin son dönemdeki formu Alonso'ya bir ölçüde teselli verdi. Bournemouth karşısındaki galibiyette Jordan Henderson öne çıktı; biri maçın son bölümünde attığı muhteşem bir frikik golü olmak üzere iki gol kaydetti ve bir de asist yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusunun liderliği, kaptanın yokluğunu doldurmaya yardımcı olurken takımın bu geçiş döneminde ve sakatlıklara ilişkin belirsizlik sürerken odağını korumasını sağladı.

Alonso, bu zorlu dönemi atlatmak için geniş bir kadro avantajına da sahip. Moises Caicedo'nun tamamen iyileşmesi orta sahayı güçlendirirken Romeo Lavia ve Valentin Barco da merkezde alternatif olarak görev almaya hazır.