Reece James'in Chelsea'ye dönüş tarihi belli oldu; İngiltere'ye Dünya Kupası morali geldi

Tuchel, İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynadığı son hazırlık maçlarında sorunlu bir pozisyon olarak kalan sağ bekte James'i ilk tercihi olarak kesin bir şekilde belirledi. James'in yokluğunda Ben White ve Tino Livramento gibi isimlere kendilerini gösterme şansı tanınsa da, bu iki aday da Chelsea kaptanının sağladığı taktiksel güveni sağlayamadı. Djed Spence ve Ezri Konsa da bu pozisyon için seçenekler arasında yer alıyor, ancak Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold, Tuchel'in planlarına girebilmek için zamanla yarışıyor gibi görünüyor.