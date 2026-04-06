Reece James'in Chelsea'ye dönüş tarihi belli oldu; İngiltere'ye Dünya Kupası morali geldi
James, form yarışını kazanıyor
The Telegraph gazetesine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu iyileşme sürecinde iyi ilerleme kaydediyor ve nisan sonu ya da mayıs başında sahalara dönebilecek. Böyle bir zaman çizelgesi, iç saha sezonunu sona erdirecek ve Dünya Kupası umutlarını suya düşürecek gibi görünen iki aylık bir sakatlık süresine dair ilk tıbbi endişeleri gidermiş olacak. Newcastle yenilgisinden bu yana sahalardan uzak kalan James, Tuchel’in yaz turnuvası için 26 kişilik kadrosunu kesinleştirmeden önce formda olduğunu kanıtlamak için mücadele ediyor.
Tuchel savunma konusunda bir ikilemle karşı karşıya
Tuchel, İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynadığı son hazırlık maçlarında sorunlu bir pozisyon olarak kalan sağ bekte James'i ilk tercihi olarak kesin bir şekilde belirledi. James'in yokluğunda Ben White ve Tino Livramento gibi isimlere kendilerini gösterme şansı tanınsa da, bu iki aday da Chelsea kaptanının sağladığı taktiksel güveni sağlayamadı. Djed Spence ve Ezri Konsa da bu pozisyon için seçenekler arasında yer alıyor, ancak Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold, Tuchel'in planlarına girebilmek için zamanla yarışıyor gibi görünüyor.
Kaptanın etkisi hâlâ çok önemli
James, Chelsea formasıyla istatistiksel açıdan etkileyici bir sezon geçirdi; sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmak zorunda kalmadan önce Premier Lig’de 27 maça çıkarak 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Stamford Bridge yönetimi nezdindeki önemi, projenin temel taşlarından biri olduğunu yansıtan ve 2032 yılına kadar uzanan uzun vadeli sözleşme uzatmasıyla daha da pekişti. İngiltere milli takımında ilk maçından bu yana 22 kez forma giyen James'in Euro 2020'deki turnuva tecrübesi, dünya sahnesinde bir adım daha ileri gitmeyi hedefleyen kadro için vazgeçilmez olarak görülüyor.
Önemli ulusal ve uluslararası hazırlık maçları
Pazar günü Manchester City'yi ağırlayacak olan ve Premier Lig'de altıncı sırada yer alan Chelsea, kaptanını bir an önce kadroya katmak için sabırsızlanıyor. 26 yaşındaki oyuncunun City ile yapılacak maç için henüz hazır olmaması nedeniyle, Mayıs ayı başındaki dönüşü Dünya Kupası öncesinde hayati bir kondisyon testi niteliğinde olacak. Rekabetçi maçlara başarılı bir şekilde yeniden dahil olması, Tuchel'in yaz turnuvası öncesinde tercih ettiği sağ bek oyuncusunu tam olarak kadroda bulundurarak savunma planlarını kesinleştirmesine olanak sağlayacak.