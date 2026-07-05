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Reece James hâlâ sakat mı? Chelsea’nin bek oyuncusu, Dünya Kupası’nda Meksika ile oynanacak maç öncesinde İngiltere milli takımının antrenmanına katılmadı; Thomas Tuchel ise oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Reece James’in oynayıp oynamayacağı hâlâ büyük bir soru işareti
Chelsea kaptanı Reece James’in Meksiko’daki son antrenmana takım arkadaşlarıyla birlikte katılamaması üzerine, İngiltere milli takımı bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli bir bekleyişe girdi. Sağ bek, grup aşamasında Gana ile oynanan berabere biten maçta ilk kez ortaya çıkan bir hamstring sakatlığıyla boğuşuyor ve ana gruptan uzak kalması, Pazar günkü eleme maçı için hazır hale gelmesinin hâlâ zorlu bir mücadele gerektirdiğini gösteriyor.
James ile ilgili haberler temkinli olsa da, Tuchel, Jarell Quansah’ı tekrar kadroya dahil etmeyi başardı. Quansah, daha önce Panama’ya karşı kazanılan maçta ayak bileğinden sakatlandıktan sonra, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı 2-1’lik zorlu galibiyette forma giyememişti. Tam antrenmanlara geri dönmesi, turnuva boyunca şimdiye kadar birkaç kez kadro değişikliğine gitmek zorunda kalan İngiltere savunmasına çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağlıyor. Alman teknik direktör, “Jarell’in antrenmana çıktığını gördünüz, tam olarak antrenman yaptı ve tamamen hazır durumda. Reece ise belki yedek kulübesinde yer alabilir; bunun mantıklı olup olmadığına dair doktorların son değerlendirmesi ve tıbbi görüşüne ihtiyaç var,” diye açıkladı.
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Tuchel, Dünya Kupası’nın unutulmaz anına hazırlanıyor
Sakatlık endişeleri ve lojistik engellere rağmen Tuchel, önündeki göreve odaklanmaya devam ediyor. Eski Bayern Münih teknik direktörü, İngiltere’yi Miami’deki çeyrek final maçına taşımaya çalışırken bu önemli anın büyüklüğünden açıkça keyif alıyor. İlk düdük çaldığında bu samimiyetin ortadan kalkacağını bilse de, geldiğinden beri gördüğü misafirperverlikten övgüyle bahsetti.
“Bu, büyük bir sahnede oynanacak ikonik bir maç ve biz de bunu hissediyoruz,” dedi Tuchel, Pumas’ın ‘Quarry’ tesisinde yapılan antrenmanın ardından. “İnsanlar çok dostça, çok saygılı ve çok duygusal davrandılar. Elbette yarın kendi takımlarını destekleyecekler. Bu son derece normal. Bugün muhteşem bir antrenman tesisinde çalıştık. Ortam çok güzeldi, çok sakindi ve en üst seviyedeydi. Yani durum biraz böyle. Durumu biliyorsunuz. Siz de bundan bahsettiniz. Ama insanlar yapılması gerekeni halledecekler. Güçlü bir performansa ihtiyacımız var ve bence bunu başaracağız.”
Harry Kane, “hiçbir mazeret kabul edilmeyeceği” şartını koydu
İngiltere kaptanı Harry Kane, takımın “daha büyüğü olamayacak kadar önemli” bir karşılaşmada karşı karşıya kaldığı zorlukları kabul etti, ancak takımına kazanamazlarsa “hiçbir mazeret kabul edilmeyeceğini” açıkça belirtti. Üç Aslanlar, Meksika’nın başkentinde düşmanca bir atmosfer ve fırtına uyarılarıyla karşılaşmaya hazırlanıyor, ancak Kane, James’in durumundan bağımsız olarak takımın bir yolunu bulması gerektiği konusunda ısrarcı.
Kane, “Birçok farklı nedenden dolayı gerçekten zor bir maç olacak” dedi. “Her şeyden önce [Meksika] gerçekten iyi bir takım. Ayrıca tüm bu diğer küçük detaylar maçı daha da zorlaştıracak, ancak bizim açımızdan bu, ivme kazanmak için bir başka fırsat. Bunu yapmak için en uygun zaman sayılır. Dolayısıyla böyle bir maçta mazeret kabul edilemez. Zor olacağını biliyoruz. Zorlu bir mücadele vermemiz gerekebileceğini biliyoruz. Kazanmak için farklı bir yol bulmamız gerekebilir. Ama Dünya Kupası da budur işte. Herkes bu anı, stadyumu, atmosferi ve nihayetinde bu maçlarda yer almayı dört gözle bekliyor. İşte bu yüzden bizim gibi antrenman yapıyoruz. İşte bu yüzden futbol oynuyoruz; bu efsanevi maçları yaşamak için.”
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Henderson, Azteca’daki mücadeleyi iple çekiyor
Meksiko’daki atmosfer doruk noktasına ulaşıyor; rakım ve düşmanca tavırlı ev sahibi taraftarlar, İngiltere milli takımı için benzersiz zorluklar yaratıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson da bu duyguları paylaşarak, üst düzey futboldaki engin deneyiminin bile kendisini bu özel ortama hazırlayamadığını itiraf etti.
Oyuncu şöyle açıkladı: “Hayır, dürüst olmak gerekirse bu maçın daha önce oynadığım hiçbir maça benzemediğini düşünüyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi’nde pek çok farklı maçta oynadım ama Dünya Kupası’nda, Meksika’da, Meksika’ya karşı oynanan bir maçla hiçbir şeyin kıyaslanabileceğini sanmıyorum. İşte bu yüzden bu maçta yer almak çok güzel bir şey.”
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