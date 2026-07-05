Chelsea kaptanı Reece James’in Meksiko’daki son antrenmana takım arkadaşlarıyla birlikte katılamaması üzerine, İngiltere milli takımı bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli bir bekleyişe girdi. Sağ bek, grup aşamasında Gana ile oynanan berabere biten maçta ilk kez ortaya çıkan bir hamstring sakatlığıyla boğuşuyor ve ana gruptan uzak kalması, Pazar günkü eleme maçı için hazır hale gelmesinin hâlâ zorlu bir mücadele gerektirdiğini gösteriyor.

James ile ilgili haberler temkinli olsa da, Tuchel, Jarell Quansah’ı tekrar kadroya dahil etmeyi başardı. Quansah, daha önce Panama’ya karşı kazanılan maçta ayak bileğinden sakatlandıktan sonra, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı 2-1’lik zorlu galibiyette forma giyememişti. Tam antrenmanlara geri dönmesi, turnuva boyunca şimdiye kadar birkaç kez kadro değişikliğine gitmek zorunda kalan İngiltere savunmasına çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağlıyor. Alman teknik direktör, “Jarell’in antrenmana çıktığını gördünüz, tam olarak antrenman yaptı ve tamamen hazır durumda. Reece ise belki yedek kulübesinde yer alabilir; bunun mantıklı olup olmadığına dair doktorların son değerlendirmesi ve tıbbi görüşüne ihtiyaç var,” diye açıkladı.