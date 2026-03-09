Reebok
Reebok geri dönüyor! Juventus yıldızı markanın yüzü olarak anlaşma imzalarken, 2000'lerin ikonik markası futbol ayakkabısı pazarına geri dönüyor
Reebok geri döndü
Çok uzun süredir piyasadan uzak kalan Reebok kramponları, bu yaz sahalara geri dönecek. İngiltere'de kurulmuş, Amerikan sermayeli spor giyim markası, futbol alanında "konumunu geri kazanma" niyetini açıkladı. Juventus'un forveti Dusan Vlahovic, bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olacak. Oyuncu, markanın spordaki yeniden canlanmasının yüzü olmak için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.
Vlahovic yeni Sidewinder'ı giyecek
Vlahovic, Reebok'un yeni Sidewinder kramponunu gelecek sezonun başından itibaren giyecek ve saha dışında da Reebok'un elçisi olarak diğer ürünlerini giyecek. Sırbistan milli takım oyuncusu, Sidewinder'ı sahada zaten test etti ve yakın zamanda Juventus antrenmanında bu ayakkabıyı giyerken görüldü. İlk olarak piyasaya sürülen renk seçeneği, beyaz bir taban, kalın siyah zikzak çizgi ve topukta altın rengi Reebok logosu ile geliyor. Bu ayakkabıyı maçta ilk kez gördüğümüzde, 2000'li yılların nostaljisini yaşayacağız.
Reebok'un inanılmaz bir mirası var.
Yeni kramponla ilgili henüz çok fazla teknik detay yok, daha fazla bilgi muhtemelen yaz aylarında açıklanacak, ancak Vlahovic markanın futbol dünyasına geri dönüşünün bir parçası olmaktan heyecan duyuyor.
"Reebok'un sahalara geri dönüp futboldaki konumunu yeniden kazanmasıyla birlikte bu markaya katılmaktan gurur duyuyorum" dedi. "Reebok, spor alanında inanılmaz bir mirasa sahip ve yeni nesil sporcular için Reebok Football'u daha da ileriye taşımak için birlikte neler yapabileceğimizi görmekten heyecan duyuyorum."
Reebok, konumunu geri kazanmayı hedefliyor
Bu, Reebok'un 2010 yılından bu yana piyasaya sürdüğü ilk modern futbol ayakkabısı olacak ve takım sporları alanında yeniden yerini almaya yönelik çabalarında önemli bir anı işaret ediyor. Reebok CEO'su Todd Krinsky, "Futbol, Reebok'un mirasında derin kökleri olan ve geleceğimizin merkezinde yer alan bir spor dalıdır" dedi. "Takım sporlarında varlığımızı yeniden inşa etmeye devam ederken, Dusan gibi seçkin bir yetenekle ortaklık kurmak, en üst düzeyde rekabet etme kararlılığımızı gösteriyor. Bu, geçmişimizi onurlandırırken, geleceğimizi cesurca şekillendirmekle ilgili."
Reebok, zirvede olduğu dönemde Giggs, Henry, Iker Casillas ve Andriy Shevchenko gibi isimleri sporcu kadrosunda bulunduruyordu, ancak piyasa koşulları ve strateji değişikliği nedeniyle futbol ürünlerini piyasadan çekti.
Reebok, tekrar rekabet edebilmeyi umuyor ve 2023'te futbol dünyasına girişinden bu yana Bayern Münih ve İngiltere'nin golcüsü Harry Kane'in başını çektiği kendi üst düzey futbolcu grubunu yavaş yavaş kuran yeni oyuncu Skechers'ın başarısından cesaret alabilir.
