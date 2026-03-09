Yeni kramponla ilgili henüz çok fazla teknik detay yok, daha fazla bilgi muhtemelen yaz aylarında açıklanacak, ancak Vlahovic markanın futbol dünyasına geri dönüşünün bir parçası olmaktan heyecan duyuyor.

"Reebok'un sahalara geri dönüp futboldaki konumunu yeniden kazanmasıyla birlikte bu markaya katılmaktan gurur duyuyorum" dedi. "Reebok, spor alanında inanılmaz bir mirasa sahip ve yeni nesil sporcular için Reebok Football'u daha da ileriye taşımak için birlikte neler yapabileceğimizi görmekten heyecan duyuyorum."