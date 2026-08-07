Getty Images
Çeviri:
'Reddedilemez' teklif geri çevrildi! Manchester City yıldızı Rodri neden Real Madrid yerine Barcelona'yı seçti?
Rodri, Real Madrid yerine Barcelona'yı seçti
Rodri, bu yaz Barcelona'ya katılmaya çarpıcı bir şekilde karar verdi. İspanya Milli Takımı oyuncusu, son haftalarda Madrid ile kapsamlı sözleşme görüşmeleri yürütmesine rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandı. Barcelona'dan gelen geç bir hamlenin ardından 30 yaşındaki oyuncu, Katalonya'ya sansasyonel bir transferin kapısını araladı.
Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun uzun süredir beklenen Liga dönüşüne hazırlanmasıyla birlikte dev transfer artık tamamlanmaya çok yakın. Real Madrid, onun imzasını almak için aktif şekilde girişimlerde bulunmuştu. Son Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile kulüp başkanı Florentino Perez, transfer çalışmalarında doğrudan yer aldı ancak ezeli rakipleri sonunda bu prestijli transfer yarışını kazandı.
- Getty
Oyuncu menajeri, Real Madrid'ın reddedilemez teklifini açıkladı
Rodri'nin menajeri Pablo Barquero, oyuncusunun nihai kararını vermeden önce Real Madrid'den dev bir teklif aldığını doğruladı. Barquero, İspanyol başkent ekibinin karmaşık müzakereleri ele alış biçimindeki ciddiyeti ve saygıyı övdü.
Barquero, WorldSoccerTalk'a yaptığı açıklamada, "Real Madrid, Dünya Kupası'ndan sonra Rodri'ye reddedilemeyecek bir teklif yaptı" dedi. "Madrid, Rodri'yi kadrosuna katma konusunda ciddiydi ve onun Madrid'de oynaması için her şeyi masaya koydu. Başkanlarından genel direktörüne kadar herkes, Rodri'nin Real Madrid'de oynayabilmesi için çalıştı.
"Görüşmeler olumluydu ve son iki haftadır müzakere yürütüyorlardı, ancak Rodri başka bir teklifi seçme kararı aldı ve kararını onlara bildirdi."
City istemeyerek satışa zorlandı
Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde City, Rodri'yi güçlü kadrosunun temel taşlarından biri olarak takımda tutmaya son derece istekliydi. Ancak orta sahanın sözleşme durumundaki baskı, Premier League kulübünü zor bir köşeye sıkıştırdı. Haziran 2027'ye kadar süren mevcut anlaşmasının son yılına girerken City, ya hemen bir uzatma sağlamak ya da onu bu yaz satmak zorundaydı. Yetenekli orta saha oyuncusunun İspanya'ya dönmekte kararlı olmasıyla birlikte sansasyonel bir ayrılık kısa sürede kaçınılmaz hale geldi.
Barcelona, kısa süre önce yüksek maaş alan birkaç isimle yollarını ayırmasının ardından artık onun dev maaşını rahatlıkla karşılayabilir. Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen ve Marcus Rashford'un stratejik ayrılıkları, Rodri gibi ses getirecek bir transfer için ciddi yatırım yapma adına maaş bütçesinde önemli bir esneklik sağladı.
- Getty Images
Dev yaz transfer ücretinin netleşmesi
Artık kesinleşen bu dev kararın ardından Rodri'nin Barcelona ile dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Haberlere göre yıllık brüt maaşı yaklaşık 30 milyon euro olacak şekilde kişisel şartlarda tam anlaşma sağlandı. Sansasyonel transferin resmen tamamlanabilmesi için geriye yalnızca son bir büyük detay kaldı.
Barcelona ile City arasında nihai bonservis bedeline ilişkin resmi anlaşma ise iki kulüp tarafından henüz sonuçlandırılmadı. Haberlere göre bu ses getiren transferin Katalan devine nihai maliyeti yaklaşık 60 milyon euro olacak. Bu yüksek bedel resmen kararlaştırıldığında Rodri, yeni sezon öncesinde orta sahayı yönetmeye hazırlanırken Barcelona oyuncusu olarak tanıtılacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun