'Reddedilemez' teklif geri çevrildi! Manchester City yıldızı Rodri neden Real Madrid yerine Barcelona'yı seçti?

Rodri, bu yaz Barcelona'ya katılmaya çarpıcı bir şekilde karar verdi. İspanya Milli Takımı oyuncusu, son haftalarda Madrid ile kapsamlı sözleşme görüşmeleri yürütmesine rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandı. Barcelona'dan gelen geç bir hamlenin ardından 30 yaşındaki oyuncu, Katalonya'ya sansasyonel bir transferin kapısını araladı.

Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun uzun süredir beklenen Liga dönüşüne hazırlanmasıyla birlikte dev transfer artık tamamlanmaya çok yakın. Real Madrid, onun imzasını almak için aktif şekilde girişimlerde bulunmuştu. Son Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile kulüp başkanı Florentino Perez, transfer çalışmalarında doğrudan yer aldı ancak ezeli rakipleri sonunda bu prestijli transfer yarışını kazandı.