Getty Images Sport
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Red Bull ve DFB, Almanya milli takımının yeni teknik direktörü için bedelsiz transferi görüşürken, Jürgen Klopp eski Liverpool yardımcı antrenörlerini kadrosuna katacak
Klopp, Almanya'nın teknik kadrosunda kapsamlı bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor
Kicker’in haberine göre, Klopp’un Julian Nagelsmann’ın yerine geçmeye hazırlanmasıyla birlikte Almanya’nın teknik ekibinde büyük değişiklikler yaşanacak. Liverpool’un Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandığı dönemlerde Klopp ile birlikte çalışan Krawietz ve Lijnders’in ona katılacağı tahmin ediliyor. Bu isimler, görevlerinden ayrılacak olan yardımcı antrenörler Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder ve Bram Geers’in yerini alacak.
Kaleci antrenörü Andreas Kronenberg görevine devam edecekken, şu anda DFB'nin gençlik geliştirme direktörü olan ve Klopp'un eski Borussia Dortmund'daki takım arkadaşı Hannes Wolf da A takım kadrosunda daha önemli bir rol üstlenebilir.
- Getty Images Sport
Anlaşmayı sonuçlandırmak üzere New York’ta bir araya gelmek
Klopp’un sözleşmesini imzalaması için yürütülen çalışmalar, ABD’de planlanan görüşmelerle son aşamasına giriyor. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, bu hafta sonu New York’ta milli takımın yeni teknik direktörü adayıyla bir araya gelecek. Bu görüşmeler, Rudi Voller’in spor direktörü görevinde kalması kararının ardından gerçekleşiyor; bu karar, federasyon ile yeni teknik ekip arasında bir köprü görevi görüyor.
Klopp ile yapılacak ilk görüşmenin ardından, Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff’ın da geçiş sürecini görüşmek üzere New York’a uçması bekleniyor. Klopp şu anda Red Bull grubunda Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapıyor ve sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmesinde resmi bir serbest kalma maddesi bulunmasa da, göreve başladığında bir “ayrılma anlaşması” yapıldığı ve bu anlaşma sayesinde fırsat doğduğunda milli takım teknik direktörlüğü pozisyonunu değerlendirebileceği bildiriliyor.
Eşsiz bir anlaşma her iki tarafa da fayda sağlayabilir
Haberlere göre, DFB ve Red Bull, federasyonun tazminat ödemesi gerekmeden Klopp’un Almanya milli takımının başına geçmesine olanak tanıyacak bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Önerilen çözüme göre, Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü yürütürken Red Bull marka elçisi olarak da görevine devam edecek. Haberlerde, bu anlaşmanın Red Bull’un Klopp ile olan bağını sürdürmesini sağlarken, Klopp’un da milli takımı yönetmesi için önünü açacağı belirtiliyor. Bu anlaşma, Nagelsmann’ın ayrılışıyla ilgili maliyetler ve Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında DFB üzerindeki mali baskıyı da hafifletecektir.
- Getty Images Sport
Uzun vadeli planlar şekilleniyor
New York’taki görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde, Klopp’un 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Aynı haberde, Almanya’nın uluslararası sahnedeki konumunu yeniden kazanmaya çalışırken, DFB’nin Klopp’un etrafında istikrarlı bir proje oluşturma niyetinde olduğu ve bu uzun vadeli anlaşmanın da bu amaca yönelik olduğu belirtiliyor.
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