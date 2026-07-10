Kicker’in haberine göre, Klopp’un Julian Nagelsmann’ın yerine geçmeye hazırlanmasıyla birlikte Almanya’nın teknik ekibinde büyük değişiklikler yaşanacak. Liverpool’un Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandığı dönemlerde Klopp ile birlikte çalışan Krawietz ve Lijnders’in ona katılacağı tahmin ediliyor. Bu isimler, görevlerinden ayrılacak olan yardımcı antrenörler Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder ve Bram Geers’in yerini alacak.

Kaleci antrenörü Andreas Kronenberg görevine devam edecekken, şu anda DFB'nin gençlik geliştirme direktörü olan ve Klopp'un eski Borussia Dortmund'daki takım arkadaşı Hannes Wolf da A takım kadrosunda daha önemli bir rol üstlenebilir.