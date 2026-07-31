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Red Bull, küresel futbol şefliği için eski Bundesliga teknik direktörünü seçerken Jurgen Klopp'un halefi de belli oldu
Red Bull, Klopp'un halefi olarak Schmidt'i göreve getirdi
Red Bull, eski Leverkusen teknik direktörü Schmidt'i resmen yeni Global Futbol Direktörü olarak açıkladı. 59 yaşındaki teknik adam, organizasyonla uzun vadeli bir sözleşme imzalamasının ardından yeni görevine resmen 1 Ekim'de başlayacak.
Bu atama, Klopp'un görevden ayrılıp Dünya Kupası'nın ardından Nagelsmann'ın yerine Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmasından sadece bir hafta sonra geldi. Schmidt, Red Bull'un küresel futbol portföyünün sportif ve ticari geleceğine yön vermek için Global Futbol Ticari İşler Direktörü Florian Scholz ile birlikte çalışacak.
- AFP
Tanıdık bir isim Red Bull ailesine geri dönüyor
Schmidt, daha önce 2012 ile 2014 yılları arasında RB Salzburg'u çalıştırarak adını duyurduğu için Red Bull yapılanması içinde tanıdık bir isim. Avusturya'daki başarılı döneminin ardından Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven ve Benfica'yı çalıştırdı; son olarak ise Japonya'nın J-League'inde Global Sports Director olarak görev yaptı.
Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, Schmidt'i küresel operasyonların başına getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mintzlaff, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Roger Schmidt'i yeniden Red Bull'a kazandırdığımız için mutluyuz" dedi. "Uzun yıllara dayanan deneyimi, üstün futbol bilgisi ve felsefemizi net şekilde anlamasıyla, küresel futbol portföyümüzün sportif yönünden sorumlu olmak için doğru kişi.
"Kariyeri boyunca genç yetenekleri geliştirme ve onları en üst seviyede başarıyla öne çıkarma konusunda mükemmel bir itibar kazandı."
Schmidt, "benzersiz" küresel mücadele için sabırsızlanıyor
Yeni görevinin resmen açıklanmasının ardından konuşan Schmidt, Red Bull organizasyonuna yeniden katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Alman teknik adam, kararının arkasındaki temel etkenler olarak grubun kendine özgü kimliğini ve genç oyuncu gelişimine olan bağlılığını öne çıkardı.
"Bu yeni meydan okumayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve gelecekte yeniden Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diyen Schmidt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Red Bull'un uluslararası kulüp portföyü benzersiz, hırslı ve net bir felsefeyle şekillenmiş durumda. Genç yetenekleri geliştirirken en üst seviyede başarıya ulaşmak, bu görevi benim için özellikle cazip kılan da tam olarak bu kombinasyon."
- Getty Images
Red Bull ve Almanya için sırada ne var?
Schmidt'in hızlı atanması, RB Leipzig, RB Salzburg ve New York Red Bulls'u da kapsayan Red Bull'un geniş çok kulüplü ağı genelinde anında idari istikrar sağlıyor. Öncelikli odağı, tüm kıtalarda futbol operasyonlarını ve yetenek gelişim yollarını uyumlu hale getirmek olacak.
Bu arada Klopp, Nagelsmann'ın Dünya Kupası sonrası ayrılığının ardından DFB'nin yeni bir döneme başlamasıyla birlikte Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak yeni ve yüksek profilli görevine geçiyor. İki isim de yaklaşan uluslararası döngü öncesinde, kendi teknik adamlık kariyerlerinde önemli yeni sayfalara başlıyor.
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