Schmidt, daha önce 2012 ile 2014 yılları arasında RB Salzburg'u çalıştırarak adını duyurduğu için Red Bull yapılanması içinde tanıdık bir isim. Avusturya'daki başarılı döneminin ardından Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven ve Benfica'yı çalıştırdı; son olarak ise Japonya'nın J-League'inde Global Sports Director olarak görev yaptı.

Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, Schmidt'i küresel operasyonların başına getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mintzlaff, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Roger Schmidt'i yeniden Red Bull'a kazandırdığımız için mutluyuz" dedi. "Uzun yıllara dayanan deneyimi, üstün futbol bilgisi ve felsefemizi net şekilde anlamasıyla, küresel futbol portföyümüzün sportif yönünden sorumlu olmak için doğru kişi.

"Kariyeri boyunca genç yetenekleri geliştirme ve onları en üst seviyede başarıyla öne çıkarma konusunda mükemmel bir itibar kazandı."