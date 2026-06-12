Röhl'ün, zor günler geçiren kulübü yeniden rayına oturtması ve Avrupa sahnesine geri döndürmesi bekleniyor. Şu anda Glasgow Rangers'ta forma giyen 37 yaşındaki teknik adam, net bir oyun felsefesine sahip modern bir teknik direktör olarak görülüyor ve genç yetenekleri geliştirme konusunda son derece başarılı bir isim olarak takdir ediliyor.
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Red Bull dönemindeki en kötü sonucun ardından: Jürgen Klopp, FC Bayern'in eski teknik direktörünü Salzburg'a getirmek istiyor
Röhl, Hansi Flick yönetiminde bir zamanlar FC Bayern Münih’te ve Almanya Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bir takımın baş antrenörü olarak da krizi atlatmasını sağlayabileceğini, son olarak İskoçya’daki mevcut görevinde etkileyici bir şekilde kanıtladı.
Ekim 2025'te Röhl, o dönemde zor günler geçiren Rangers'ın başına geçti. Bu köklü İskoç kulübünü rekor bir hızla istikrara kavuşturdu ve takımı yeniden başarıya taşıdı. Şampiyonluğun son düzlüğünde şampiyonluğa ulaşamamasının en büyük nedeni, aşırı sakatlık sorunlarıydı. Röhl'ün Ibrox Stadyumu'ndaki performansı, diğer kulüplerin ilgisini çekti. İşte bu durum, Salzburg ile olası bir anlaşmanın önündeki en büyük engel.
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Röhl, Rangers ile uzun vadeli sözleşme imzaladı
Zwickau doğumlu oyuncu, İskoç ekibiyle 2028 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. Red Bull, istediği teknik direktörü kadrosuna katmak için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak gibi görünüyor.
Ancak duyumlara göre, şirket, Alman teknik adamın serbest bırakılıp bırakılmayacağını ve bunun bedelinin ne olacağını öğrenmek için Rangers yetkilileriyle doğrudan temasa geçti.
Röhl ise geleceği hakkındaki spekülasyonlar karşısında son zamanlarda sessizliğini korudu ve Bild gazetesine verdiği röportajda profesyonel bir tavır sergiledi: "Odak noktam burada, Glasgow'da. Bu işi seviyorum çünkü burada şampiyonluk için mücadele edebiliyorum. Hem de uluslararası alanda. Bu çok iyi bir görev ve çok keyifli."
Danny Röhl, RB Leipzig'de de gündeme gelmişti
Röhl, geçen yaz da gündemin en sıcak isimlerinden biriydi ve RB Leipzig’in teknik direktörlük koltuğu için adaylar listesinde yer alıyordu. O dönemde Saksonya’daki yönetim kademesi nihayetinde Ole Werner’i tercih etmiş, Röhl ise İngiltere’ye gitmişti. Werner’in, Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmelerine rağmen bu yaz Leipzig’de görevinden ayrılması gündemde.
Avusturya'nın lig lideri de sportif açıdan zor günler geçiriyor. Yerel Bundesliga'da üçüncü sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını feci bir şekilde kaçıran takım için, başarıya alışkın Salzburglular için geçtiğimiz sezon tam bir felakete dönüştü.
Red Bull döneminin başından bu yana, kulüp yetkilileri hiç bu kadar kötü bir sıralamayı kabullenmek zorunda kalmamıştı. En dip nokta, şampiyonluk turunun son maç gününde geldi; takım, köy takımı TSV Hartberg'e karşı utanç verici bir 1-3 yenilgiyle yaz tatiline girdi.
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Salzburg, Red Bull döneminin en kötü sezonunu geçirdi
Sonuçlar gecikmedi. Takımı Şubat ortasında Thomas Letsch'ten devralan geçici teknik direktör Daniel Beichler, göreve geldikten sadece 14 maç sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 37 yaşındaki teknik adam hiçbir zaman kalıcı bir dönüşüm sağlayamadı.
Şimdi Mozart şehrinin yöneticileri bir enkazla karşı karşıya ve teknik direktörlük koltuğu için uzun vadeli bir çözüm bulmak için hummalı bir arayış içindeler. Japonya'daki kardeş kulüp RB Omiya Ardija'da İspanyol Narcís Pelach'ın yeni güçlü adam olarak hazır beklediği bir ortamda, Salzburg'da da yeni bir teknik direktör bulunması gerekiyor.