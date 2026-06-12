Red Bull dönemindeki en kötü sonucun ardından: Jürgen Klopp, FC Bayern'in eski teknik direktörünü Salzburg'a getirmek istiyor

Röhl, Hansi Flick yönetiminde bir zamanlar FC Bayern Münih’te ve Almanya Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bir takımın baş antrenörü olarak da krizi atlatmasını sağlayabileceğini, son olarak İskoçya’daki mevcut görevinde etkileyici bir şekilde kanıtladı.

Ekim 2025'te Röhl, o dönemde zor günler geçiren Rangers'ın başına geçti. Bu köklü İskoç kulübünü rekor bir hızla istikrara kavuşturdu ve takımı yeniden başarıya taşıdı. Şampiyonluğun son düzlüğünde şampiyonluğa ulaşamamasının en büyük nedeni, aşırı sakatlık sorunlarıydı. Röhl'ün Ibrox Stadyumu'ndaki performansı, diğer kulüplerin ilgisini çekti. İşte bu durum, Salzburg ile olası bir anlaşmanın önündeki en büyük engel.