Gazlı içecek üreticisi şimdiden alarm durumuna geçti. Klopp’un DFB’nin yeni milli takım teknik direktörü olarak görev alacağı kesinleşmeye başladığından, Avusturyalı şirket Global Spor Direktörü pozisyonu için bir halef bulma çalışmalarını hızlandırıyor.

Sport Bild’in haberine göre, Klopp’un halefi için “öncelikle” Krösche aday gösteriliyor. Eintracht Frankfurt’un mevcut spor direktörü, içecek devinin küresel futbol bölümünü yönetmek için gerekli uzmanlığa ve uluslararası ağa sahip. Ancak şu an itibarıyla Red Bull yetkilileri ile Hessenli yetkilisi arasında somut görüşmelerin henüz gerçekleşmediği belirtiliyor.

Ayrıca Krösche, 2019 ile 2021 yılları arasında RB Leipzig’de spor direktörü olarak görev yapmıştı.