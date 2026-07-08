Nagelsmann’ın halefi konusunda artık neredeyse hiç şüphe kalmadığı için Red Bull, yeni bir Küresel Spor Direktörü arıyor ve Sport Bild’e göre Eintracht Frankfurt’un spor direktörü Markus Krösche’yi hedefine aldı.
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Red Bull’da sansasyonel planlar: Bundesliga’dan bir yıldız teknik direktörün Jürgen Klopp’un halefi olabileceği iddia ediliyor
Gazlı içecek üreticisi şimdiden alarm durumuna geçti. Klopp’un DFB’nin yeni milli takım teknik direktörü olarak görev alacağı kesinleşmeye başladığından, Avusturyalı şirket Global Spor Direktörü pozisyonu için bir halef bulma çalışmalarını hızlandırıyor.
Sport Bild’in haberine göre, Klopp’un halefi için “öncelikle” Krösche aday gösteriliyor. Eintracht Frankfurt’un mevcut spor direktörü, içecek devinin küresel futbol bölümünü yönetmek için gerekli uzmanlığa ve uluslararası ağa sahip. Ancak şu an itibarıyla Red Bull yetkilileri ile Hessenli yetkilisi arasında somut görüşmelerin henüz gerçekleşmediği belirtiliyor.
Ayrıca Krösche, 2019 ile 2021 yılları arasında RB Leipzig’de spor direktörü olarak görev yapmıştı.
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RB’de Krösche’nin yerine geçebilecek isimler kimler?
Ancak potansiyel bir anlaşma, önemli sözleşme engelleri barındırıyor. Krösche’nin Frankfurt’ta 2028’e kadar geçerli bir iş sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi her zaman geçerli değil; sadece yılın başında uygulanabilir. Dolayısıyla, derhal gerçekleşecek bir transfer, Eintracht ile Red Bull arasında maddi tazminat konusunda zorlu müzakerelere yol açacaktır.
Transferin gerçekleşmemesi durumunda, RB camiasında halihazırda öne çıkan alternatifler mevcut. Kulüp içinde Thierry Henry ve Roger Schmidt’in isimleri de gündeme geliyor.
Gomez, Klopp ile birlikte DFB’ye geçecek mi?
Her iki teknik direktör de bu kulüpte bir geçmişe sahip: Eski dünya çapında forvet Henry, New York’ta geçirdiği dönemden RB dünyasını tanıyor; Schmidt ise bir zamanlar Salzburg’da teknik direktörlük görevini başarıyla yürütmüş ve şu anda Japonya’daki J-League’de futbol direktörü olarak çalışıyor. Orada kısa süre önce sözleşmesini uzattı.
Öte yandan haber, Mario Gomez’in Klopp ile birlikte DFB’ye geçme olasılığını da gündeme getiriyor. Eski forvet şu anda RB’de teknik direktör olarak görev yapıyor. O ve Klopp’un uyumlu bir ikili haline geldiği belirtiliyor.
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