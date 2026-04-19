Real Sociedad, Atlético Madrid'i penaltı atışlarında mağlup ederek Copa del Rey finalini kazandı; Amerikalı teknik direktör Pellegrino Matarazzo büyük bir başarıya imza attı
Real Sociedad işi kolaylaştırmıyor
Matarazzo'nun takımı Cumartesi akşamı işleri kendileri için olabildiğince zorlaştırmaya kararlı görünüyordu. İki kez öne geçtiler, ancak beş yıldır ilk büyük kupasını kazanmak isteyen Atleti karşısında her iki seferinde de bu avantajı elinden kaçırdılar. Julian Alvarez'in son dakikalarda attığı gol maçı uzatmalara taşıdı ve La Real penaltılarda galip geldi. Kaleci Unai Marrero, iki penaltıyı kurtararak kahraman oldu; ardından oyuna sonradan giren Pablo Marin galibiyet golünü attı.
Bu, sadece beş ay önce göreve geldiğinde zor günler geçiren Matarazzo ve La Real için oldukça dikkat çekici bir dönüş oldu. San Sebastian ekibi, küme düşme hattının iki puan üzerindeydi ve sezon boyunca sadece dört galibiyet almıştı.
Matarazzo ve tarih
Bu, Avrupa'daki Amerikalılar için gerçekten de keşfedilmemiş bir alan. Okyanusun öteki yakasından gelen teknik direktörlerin hikâyesi, çoğunlukla zorluklarla dolu. Şu anki Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, Avrupa'nın alt liglerinde adını duyurdu, ancak hiçbir zaman en üst seviyeye çıkamadı. RB Salzburg ile Avusturya Bundesliga'sını iki kez kazandı, ancak daha sonra Leeds ve RB Leipzig'de görev yaptığı dönemlerde aynı başarıyı yakalayamadı.
Matarazzo, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde kupa kazanan ilk Amerikalı teknik direktördür.
Kaliteli bir koçluk kaynağı
Ayrıca, La Real'in son dönemde üst düzey teknik direktörler için önemli bir yetiştirme merkezi haline geldiği de dikkat çekiyor. Xabi Alonso, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola ve Julen Lopetegui, hepsi San Sebastian'da önemli başarılara imza attı. Matarazzo ise göreve Aralık 2025'te gelmesiyle çok daha yeni bir isim olsa da, futbol dünyasının zirvesine doğru benzer bir yolda ilerliyor olabilir.
Atleti'nin mücadele edecek bir amacı var
La Real'in sezonu artık lig maçlarına odaklanıyor. Sezonun bitmesine yedi maç kala, Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamaya iki puan uzaklıkta bulunuyorlar. Şüphesiz ki, büyük bir başarı elde etmek iyi bir alternatif gibi görünüyor. Öte yandan Atlético, hâlâ büyük başarılar için yarışıyor. 29 Nisan'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Arsenal ile karşılaşacaklar.