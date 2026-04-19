Real Sociedad, Atlético Madrid'i penaltı atışlarında mağlup ederek Copa del Rey finalini kazandı; Amerikalı teknik direktör Pellegrino Matarazzo büyük bir başarıya imza attı

Matarazzo'nun takımı Cumartesi akşamı işleri kendileri için olabildiğince zorlaştırmaya kararlı görünüyordu. İki kez öne geçtiler, ancak beş yıldır ilk büyük kupasını kazanmak isteyen Atleti karşısında her iki seferinde de bu avantajı elinden kaçırdılar. Julian Alvarez'in son dakikalarda attığı gol maçı uzatmalara taşıdı ve La Real penaltılarda galip geldi. Kaleci Unai Marrero, iki penaltıyı kurtararak kahraman oldu; ardından oyuna sonradan giren Pablo Marin galibiyet golünü attı.

Bu, sadece beş ay önce göreve geldiğinde zor günler geçiren Matarazzo ve La Real için oldukça dikkat çekici bir dönüş oldu. San Sebastian ekibi, küme düşme hattının iki puan üzerindeydi ve sezon boyunca sadece dört galibiyet almıştı.