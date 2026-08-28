Real Madrid, yoğun rekabete ve Liverpool bağlantılarına rağmen Trent Alexander-Arnold'u satacağı yönündeki iddiaları reddetti

Geçen yaz Merseyside'dan altı yıllık sözleşmeyle gelen Alexander-Arnold, sakatlıklar ve taktiksel ayarlamalarla geçen zorlu bir sezon yaşadı. Ancak kulüp yönetimi, onu Avrupa'nın önde gelen oyun kurucularından biri yapan özelliklerin eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyor.

Kulüp içinden kaynaklar, Real Madrid'in Alexander-Arnold'un ilk dönemde yaşadığı zorlukları elden çıkarma gerekçesi olarak değil, gerekli bir uyum sürecinin parçası olarak gördüğünü belirtti ve oyuncunun İspanya'nın başkentindeki düzeninin de yerinde olduğunu ekledi.