Getty Images Sport
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Real Madrid, yoğun rekabete ve Liverpool bağlantılarına rağmen Trent Alexander-Arnold'u satacağı yönündeki iddiaları reddetti
Alexander-Arnold'un geleceği konusunda taviz vermiyor
teamtalk.com'a göre, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'un yakın geleceğine ilişkin spekülasyonları net bir şekilde reddetti. Liverpool'a sürpriz bir dönüş ya da Newcastle United'a olası bir transfer yönündeki söylentilere rağmen, kulüp kaynakları ayrılığın kesinlikle gündemde olmadığını belirtiyor. Real Madrid, İngiltere milli oyuncusuna tam bağlılığını koruyor ve onun İspanya'daki zorlu ilk sezonunu satış için bir gerekçe değil, geçici bir engel olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Bek oyuncusuna zorluklar karşısında destek vermek
Geçen yaz Merseyside'dan altı yıllık sözleşmeyle gelen Alexander-Arnold, sakatlıklar ve taktiksel ayarlamalarla geçen zorlu bir sezon yaşadı. Ancak kulüp yönetimi, onu Avrupa'nın önde gelen oyun kurucularından biri yapan özelliklerin eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyor.
Kulüp içinden kaynaklar, Real Madrid'in Alexander-Arnold'un ilk dönemde yaşadığı zorlukları elden çıkarma gerekçesi olarak değil, gerekli bir uyum sürecinin parçası olarak gördüğünü belirtti ve oyuncunun İspanya'nın başkentindeki düzeninin de yerinde olduğunu ekledi.
Mourinho yönetiminde yeni rekabete uyum sağlamak
27 yaşındaki oyuncunun önündeki zorluk, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişi ve Inter'den sağ bek Denzel Dumfries'in transfer edilmesinin ardından arttı. Dumfries şu anda ilk 11'de tercih edilirken, Alexander-Arnold kendisine Santiago Bernabeu'da düzenli süre bulabilmek için mücadele eder durumda. Real Madrid ona uyum sağlaması için zaman tanıyor, ancak oyuncu, talepkâr Portekizli teknik direktörün güvenini kazanmak için standartlarını yükseltmesi gerektiğinin farkında.
- AFP
İspanya'da önümüzdeki yola odaklanmak
Premier League’den taliplerine çıkış yolu sunan bağlantılar kesin biçimde kapanmışken, buna karmaşık maaş yapıları ve Madrid’in satışa ilgi göstermemesi de eklenince, savunmacının kısa vadedeki odağı ülke içindeki toparlanma oldu. Alexander-Arnold, Mourinho yönetiminde yerini yeniden kazanarak en iyi formunu bulmak için mücadele etmeye kararlı. Bunu başarması, son dönemdeki İngiltere kadrolarında yer alamamasının ardından yeniden milli takım hesabına girebilmesi açısından da hayati önem taşıyacak.
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