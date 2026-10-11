Uzun süreli bir ceza, Vinicius ve takım arkadaşları için ağır bir darbe olur. Real Madrid, lig maratonunda son derece zorlu bir döneme giriyor.

Önlerindeki üç lig maçında Sevilla, Barcelona ve Racing Santander karşısında zorlu sınavlar var. Disiplin kurulunun nihai kararı, Brezilyalı oyuncunun bu maçların tam olarak kaçını kaçıracağını belirleyecek.

Kulüp için en büyük endişe, 25 Ekim'deki El Clasico'da forma giyememe ihtimali. İki maç veya daha uzun bir ceza alması halinde, Camp Nou deplasmanında mücadeleyi kenardan izlemek zorunda kalacak.