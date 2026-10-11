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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Real Madrid yıldızı Vinicius Jr, Villarreal karşısında saç çektiği tuhaf kırmızı kartın ardından kamuoyundan özür diledi

Vinicius Junior
Real Madrid
Real Madrid - Villarreal
Villarreal
La Liga

Vinicius Jr, Villarreal maçında bir rakibinin saçını çektiği için kırmızı kart görmesinin ardından Real Madrid taraftarları ile takım arkadaşlarından özür diledi. Brezilyalı hücum oyuncusu şimdi, Barcelona ile oynanacak yaklaşan El Clasico karşılaşmasında ceza alıp almayacağını öğrenmek için gergin bir bekleyişe geçti.

  • Bernabeu'da tuhaf kırmızı kart

    Real Madrid forveti Vinicius Jr, takımının Villarreal karşısında aldığı 1-0'lık dar farkla Liga galibiyeti sırasında doğrudan kırmızı kart gördü. 26 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabeu'da dramatik bir VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı.

    Brezilyalı oyuncu, sonucu güvence altına almaya yardımcı olmak için 52. dakikada oyuna sonradan dahil oldu. Ancak Nathan Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görmeden önce sahada yalnızca 20 dakika kalabildi. Tuhaf olay, Real Madrid'in sonucu belirleyen ikinci golü attığını düşündüğü pozisyonun hazırlık aşamasında yaşandı.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Brezilyalıdan hızlı özür

    Vinicius, maçın son anlarında Madrid'in farkı ikiye çıkardığını düşünüyordu. Ancak yetkililerin hakeme görüntüyü saha kenarındaki monitörde izlemesini söylemesiyle sevinci kısa sürdü.

    Gol hanesine yazılmak yerine, Saliba ile yaşadığı fiziksel altercation nedeniyle hücum oyuncusuna tünele gitmesi söylendi. Karar, takımı maçı 10 kişiyle tamamlarken ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi.

    Son düdüğün ardından Brezilyalı yıldız, disiplinini kaybetmesinin sorumluluğunu hızlıca üstlendi. Sosyal medyada kısa bir mesaj paylaşarak, "Takımdan ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.'


  • Şiddetli hareket kuralı açıklandı

    Bu ihraç kararı, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) olayı incelemeye hazırlanmasıyla birlikte Vinicius'u gergin bir bekleyişle karşı karşıya bıraktı. Resmi talimatlarına göre rakibin saçını çekmek, kesin şekilde şiddetli hareket olarak sınıflandırılıyor.

    Yönetim organı, hücum oyuncusuna verilecek uygun cezayı belirlemek için 130. maddeyi uygulayacak. Bu özel kural, sahada rakibe doğrudan sakatlık vermeyen şiddet içeren hareketleri kapsıyor.

    Talimatlara göre bu ihlalin standart yaptırımı bir ila üç maç arasında men cezası. Azami ceza verilmesi halinde, birkaç kritik yurt içi maçta forma giyemeyecek.

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    El Clasico'da oynayıp oynamayacağı belirsiz

    Uzun süreli bir ceza, Vinicius ve takım arkadaşları için ağır bir darbe olur. Real Madrid, lig maratonunda son derece zorlu bir döneme giriyor.

    Önlerindeki üç lig maçında Sevilla, Barcelona ve Racing Santander karşısında zorlu sınavlar var. Disiplin kurulunun nihai kararı, Brezilyalı oyuncunun bu maçların tam olarak kaçını kaçıracağını belirleyecek.

    Kulüp için en büyük endişe, 25 Ekim'deki El Clasico'da forma giyememe ihtimali. İki maç veya daha uzun bir ceza alması halinde, Camp Nou deplasmanında mücadeleyi kenardan izlemek zorunda kalacak.

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