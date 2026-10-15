Getty Images Sport
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Real Madrid yıldızı Vinicius Jr, La Liga hakemlerinden öne çıkan oyuncuları korumalarını talep ediyor
Vinicius hakemlik standartlarının iyileştirilmesini istiyor
Vinicius, İspanyol futbolunda teknik becerileriyle öne çıkan oyunculara yönelik muamele konusundaki kaygılarını dile getirerek hakemleri seyircilere keyif veren oyuncuları korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan olaylı 4-3'lük galibiyetin ardından konuşan Brezilyalı, kendi disiplin sicilini sistemsel bir sorunun kanıtı olarak gösterdi. Sık sık sert müdahalelere maruz kalmasına rağmen hakemler tarafından cezalandırılan kişinin çoğu zaman kendisi olduğunu belirtti.
“Bana 500 kez faul yapıldığını, bunun sonucunda beş kırmızı kart ve sayısını bilmediğim kadar sarı kart çıktığını gösteren bir istatistik gördüm. Sarı kartlar ise hep Vini'ye gösteriliyor. Bunu anlamıyorum. Barcelona'daki Lamine veya Atletico'daki Julián gibi öne çıkan oyuncuları korumamız gerekiyor,” dedi kanat oyuncusu. Sözlerini Mundo Deportivo aktardı.
- Getty Images Sport
Pahalıya patlayan öfke ağır men cezasını kesinleştirdi
Vinicius, Madrid’ın Villarreal ile karşılaştığı maçta yaşanan gergin olayların ardından oyundan atılmasıyla ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Rakibi Nathan Saliba’nın saçını çektikten sonra soğukkanlılığını kaybeden Brezilyalı forvet kırmızı kart gördü, ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Vinicius, sahadan sessizce ayrılmak yerine hakem Isidro Diaz de Mera’nın üzerine yürüdü, takım arkadaşı Endrick’in kendisini sakinleştirme çabalarını dinlemedi ve VAR monitörü yakınında bir LaLiga çalışanını itti. Dolaşıma giren video görüntülerinde, Bernabeu tünelinden öfkeyle geçerken tepkisini sürdürdüğü görüldü. Böylece hayal kırıklığı ve disiplin ihlalleriyle geçen gece sona erdi.
İspanya Futbol Federasyonu, Vinicius’a dört maç ceza vererek oyuncuya hem kişisel hem de sportif açıdan büyük bir darbe indirdi. Komite, cezanın iki maçını Saliba ile yaşadığı olaya, diğer iki maçını ise hakeme yönelik saldırgan davranışına verdi. Bu ceza nedeniyle kanat oyuncusu, kasım ayındaki millî maç arasının sonrasına kadar LaLiga’da forma giyemeyecek. Böylece birçok önemli karşılaşmayı, özellikle de Barcelona’ya karşı oynanacak kritik Clasico’yu kaçıracak.
Endrick takım arkadaşını savundu
Endrick de Vinícius’u savunarak ligin disiplin kurullarının kanat oyuncusunu özellikle hedef aldığını öne sürdü. Movistar Plus+’a konuşan Endrick, cezayı “inanılmaz” ve “çılgınca” diye nitelendirerek Vinícius’un haksız yere hedef alındığını söyledi. Doğrudan kırmızı kart normalde standart iki maçlık cezayı gerektirse de Endrick, Brezilyalı kanat oyuncusunun sürekli mercek altında tutulması nedeniyle takımın daha ağır bir cezaya hazırlıklı olduğunu belirtti.
“Doğrudan kırmızı kart olduğu için cezanın iki maç olması gerektiğini biliyorduk ama içten içe sadece iki maç olmayacağını da biliyorduk. Çünkü ‘Vini’ye yaptıkları inanılmaz, çılgınca ve bunun başka bir açıklaması yok. İki maç yerine dört maç ceza verdiler. ‘Vini’nin üzerine gidecekler ama o güçlü biri. Her zaman çok çalışıyor, her şeye karşı mücadele ediyor. Güçlü kalacak ve geri döndüğünde çok iyi durumda olacak,” dedi.
- Getty Images Sport
Roma karşısında yaşanan zorlu geceyi değerlendirmek
Sahada ise Vinicius alışıldık etkisini gösteremedi ve Madrid 3-1 geriye düştü. Madrid son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atarken, dördüncü hakemin tabelasında numarası göründüğünde hayal kırıklığı yaşadığı açıkça görülen forvet, maçın gidişatını İspanyol ekibinin lehine çeviren Endrick ve Carlos Espi dahil yedek oyuncuların katkısını övmekte gecikmedi.
Vinicius, "Bu normal. Oyundan çıkarıldığım için canım sıkıldı çünkü her zaman iyi oynamak ve takıma yardım etmek istiyorum. Oyuncu değişiklikleri takımı değiştirdi. Endrick maçın seyrini değiştirdi ve sahanın en iyisiydi. Carlos da yalnızca birkaç dakikalığına oyuna girdi ama gol attı. En iyi performansımı sergileyemediğim için kendime kızıyorum. Sonunda Vini her zaman geri döner ve ben de geri döneceğimden hiç şüphe duymuyorum," dedi.
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