Vinicius, İspanyol futbolunda teknik becerileriyle öne çıkan oyunculara yönelik muamele konusundaki kaygılarını dile getirerek hakemleri seyircilere keyif veren oyuncuları korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan olaylı 4-3'lük galibiyetin ardından konuşan Brezilyalı, kendi disiplin sicilini sistemsel bir sorunun kanıtı olarak gösterdi. Sık sık sert müdahalelere maruz kalmasına rağmen hakemler tarafından cezalandırılan kişinin çoğu zaman kendisi olduğunu belirtti.

“Bana 500 kez faul yapıldığını, bunun sonucunda beş kırmızı kart ve sayısını bilmediğim kadar sarı kart çıktığını gösteren bir istatistik gördüm. Sarı kartlar ise hep Vini'ye gösteriliyor. Bunu anlamıyorum. Barcelona'daki Lamine veya Atletico'daki Julián gibi öne çıkan oyuncuları korumamız gerekiyor,” dedi kanat oyuncusu. Sözlerini Mundo Deportivo aktardı.