Courtois, yaklaşan Uluslar Ligi döngüsü boyunca milli takım görevlerine ara vereceğini resmen doğruladı. On yılı aşkın süredir Belçika'nın değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli kaleci, bu kararı Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Madrid'de yüz yüze yaptığı görüşmenin ardından aldı. Görüşmede, Courtois'nın fiziksel olarak toparlanma ihtiyacı ve 34 yaşında üst düzey kariyerinin son dönemlerine girerken iş yükünü yönetme isteği ele alındı.

Görüşmelerinin kesin sonucuna ilişkin konuşan Courtois, milli takımdaki yakın vadeli geleceği konusunda netti. "Belçika ile Uluslar Ligi kampanyasının tamamında oynamama kararı aldım" diyen Courtois, bunu Het Laatste ‌Nieuws'a söyledi. Deneyimli kaleci, bunun turnuvanın sonraki aşamalarını da kapsadığını belirterek şöyle ekledi: "Milli takım teknik direktörü sakatlıklar nedeniyle sorun yaşarsa durum farklı olabilir; o zaman istisnai olarak kadroya çağrılabilirim."