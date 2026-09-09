Getty Images Sport
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Real Madrid yıldızı Thibaut Courtois, Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ile yapılan kritik görüşmenin ardından Uluslar Ligi kampanyasını kaçıracak
Courtois, Uluslar Ligi'nde olmayacağını doğruladı
Courtois, yaklaşan Uluslar Ligi döngüsü boyunca milli takım görevlerine ara vereceğini resmen doğruladı. On yılı aşkın süredir Belçika'nın değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli kaleci, bu kararı Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Madrid'de yüz yüze yaptığı görüşmenin ardından aldı. Görüşmede, Courtois'nın fiziksel olarak toparlanma ihtiyacı ve 34 yaşında üst düzey kariyerinin son dönemlerine girerken iş yükünü yönetme isteği ele alındı.
Görüşmelerinin kesin sonucuna ilişkin konuşan Courtois, milli takımdaki yakın vadeli geleceği konusunda netti. "Belçika ile Uluslar Ligi kampanyasının tamamında oynamama kararı aldım" diyen Courtois, bunu Het Laatste Nieuws'a söyledi. Deneyimli kaleci, bunun turnuvanın sonraki aşamalarını da kapsadığını belirterek şöyle ekledi: "Milli takım teknik direktörü sakatlıklar nedeniyle sorun yaşarsa durum farklı olabilir; o zaman istisnai olarak kadroya çağrılabilirim."
- Getty Images Sport
Van Bommel'den ilk 11 uyarısı
Uluslar Ligi'ni pas geçme kararı dinlenmek için Courtois tarafından alınmış olsa da, bu karar teknik direktöründen sert bir uyarıyla birlikte geldi. Van Bommel, durumu görüşmek için özellikle İspanya'nın başkentine uçtu ancak Courtois'ın ilk 11'e eventual dönüşü konusunda ona herhangi bir ayrıcalık tanımayı reddetti.
Courtois, Belçika'nın bir numarası olarak geleceğine dair yapılan konuşmanın açık sözlü geçtiğini kabul etti. "Bana, o zaman ilk 11'de oynayacağımı garanti edemeyeceğini söyledi" diye açıkladı Courtois. "Uluslar Ligi'nde oynayan kaleci iyi performans gösterirse, Van Bommel onunla devam edebilir. Ancak ben yerim için savaşmak istiyorum. Yeniden birinci kaleci olabileceğimi kanıtlamak istiyorum."
Gözler Avrupa Şampiyonası'nda
İtalya ve Fransa gibi güçlü rakiplere karşı oynanacak Uluslar Ligi fikstürleri, boşluğu dolduracak kişi için adeta ateşten bir sınav olacak. Bu ara vermesine rağmen Courtois, bunun milli takımdan kalıcı bir emeklilik anlamına gelmediğini netleştirmek istedi. Bir sonraki büyük turnuvaya ulaşma yolunda Belçika'ya yardım etme konusunda kararlı ve Avrupa Şampiyonası eleme süreci başladığında geri dönmeyi planlıyor.
Kaleci, kendi isteğiyle verdiği aranın ardından takıma geri dönmek için yeniden kendini kanıtlaması gerekeceğinin farkında. Courtois, "Avrupa Şampiyonası elemeleri için yeniden hazır olduğumu bildiriyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Real Madrid'ın formu elit seviyede kalmayı sürdürüyor
Uluslararası geleceğini çevreleyen belirsizliğe rağmen Courtois, kulüp düzeyinde neden dünyanın en iyilerinden biri olarak görüldüğünü göstermeyi sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son performansı kalecilik adına adeta bir ustalık dersi niteliğindeydi; Inter'i neredeyse tek başına durdurarak Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Vücudunu uzun vadeye yayılmış bir kariyer için yönetirken bile refleksleri ve maç kazandıran yeteneği keskinliğini koruyor.
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