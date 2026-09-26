AFP
Çeviri:
Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ın sol dizindeki sorunun "iyi görünmediğini" kabul etmesinin ardından Fransa kadrosundan çekildi
Sakatlık darbesi, Zidane'ın ilk maçındaki galibiyete gölge düşürdü
Madrid'in süper yıldızı geceye damga vuran isim oldu, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi macerasına Türkiye karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyette tek golü kaydetti. Ancak milli takımın başında Zinedine Zidane'ın ilk maçına denk gelen bu galibiyetin sevinci, kaptanın topallayarak sahayı terk etmesiyle Kocaeli Stadyumu'nda kısa sürede gölgelendi.
Olay 67. dakikada yaşandı. Mbappe, sağ ayağıyla attığı golle milli takım kariyerindeki 67. golünü kaydetti. Şutu ağlara gönderdiği anda, maç boyunca kötü durumu nedeniyle eleştirilen zeminde sol bacağının ters bastığı görüldü. İlk anda gol sevincini yaşamaya çalışsa da, forvet oyuncusu hemen ciddi rahatsızlık belirtileri gösterdi, dizini tutarak sonunda kendini çimlere bıraktı.
- AFP
Zidane'dan endişe verici kondisyon güncellemesi
Zidane, yıldız oyuncusunun durumuyla ilgili endişesini gizlemedi. Efsanevi eski orta saha oyuncusu, ilk belirtilerin hiç de olumlu olmadığını kabul etti. Zidane, 27 yaşındaki oyuncunun mevcut kampta artık forma giymeyeceğini ve Belçika ile İtalya'ya karşı oynanacak yaklaşan maçları kaçıracağını doğruladı. Teknik direktör, özellikle forveti İspanya'nın başkentinde Real Madrid'le bekleyen yoğun fikstür göz önüne alındığında, önceliğin oyuncunun sağlığı olduğunu vurguladı.
"İyi değil. Ne yazık ki iyi görünmüyor. Sanırım eve dönmesi gerekecek. Risk almayacağız. Şut çekerken dizini fazla zorladı. Devam etmesi onun için pek cesaret verici görünmüyor," dedi Zidane, TF1'e.
Resmi olarak çekilme doğrulandı
Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Mbappe'nin sol dizinde tendon sakatlığı yaşadığını resmen doğruladı ve böylece oyuncunun mevcut milli maç arasındaki macerası ani bir şekilde sona erdi. Maçtan kısa süre sonra yayımlanan resmi açıklamada, yönetim organı en etkili oyuncularını kenarda bırakan rahatsızlığın ayrıntılarını paylaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kylian Mbappe, galibiyeti getiren golü sırasında dizinden sakatlandı. Tendon sakatlığı yaşıyor ve tedavi için Madrid'e dönecek."
- AFP
Fransa, uzatılan milli araya uyum sağlıyor
Mbappe'nin yokluğu, bu uzatılmış milli arada taktik vizyonunu hayata geçirmeye çalışan Zidane için önemli bir darbe. Belçika ile oynanan karşılaşmanın ardından Fransa, ekim ayının başında Stade de France'ta İtalya'ya karşı ve Belçika ile rövanş niteliğindeki maçta olmak üzere iki iç saha karşılaşmasına çıkacak. Birincil gol tehdidi ve liderinden yoksun olan Fransa, zorlu maç fikstürünü aşmak için kadro derinliğine güvenmek zorunda kalacak. Şimdi gözler, Zidane'ın Madrid'in tılsımının bıraktığı boşluğu doldurmak için bir yedek çağırıp çağırmayacağına çevrildi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun