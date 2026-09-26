Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ın sol dizindeki sorunun "iyi görünmediğini" kabul etmesinin ardından Fransa kadrosundan çekildi

Zidane, yıldız oyuncusunun durumuyla ilgili endişesini gizlemedi. Efsanevi eski orta saha oyuncusu, ilk belirtilerin hiç de olumlu olmadığını kabul etti. Zidane, 27 yaşındaki oyuncunun mevcut kampta artık forma giymeyeceğini ve Belçika ile İtalya'ya karşı oynanacak yaklaşan maçları kaçıracağını doğruladı. Teknik direktör, özellikle forveti İspanya'nın başkentinde Real Madrid'le bekleyen yoğun fikstür göz önüne alındığında, önceliğin oyuncunun sağlığı olduğunu vurguladı.

"İyi değil. Ne yazık ki iyi görünmüyor. Sanırım eve dönmesi gerekecek. Risk almayacağız. Şut çekerken dizini fazla zorladı. Devam etmesi onun için pek cesaret verici görünmüyor," dedi Zidane, TF1'e.