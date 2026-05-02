Real Madrid yıldızı, ‘hoş olmayan’ görüşme ve ‘şiddetli tartışma’nın ardından Álvaro Arbeloa’ya bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini söyledi
Patlayıcı madde eğitim sahasında çıkan tartışma
Valdebebas'taki durum kritik bir noktaya geldi; Marca'nın haberine göre Ceballos ile Arbeloa arasında "hoş olmayan bir yüz yüze görüşme" yaşandı. Gerginlik bir süredir tırmanıyordu, ancak eski Arsenal oyuncusu, Nisan ayında sakatlığından döndükten sonra A takım kadrosunda yer alamayınca sonunda sabrı taştı.
Habere göre, görüşme Ceballos'un kendisi tarafından talep edildi, ancak haberde görüşmenin kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştüğü iddia ediliyor. Çatışmanın ardından, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun takım arkadaşlarının yanına giderek Arbeloa'dan bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini istediği belirtiliyor. İkili arasındaki ilişkinin artık onarılamaz bir noktaya geldiği söyleniyor.
Maç kadrosundan çıkarılan
Bu durumun ilk etkisi geçen Cuma günü, Real Madrid'in Real Betis deplasmanına çıktığı maçta Ceballos'un yedek kulübesinde bile yer almamasıyla ortaya çıktı. Onun yokluğunda Arbeloa'nın takımı 1-1'lik bir beraberlikle yetindi ve maçın son dakikalarında yediği beraberlik golü, şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu. Bu sonuç, ezeli rakip Barcelona'nın üst üste ikinci La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı.
Kulüp içinden gelen bilgiler, Ceballos'un formunu korumak için sezon sonuna kadar antrenmanlara katılmaya devam edeceğini, ancak kadroya alınmayacağını gösteriyor. Sezonun son beş lig maçında tek bir dakika bile oynamayacağı ve kulübün kupa kazanamadığı bir dönemde sezonunu erken bitireceği tahmin ediliyor.
Stratejik çatışma mı, yoksa gerçek öfke mi?
İlginç bir şekilde, Real Madrid yönetimi içindeki bazı isimlerin, Ceballos’un bu tepkisinin planlı olabileceğine inandıkları bildiriliyor. Orta saha oyuncusunun, sahada yeterince süre alamamasını haklı göstermek ve önümüzdeki yaz transfer döneminde Bernabeu’dan ayrılmayı zorlamak amacıyla Arbeloa ile kasıtlı olarak bir çatışma yaratmaya çalıştığına dair iddialar var.
Ceballos'un mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve uzun süredir çocukluk kulübü Real Betis'e geri döneceği konuşuluyor. Geçen yaz Marsilya'ya transfer olmayı reddeden oyuncunun, mevcut teknik kadro altında İspanya'nın başkentinde bir geleceği olmadığı görüldüğünden, Sevilla'ya geri dönmesi şu anda en olası senaryo gibi görünüyor.
Mourinho kuliste bekliyor mu?
Bu tartışmanın zamanlaması, halihazırda büyük baskı altında olan Arbeloa için özellikle zorlu bir durum. Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen Arbeloa, 23 maçta 14 galibiyet elde etse de, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, konumunu sarsıcı bir hale getirdi. Haberlere göre Florentino Perez, şimdiden teknik direktörlük koltuğu için alternatifler arıyor.
Nitekim, Portekizli teknik adamın takımın başına geçmesi için en çok tercih edilen aday olarak gösterilen Mourinho, sansasyonel bir dönüş yapabilir. Şu anda Benfica'da görev yapan Mourinho, giderek artan spekülasyonlara doğrudan yanıt verdi. Soyunma odası kargaşa içindeyken ve şampiyonluk kaçarken, Bernabeu'da liderlik değişikliği giderek kaçınılmaz görünüyor.