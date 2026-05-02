Real Madrid yıldızı, ‘hoş olmayan’ görüşme ve ‘şiddetli tartışma’nın ardından Álvaro Arbeloa’ya bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini söyledi

Valdebebas'taki durum kritik bir noktaya geldi; Marca'nın haberine göre Ceballos ile Arbeloa arasında "hoş olmayan bir yüz yüze görüşme" yaşandı. Gerginlik bir süredir tırmanıyordu, ancak eski Arsenal oyuncusu, Nisan ayında sakatlığından döndükten sonra A takım kadrosunda yer alamayınca sonunda sabrı taştı.

Habere göre, görüşme Ceballos'un kendisi tarafından talep edildi, ancak haberde görüşmenin kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştüğü iddia ediliyor. Çatışmanın ardından, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun takım arkadaşlarının yanına giderek Arbeloa'dan bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini istediği belirtiliyor. İkili arasındaki ilişkinin artık onarılamaz bir noktaya geldiği söyleniyor.