İspanyol devleri için bu yazın en dikkat çekici değişimi, Mourinho'nun yüksek profilli gelişi oldu. Diaz, efsane teknik direktörü ve ona bağlı çalışan ekibini övmekte gecikmedi; onların kapsamlı hazırlığını ve bitmek bilmeyen kazanma mentalitesini vurguladı.

"Hem onun hem de ekibinin çok iyi hazırlanmış olması nedeniyle işler çok iyi gidiyor" itirafında bulundu. "Mourinho'nun nasıl biri olduğunu, kazandığı her şeyi zaten biliyoruz ve onunla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz.

"Bize yoğun olmamızı, bireysel kalitemizin çok yüksek olduğunu, fark yaratabileceğimizi söylüyor ama günün sonunda çalışmak son derece önemli. Birbirimiz için fedakârlık yapmamız ve bir takım olmamız gerektiğini söylüyor."