Getty Images Sport
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Real Madrid yıldızı Brahim Diaz, Jose Mourinho'nun yoğun sezon öncesi taleplerini ve şampiyonluk hedeflerini açıkladı
Diaz yeni sezon için sabırsızlanıyor
Diaz, Madrid sezon öncesi hazırlıklarını agresif şekilde artırırken sahalara dönmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Dinamik ofansif orta saha oyuncusu kısa süre önce kulübün antrenman tesislerine geri döndü ve önünde duran büyük zorlukları şimdiden dört gözle bekliyor. Realmadrid TV'ye konuşan oyuncu, Mourinho yönetiminde başlayacak yeni sezon öncesinde A takıma dönüşünü ve hedeflerini değerlendirdi.
- Getty Images
Mourinho anında etki yaratıyor
İspanyol devleri için bu yazın en dikkat çekici değişimi, Mourinho'nun yüksek profilli gelişi oldu. Diaz, efsane teknik direktörü ve ona bağlı çalışan ekibini övmekte gecikmedi; onların kapsamlı hazırlığını ve bitmek bilmeyen kazanma mentalitesini vurguladı.
"Hem onun hem de ekibinin çok iyi hazırlanmış olması nedeniyle işler çok iyi gidiyor" itirafında bulundu. "Mourinho'nun nasıl biri olduğunu, kazandığı her şeyi zaten biliyoruz ve onunla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz.
"Bize yoğun olmamızı, bireysel kalitemizin çok yüksek olduğunu, fark yaratabileceğimizi söylüyor ama günün sonunda çalışmak son derece önemli. Birbirimiz için fedakârlık yapmamız ve bir takım olmamız gerektiğini söylüyor."
Yeni zaferlere göz dikti
Yeni yurt içi sezon hızla yaklaşırken Diaz, yalnızca kendi katkısını en üst düzeye çıkarmaya ve takım halinde başarıyı hedeflemeye odaklanmış durumda. Çok yönlü hücum oyuncusu, taraftarları heyecanlandırmak ve takımın kupa kazanma yolundaki amansız mücadelesine katkı sağlamak için sahada her şeyini ortaya koymaya kararlı.
Diaz, "Yüzde yüz olmak ve takıma yardımcı olmak. Açık olan şu ki elimden gelenin en fazlasını vereceğim" dedi. "Tüm madridistaların benim futbolumla da mutlu olduğunu görüyorum. Bireysel olarak, her maçta en iyi halimi ortaya koyacağım. Kolektif açıdan en güzel şey kupalar kazanmak. Burası Real Madrid ve bizim kupalar kazanmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Madrid için sırada ne var?
Diaz ve takım arkadaşları yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Cumartesi günü Ferencvaros ile karşılaşacaklar, dört gün sonra ise Deportivo La Coruna ile oynayacaklar. Real Madrid daha sonra 2026/27 La Liga sezonuna 22 Ağustos'ta RCDE Stadyumu'nda Espanyol deplasmanında başlayacak.
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