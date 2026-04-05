Real Madrid, yıldız oyuncusunun satışına yeşil ışık yaktı... Paris ise gelişmeleri bekliyor

Pahalıya mal olan bir hata, oyuncuyu Real Madrid'in planlarının dışında bırakıyor

Real Madrid, bu sezon galibiyet serisini sürdürmekte zorlanıyor; takım, geçtiğimiz Mart ayında uluslararası maç arası sonrasında Mallorca’da ağır bir darbe aldı.

Real Madrid, aralarında Manchester City ile oynadığı iki maçın da bulunduğu beş galibiyet serisiyle maça çıkmış ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları için hazırlanan takımın genel performansında belirgin bir iyileşme görülmüştü.

  • Arbeloa'ya yöneltilen suçlama

    İspanyol "AS" gazetesine göre, teknik direktör Álvaro Arbeloa, Mallorca'daki kötü gidişatın tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı ve şöyle dedi: "Bu yenilgi benim sorumluluğumda; kararları veren, kadroyu belirleyen ve değişiklikleri yapan benim."

    Bununla birlikte, teknik direktör oyuncularını eleştirerek şunları söyledi: "Beni en çok üzen şey, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyemememiz." Ayrıca, isim vermeden açıkça bir oyuncuya atıfta bulunarak şunları söyledi: "Üstünlüğümüzün olduğu bir pozisyonda, bir hata yüzünden gol yedik. Kontrolü kaybedip oyuncuyu takip etmediğinizde, bunun bedelini ödersiniz." Bu sözler, takipçiler tarafından Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'ya yönelik doğrudan bir saldırı olarak değerlendirildi.

    Arbeloa'nın açıklamaları, Morlanis'in 1-0 öne geçiren golünün ardından geldi. Bu pozisyonda Camavinga kötü bir performans sergiledi. Mallorca oyuncusu tek başına arkadan girerek Mafio'nun pasını değerlendirdi, Fransız yıldız ise arkasında yavaşça koşuyordu. Bu durum, takım arkadaşı Rüdiger'in ona yoğunluk ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle azarlamasına neden oldu. Bu hata, Real Madrid için maçı zorlaştırdı.

  • Bellingham'ın dönüşü

    Bu bağlamda, Arbeloa, Jude Bellingham'ın tam olarak sahalara dönmesini bekliyor. Kamavinga'nın yaptığı hata, başlangıçta fena olmayan performansını gölgeledi; oyuncu ilk 30 dakikada oldukça hareketliydi ve 46 pasın 43'ünü isabetli attı, 5 top kazandı ve bir gol fırsatı yarattı, Ancak bu hata, performansının düşmesine neden oldu ve teknik direktörün ilk değişikliklerinde onun yerine Bellingham oyuna girdi.

    Bu değişiklik, Camavinga'nın "Son Moix" stadyumundaki performansının ardından ilk 11'deki yerinin ciddi şekilde tehlikeye girdiğini açıkça gösteriyor.

  • Gitme zamanı geldi

    Kadro seçimleri konusunda, tahminler Tiago Petarş'ın kadro dışı kalacağına işaret ediyordu; ancak Arbeloa, Salı günü Bayern Münih maçına hazır olması için onu Mallorca maçında yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Öte yandan teknik direktör, Bellingham'ın henüz tam olarak hazır olmadığını şu sözleriyle vurguladı: "Neredeyse hiç oynamamışken, onun en üst seviyeye gelmesini beklemememiz mantıklı. Amaç, maç ritmini kademeli olarak yeniden kazanması."

    "AS" gazetesi, Camavinga'nın gelecekteki durumunun farkına vardığını, özellikle de Real Madrid'in onu satma fikrine açık olması ve Paris Saint-Germain'in önümüzdeki yaz onun durumunu takip etmesi nedeniyle, ortaya koydu. Ayrıca

    okuyun: Madrid gazetesi: Camavinga felaket... ve Diaz, Arbeloa'nın talimatlarını yerine getirmedi

