Real Madrid, yıldız oyuncusunun satışına yeşil ışık yaktı... Paris ise gelişmeleri bekliyor

İspanyol "AS" gazetesine göre, teknik direktör Álvaro Arbeloa, Mallorca'daki kötü gidişatın tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı ve şöyle dedi: "Bu yenilgi benim sorumluluğumda; kararları veren, kadroyu belirleyen ve değişiklikleri yapan benim."

Bununla birlikte, teknik direktör oyuncularını eleştirerek şunları söyledi: "Beni en çok üzen şey, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyemememiz." Ayrıca, isim vermeden açıkça bir oyuncuya atıfta bulunarak şunları söyledi: "Üstünlüğümüzün olduğu bir pozisyonda, bir hata yüzünden gol yedik. Kontrolü kaybedip oyuncuyu takip etmediğinizde, bunun bedelini ödersiniz." Bu sözler, takipçiler tarafından Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'ya yönelik doğrudan bir saldırı olarak değerlendirildi.

Arbeloa'nın açıklamaları, Morlanis'in 1-0 öne geçiren golünün ardından geldi. Bu pozisyonda Camavinga kötü bir performans sergiledi. Mallorca oyuncusu tek başına arkadan girerek Mafio'nun pasını değerlendirdi, Fransız yıldız ise arkasında yavaşça koşuyordu. Bu durum, takım arkadaşı Rüdiger'in ona yoğunluk ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle azarlamasına neden oldu. Bu hata, Real Madrid için maçı zorlaştırdı.