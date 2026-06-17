AFP
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Real Madrid, yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmeyi kabul ederek Ajax’ın teklifini geri çevirip oyuncunun La Liga’da kalmasını sağladı
Madrid’de İspanyol orta saha oyuncusu için bir dönemin sonu
Real Madrid, Ceballos ile bu yaz bedelsiz transfer yoluyla ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017 yılında Real Betis’ten kulübe katıldığından beri sık sık ayrılacağı yönünde haberlere konu olmuştu. Ceballos’un, sözleşmesinin son yılına ait maaşından feragat etmeye hazır olduğu bildiriliyor; bu da onun transfer ücreti ödenmeden İspanya’nın başkentinden ayrılmasına imkân tanıyor. Los Blancos'ta geçirdiği süre boyunca 215 maça çıkan ve yedi gol atan Ceballos, takımın üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki La Liga şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu. Ayrılığı bugün artık kaçınılmaz gibi görünse de, başarılarla dolu kariyeri geride kalıcı bir miras bırakıyor.
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Ajax, geri dönen kahramanın zorlu rekabetiyle karşı karşıya
Ajax, deneyimli oyun kurucuyu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösterdi, ancak haberlere göre oyuncunun kalbi Real Betis’e kaymış durumda. Seville merkezli kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi sözleşme feshinin gerçekleşmesini bekliyor. Ceballos için Betis’e geri dönüş, bir nevi eve dönüş anlamına geliyor. Oyuncu, Madrid’e transfer olmadan önce bu kulübün altyapısında yetişmiş ve profesyonel kariyerine burada başlamıştı. Çocukluğundan beri desteklediği bu takımda daha önce 105 maça çıkmış ve yedi gol atmıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre Betis, Ceballos’un mevcut sözleşmesi resmi olarak feshedilir feshedilmez harekete geçmeye hazır. Köklerine dönme ihtimali, Hollanda liginde kendini sınamaktan çok daha cazip görünüyor.
Sınırlı süreler ve kiralık dönemler, kariyerinin seyrini belirledi
İspanyol milli oyuncu, son yıllarda düzenli olarak sahada yer bulmakta zorlandı. Geçen sezon Ceballos, La Liga’da 16 ve Şampiyonlar Ligi’nde 4 maç olmak üzere toplam 23 maçta sadece 826 dakika forma giydi. Madrid’deki kariyerinde, Arsenal’in yeteneklerinden yararlandığı dikkat çekici bir kiralık dönem de yer aldı.
İngiliz Premier Lig’inde iki sezon geçiren Ceballos, Londra ekibi adına 77 maça çıkıp 2 gol attı ve 2020 yılında FA Kupası’nı kazandı. Ana kulübüyle birlikte 15 büyük kupa kazanarak etkileyici bir kupa koleksiyonu oluşturmasına rağmen, düzenli olarak ilk 11’de yer alma fırsatının olmaması, nihayetinde kalıcı olarak ayrılma kararında belirleyici oldu.
- Getty Images Sport
Ceballos için bundan sonra ne olacak?
Betis’in, Ceballos’un sözleşmesinin feshi kesinleşir kesinleşmez önümüzdeki günlerde bu transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. Ajax, kazançlı bir fırsatı kaçırmış olsa da, orta saha oyuncusu artık tanıdık bir ortamda kariyerini yeniden canlandırmaya odaklanacak. Onun üst düzey deneyimleri, bu sezon Endülüs ekibinin hedeflerine şüphesiz büyük bir ivme kazandıracaktır.