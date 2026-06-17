Real Madrid, yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmeyi kabul ederek Ajax’ın teklifini geri çevirip oyuncunun La Liga’da kalmasını sağladı

İspanyol milli oyuncu, son yıllarda düzenli olarak sahada yer bulmakta zorlandı. Geçen sezon Ceballos, La Liga’da 16 ve Şampiyonlar Ligi’nde 4 maç olmak üzere toplam 23 maçta sadece 826 dakika forma giydi. Madrid’deki kariyerinde, Arsenal’in yeteneklerinden yararlandığı dikkat çekici bir kiralık dönem de yer aldı.

İngiliz Premier Lig’inde iki sezon geçiren Ceballos, Londra ekibi adına 77 maça çıkıp 2 gol attı ve 2020 yılında FA Kupası’nı kazandı. Ana kulübüyle birlikte 15 büyük kupa kazanarak etkileyici bir kupa koleksiyonu oluşturmasına rağmen, düzenli olarak ilk 11’de yer alma fırsatının olmaması, nihayetinde kalıcı olarak ayrılma kararında belirleyici oldu.