Getty Images
Çeviri:
Real Madrid, yıldız forvet Kylian Mbappé'nin Barcelona ile oynanacak kritik El Clásico maçını kaçırabileceği endişeleri üzerine oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı
Resmi tıbbi rapor yayınlandı
Real Madrid, kulübün antrenman tesislerinde yapılan kapsamlı testlerin ardından Pazartesi sabahı resmi bir açıklama yayınladı. Sonuçlar, forvet oyuncusunun bir kas sorunu yaşadığını doğruladı.
Tıbbi raporda şöyle denildi: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından bugün oyuncumuz Kylian Mbappe üzerinde yapılan testlerin ardından, sol bacağındaki semitendinosus kasında bir lezyon olduğu teşhis edildi. Gelişmeler takip ediliyor."
Marca'ya göre Mbappe, Madrid'in Espanyol ile oynayacağı bir sonraki lig maçını kaçıracak, ancak 10 Mayıs'taki Barça maçında sahalara dönmeyi umuyor.
- Getty Images Sport
Betis'in çekilmesinin ardından belirsizlik
Endişeler, Mbappé'nin Real Madrid formasıyla oynadığı tarihi 100. maç sırasında oyundan çıkmak istemesiyle başladı. Ultrason muayenesinin ardından ilk başta iyimser bir hava hakim olsa da, Fransız oyuncunun lig sezonunun son ayı ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceğinin belirlenmesi için daha ileri tetkikler yapılması gerekti.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa, Benito Villamarin'deki maçın bitiş düdüğünün ardından hemen net bir açıklama yapamadı. Eski defans oyuncusu gazetecilere şunları söyledi: "Hiçbir fikrim yok. Biraz rahatsızlık hissetti. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumunun nasıl gelişeceğini göreceğiz." Forvet oyuncusunun, oyundan çıktıktan sonra tedavi için doğrudan soyunma odasına gittiği bildirildi.
El Clásico yarışı
Tıbbi ekibin önceliği artık 10 Mayıs'a kayıyor; Madrid, şampiyonluk yarışında belirleyici öneme sahip olabilecek dev bir karşılaşma için Spotify Camp Nou'ya gidip Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Madrid, ligde Katalan devinin oldukça gerisinde olsa da, bu maçın prestiji kulüp yönetimi için hâlâ büyük önem taşıyor. Mbappe'nin iyileşmesi için şu anda iki haftalık bir süre var ve bu, Hansi Flick'in takımına karşı forvet hattını yönetebileceğine dair bir umut ışığı sunuyor.
- Getty
Fransa'da artan endişeler
2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte bu haberler Fransa'da da yakından takip ediliyor. Mbappé, Didier Deschamps'ın hücumunun en önemli ismi ve 40'ın üzerinde gol attığı bir sezonun ardından, Les Bleus'un dünya sahnesinde kupayı geri kazanma umutları için onun formda olması hayati önem taşıyor.
Rodrygo gibi diğer kadro üyeleri de halihazırda uzun vadeli sorunlarla karşı karşıya olduğundan, Real Madrid'in hücum kaynakları sınırlarına kadar zorlanıyor. Kulüp, Espanyol maçını kadroda rotasyon yapmak için kullanacak gibi görünüyor, ancak Clasico'ya geri sayım başlarken tüm gözler Mbappe'nin iyileşme sürecinde.