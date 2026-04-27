Real Madrid, yıldız forvet Kylian Mbappé'nin Barcelona ile oynanacak kritik El Clásico maçını kaçırabileceği endişeleri üzerine oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı

Real Madrid, kulübün antrenman tesislerinde yapılan kapsamlı testlerin ardından Pazartesi sabahı resmi bir açıklama yayınladı. Sonuçlar, forvet oyuncusunun bir kas sorunu yaşadığını doğruladı.

Tıbbi raporda şöyle denildi: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından bugün oyuncumuz Kylian Mbappe üzerinde yapılan testlerin ardından, sol bacağındaki semitendinosus kasında bir lezyon olduğu teşhis edildi. Gelişmeler takip ediliyor."

Marca'ya göre Mbappe, Madrid'in Espanyol ile oynayacağı bir sonraki lig maçını kaçıracak, ancak 10 Mayıs'taki Barça maçında sahalara dönmeyi umuyor.