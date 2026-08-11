Madrid yönetimi, Güney Amerika'daki trajediden etkilenen herkes için derin üzüntüsünü dile getirmek ve güvenlikleri için dua etmek amacıyla hızla kulübün resmî açıklamasını yayımladı.

Kulübün medya kanallarında yayımlanan resmî açıklama aracılığıyla, 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid CF, başkanı ve Yönetim Kurulu, son saatlerde bu sevilen ülkeyi vuran depremin ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kolombiya halkının tamamına taziyelerini iletmek istemektedir.

"Real Madrid olarak dayanışmamızı ifade etmek ve yaralılara acil şifalar dilemek istiyoruz; onlara tüm sevgimizi gönderiyoruz."