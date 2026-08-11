Getty Images Sport
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Real Madrid, yıkıcı depremin ardından Kolombiya ile dayanışma içinde olduğunu belirten resmi açıklama yayımladı
İspanyol devi desteğini sürdürüyor
İspanyol devi Madrid, pazartesi sabahı meydana gelen yıkıcı 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya halkına en derin taziyelerini ve manevi desteğini sundu. Büyük çaplı doğal afet, Manizales, Cali ve Pereira şehirleri de dahil olmak üzere birçok kilit bölgede altyapıda ciddi hasara yol açtı. Kulübün yönetimi ve yönetim kurulunun öncülüğünde Madrid, uluslararası dayanışma mesajını kamuoyuna açık şekilde ileten ilk elit Avrupa kulüplerinden biri oldu.
- Getty Images News
Kulüp resmî açıklama yayımladı
Madrid yönetimi, Güney Amerika'daki trajediden etkilenen herkes için derin üzüntüsünü dile getirmek ve güvenlikleri için dua etmek amacıyla hızla kulübün resmî açıklamasını yayımladı.
Kulübün medya kanallarında yayımlanan resmî açıklama aracılığıyla, 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid CF, başkanı ve Yönetim Kurulu, son saatlerde bu sevilen ülkeyi vuran depremin ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kolombiya halkının tamamına taziyelerini iletmek istemektedir.
"Real Madrid olarak dayanışmamızı ifade etmek ve yaralılara acil şifalar dilemek istiyoruz; onlara tüm sevgimizi gönderiyoruz."
Yurt içi futbolunda aksama riski var
Madrid'in empati mesajı, spor sektörü de dahil olmak üzere Kolombiya genelinde çeşitli alanları felç eden ulusal olağanüstü hâl ortamında geldi. Yönetim organı Dimayor, kurtarma çalışmalarına odaklanmak ve felaketten etkilenen bölgelerdeki stadyum altyapısını değerlendirmek amacıyla tüm yurt içi fikstürü 24 saat ertelemek zorunda kaldı. Real Madrid gibi dünya çapında tanınan bir kurumdan gelen manevi destek, yas içindeki Kolombiya halkına önemli bir duygusal güç sağlıyor.
- Getty Images Sport
Müsabakalar güvenlik değerlendirmesini bekliyor
Ertelenen yurt içi fikstür maçlarının geçici olarak 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günlerinde aşamalı şekilde yeniden başlaması planlanıyor. Ancak maçların yeniden oynanmaya başlanması, stadyum altyapısında yapılacak kapsamlı yapısal incelemelere ve etkilenen bölgelerde ulaşım bağlantılarının yeniden sağlanmasına sıkı şekilde bağlı olmaya devam ediyor. Dimayor ve ona bağlı 36 kulüp, uzun vadeli maç takvimine ilişkin nihai kararı vermeden önce ulusal acil durum hizmetleriyle birlikte çalışmayı sürdürecek.
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