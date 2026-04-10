Getty Images
Çeviri:
Real Madrid, yeni spor direktörü transferiyle ilgili haberleri şiddetle yalanladı
Madrid, basında yer alan iddialara sert tepki gösterdi
Madrid, kulübün futbol faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla yeni bir sportif direktör atamayı düşündüğü yönündeki haberlerin ardından bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Haber, Cadena SER’de yayınlanan İspanyol radyo programı El Larguero’da ortaya çıktı; programda kulübün yönetim yapısına geleneksel bir sportif direktör pozisyonu ekleme olasılığını değerlendirdiği iddia edildi. Haberde, bu adımın transferler ve kadro planlaması konusunda kulübün karar alma sürecini modernize edeceği ima edildi.
Kulüp açıklaması spekülasyonları yalanladı
Ancak Madrid, bu iddiaların tamamen yanlış olduğunu ve perde arkasında böyle bir sürecin yürütülmediğini vurgulayarak, spekülasyonları hızla sonlandırdı.
Kulübün açıklamasında, "Real Madrid C.F., dün gece Cadena SER radyo programında yayınlanan ve kulübümüzün yapısına bir spor direktörü eklemeyi düşündüğü yönündeki haberlerin kesinlikle yanlış olduğunu açıklığa kavuşturmak ister" denildi.
Madrid, mevcut yapının başarısını vurguluyor
Madrid, değişiklikler peşinde koşmak yerine, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atan mevcut spor yönetimine duyduğu güveni vurguladı. Kulüp, sürdürülebilir başarının ardındaki temel faktörler olarak transfer stratejisini ve spor departmanını gösterdi; özellikle de büyük kupaları kazanabilecek rekabetçi bir kadroyu korurken, seçkin genç yetenekleri kadroya katmaya verdiği önemi vurguladı.
Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Real Madrid, kulübün spor yönetiminin yürüttüğü çalışmaları büyük bir değerle karşılıyor. Bu
çalışmalar sayesinde tarihimizin en başarılı dönemlerinden birini yaşadı ve on yıl içinde altı Avrupa Kupası da dahil olmak üzere sayısız şampiyonluk kazandık."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Spekülasyonlar bir kenara bırakıldığında, Los Blancos sezonun belirleyici aşamasına girerken tüm dikkatlerini yeniden saha içindeki meselelere verecek. Alvaro Arbeloa'nın takımı, 30 maçta topladığı 69 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın yedi puan gerisinde. Takım, önümüzdeki maçta Bernabeu'da Girona'yı ağırlayacak, ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağı için Bayern Münih'e konuk olacak. Real Madrid, Alman ekibiyle oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.