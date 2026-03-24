Real Madrid yanlış dizine mi baktı?! 'Öfkeli' forvetin Fransa'da ikinci bir görüş almasının ardından Kylian Mbappé'nin tuhaf sakatlık iddiaları ortaya çıktı
Real Madrid'de feci bir teşhis hatası
RMC Sport'un "After Foot" programında konuşan Fransız gazeteci Daniel Riolo'ya göre, İspanyol devi, Mbappé'nin son dönemdeki fiziksel sorunlarına ilişkin ilk değerlendirmelerinde büyük bir hata yaptı. Gazeteci, forvetin iyileşmede ilerleme kaydedilememesi nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ortaya koydu. COPE'den Miguel Angel Diaz bu iddiaları doğruladı ve haberin dayanağı olan şu sözleri aktardı: "Real Madrid, ilk teşhiste diz konusunda yanıldı. Mbappe'nin sol dizini muayene etmek yerine sağ dizini muayene etti." İddialara göre, bu ihmali nedeniyle oyuncu, sakatlığının gerçek boyutunu bilmeden ağrıya rağmen oynamaya devam etti.
Tam bir rezalet, sağlık departmanında köklü bir yeniden yapılanmaya yol açtı
Bu kötü yönetimin ciddiyeti, Ocak ayında kulübün sağlık departmanında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya yol açtığı bildiriliyor. Riolo, toplu işten çıkarmaları doğrudan bu olayla ilişkilendirerek şöyle dedi: "Bize bunun nedeninin çok sayıda sakat oyuncu olması olduğu söylendi, ancak şunu söyleyebilirim ki asıl neden Mbappé'nin dizine konulan teşhisin çok felaket olmasıydı; hatta felaketten de öteydi, çünkü bu kesinlikle çok büyük bir hataydı." Durumun ciddiyeti konusunda sözünü sakınmayan Riolo, şu sözleri ekledi: "Real Madrid için olanlar tam bir rezalet. Bence Mbappe için en kötüsünü atlattık."
Fransa'da doğru uzmanı bulmak
İspanya'nın başkentinde bir çözüm bulamayan forvet, ünlü uzman Bertrand Sonnery-Cottet'e danışmak üzere Fransa'ya gitti. Doktor, Madrid'de yapılan tedavinin yetersiz olduğunu doğruladı ve hemen dikkatini sol dizine yöneltti. Belirli bir kas güçlendirme programı oluşturuldu ve bu sayede oyuncu ameliyattan kurtulmayı başardı. Oyuncu kısa süre önce, yatırım yaptığı Fransız karşılıklı sigorta şirketi Alan'ın düzenlediği bir konferansa katıldı ve burada ikinci görüşün verdiği rahatlamayı paylaştı: "Neden ağrıdığını, neden bu ağrıları çektiğimi bilmiyordum ve bunu bilmek iyileşmenin ilk adımıdır."
Sakatlık iddialarına açıklık getirmek
Takım içinde öfke olduğu yönündeki haberlere rağmen, forvet oyuncusu bu olayı önemsiz göstermeye çalıştı. Dolaşan söylentilerin farkında olduğunu belirtse de, dikkatinin tamamen sahada olduğunu vurguladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı: "Dizim mi? Çok iyi gidiyor. Çok fazla spekülasyon yapıldığını, pek çok şey söylendiğini biliyorum, ama bunların hiçbiri doğru değil. Bu, üst düzey bir sporcunun ve kamuoyunda tanınan bir kişinin hayatının bir parçası; doğrulanmadan sözler söylenebilir ve bu önemli değil, hiçbir zaman bir yankısı olmaz... Buna alıştım. Ama her şey yolunda, %100 iyileştim. Paris'e döndüğümde doğru teşhisi koyma şansım oldu ve Real Madrid ile sezon sonu ve Dünya Kupası için formda olmak üzere en iyi seviyeye dönmek için en iyi planı birlikte bulabildik."