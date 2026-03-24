Real Madrid yanlış dizine mi baktı?! 'Öfkeli' forvetin Fransa'da ikinci bir görüş almasının ardından Kylian Mbappé'nin tuhaf sakatlık iddiaları ortaya çıktı

Takım içinde öfke olduğu yönündeki haberlere rağmen, forvet oyuncusu bu olayı önemsiz göstermeye çalıştı. Dolaşan söylentilerin farkında olduğunu belirtse de, dikkatinin tamamen sahada olduğunu vurguladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı: "Dizim mi? Çok iyi gidiyor. Çok fazla spekülasyon yapıldığını, pek çok şey söylendiğini biliyorum, ama bunların hiçbiri doğru değil. Bu, üst düzey bir sporcunun ve kamuoyunda tanınan bir kişinin hayatının bir parçası; doğrulanmadan sözler söylenebilir ve bu önemli değil, hiçbir zaman bir yankısı olmaz... Buna alıştım. Ama her şey yolunda, %100 iyileştim. Paris'e döndüğümde doğru teşhisi koyma şansım oldu ve Real Madrid ile sezon sonu ve Dünya Kupası için formda olmak üzere en iyi seviyeye dönmek için en iyi planı birlikte bulabildik."