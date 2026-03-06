Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid yanlış adamı mı destekledi? Alvaro Arbeloa bu iş için 'doğru adam' değil; kulüp efsanesi, Xabi Alonso'nun 'aceleci' bir şekilde kovulmasının ardından alternatif bir seçenek önerdi
Alonso'nun vakfı daha fazla sabır hak ediyordu
Helguera, Alonso'nun yönetim kurulundan çok daha fazla sabır hak ettiğine dair kesin inancını dile getirerek, bazı taktiksel çekincelere rağmen takımın sağlam bir temele sahip olduğunu ve kulüp yönetimi tarafından karar vermeden önce gelişmesi için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtti. Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü yönetimindeki takımın gerçek potansiyelinin adil bir şekilde değerlendirilmesinin sezonun çok daha ilerleyen dönemlerine bırakılması gerektiğini savundu.
- AFP
Alonso'nun 'aceleci' ayrılışı
Helguera, Alonso'yu değerlendirmek için verilen sürenin haksız bir şekilde kısa olduğunu ve kulübün uzun vadeli sürece güvenmek yerine zorlu bir dönemden geçerken paniğe kapıldığını öne sürüyor. İspanyol teknik adamın görevi, 12 Ocak'ta karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Bu karar, Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sadece bir gün sonra alındı ve Vinicius Junior ile taktiksel anlaşmazlıklar yaşadığı iddiaları da bu dönemi gölgeledi.
Helguera, "Bence değerlendirme için Şubat veya Mart ayını beklemeleri gerekirdi. O zamana kadar takımın gerçek performansını görmüş olurduk. Xabi Alonso'yu kovmak için çok aceleci davrandılar" dedi.
Arbeloa'nın terfisiyle ilgili şüpheler
Arbeloa'nın atanması da şüpheyle karşılandı. Helguera, Arbeloa'nın en üst düzeyde önemli bir deneyim eksikliği olduğunu belirtti. Helguera, "Bu saçma. Arbeloa La Liga'da hiç antrenörlük yapmadı ve terfi aldığı gün Castilla ile 4-1 mağlup oldu" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Real, Raul fırsatını kaçırdı mı?
Helguera, Real'in kulüp efsanesi Raul'u göz ardı etme kararını da eleştirdi. Raul, Bernabeu'da parlak bir futbol kariyerinin ardından altı yıl boyunca kulübün Castilla takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı. Helguera, "Raul bu durumu daha iyi idare ederdi çünkü kaptanlık yapmış ve bu tür durumları yaşamış birisi. Arbeloa'nın doğru kişi olduğunu düşünmüyorum" diye ekledi.
Reklam