Real Madrid yanlış adamı mı destekledi? Alvaro Arbeloa bu iş için 'doğru adam' değil; kulüp efsanesi, Xabi Alonso'nun 'aceleci' bir şekilde kovulmasının ardından alternatif bir seçenek önerdi

Helguera, Alonso'yu değerlendirmek için verilen sürenin haksız bir şekilde kısa olduğunu ve kulübün uzun vadeli sürece güvenmek yerine zorlu bir dönemden geçerken paniğe kapıldığını öne sürüyor. İspanyol teknik adamın görevi, 12 Ocak'ta karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Bu karar, Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sadece bir gün sonra alındı ve Vinicius Junior ile taktiksel anlaşmazlıklar yaşadığı iddiaları da bu dönemi gölgeledi.

Helguera, "Bence değerlendirme için Şubat veya Mart ayını beklemeleri gerekirdi. O zamana kadar takımın gerçek performansını görmüş olurduk. Xabi Alonso'yu kovmak için çok aceleci davrandılar" dedi.