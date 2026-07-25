Real Madrid, José Mourinho’nun yeniden takımın başına dönmesinin ardından transfer piyasasında adeta coşuyor. Denzel Dumfried, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella ve Bernardo Silva’nın transferleri yetmezmiş gibi, İspanyol kulübü son saatlerde de çok hareketli bir görüntü veriyor. Dünya şampiyonu orta saha oyuncusu Rodri’yi yeniden ülkesine döndürmek için Manchester City ile temaslar perde arkasında sürerken — ki oyuncu bu yönde zaten olumlu sinyaller verdi — Real Madrid aniden sahneye çıkarak Leipzig’de ve Fildişi Sahili Milli Takımı’nda forma giyen 2006 doğumlu hücum kanat oyuncusu Yan Diomandé için devreye giriyor.
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Real Madrid, Yan Diomandé için harekete geçti: Leipzig'e 100 milyon euroluk ilk teklif. İşte Brahim Diaz'ın neden yeniden Juventus'un radarına girebileceği
İlk teklif
Çeşitli kaynakların aktardığına göre, Mourinho bizzat onun özelliklerine sahip bir oyuncu istedi; hücum hattına hız ve öngörülemezlik katmak için harekete geçti ve Diomandé’yi Real Madrid’e götürmek adına Paris Saint-Germain’e meydan okumaya karar verdi; oyuncunun PSG ile halihazırda prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor. 90 milyon euro artı 10 milyon euro bonus içeren ilk teklifin sunulduğu, ancak Leipzig’in bunu yetersiz bulduğu ifade ediliyor. Alman basınının haberine göre, Red Bull çatısı altındaki kulüp, geçen sezon 10 gol ve 13 asist üreten, son Dünya Kupası’nda da öne çıkan Fildişi Sahilli milli oyuncu için en az 120 milyon euro gelir elde etmeyi umuyor.
Brahim Diaz defteri yeniden mi açılıyor?
Real Madrid'ın Yan Diomandé için yaptığı beklenmedik hamle, giden oyuncular tarafındaki transfer piyasasında da sonuçlar doğurabilir; İtalyan kulüpleri olası fırsatları değerlendirmeye hazır. Franco Mastantuono'nun durumunun yanı sıra; oyuncu kuru kiralık olarak ayrılabilir ve özellikle Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici'nin radarında bulunuyor. Brahim Diaz'la ilgili olası senaryolara da dikkat etmek gerekiyor. Fas Milli Takımı'nın yaratıcı oyuncusu, Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin uzun süredir gözüne kestirdiği isim; onu 10 numara rolü için ilk tercih olarak görüyor.
Neler oluyor
Real Madrid ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1999 doğumlu oyuncu, önce Xabi Alonso ardından Alvaro Arbeloa yönetiminde toplam 42 maça çıktığı, 2 gol atıp takım arkadaşlarına 9 asist yaptığı bir sezonun ardından geliyor. Milan'ın eski futbolcusu; Eylül 2020'den 2023 yazına kadar Serie A'da forma giydi ve 124 maç, 18 gol ve bir Scudetto'luk performans ortaya koydu. İspanya'nın başkentinde kalma ve Mourinho'yu yeni teknik projede kendisine şans vermeye ikna etme isteğini ise her zaman dile getirdi. Ancak hücum hattına gelebilecek olası yeni bir rakibin varlığı, durumunu değiştirebilir ve Juventus'un onu transferi kabul etmeye ikna etme umutlarını artırabilir. Dikkate alınması gereken bir diğer unsur da, Brahim'in Real Madrid ile sözleşmesi resmiyette 30 Haziran 2027'de sona erecek olsa da tarafların bunu 2030'a kadar uzatmak için bir süredir temas halinde olması. Bu da Juventus'un transfer hedefinin bonservis bedelini etkileyebilecek, hiç de önemsiz olmayan bir ayrıntı.
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