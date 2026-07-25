Real Madrid ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1999 doğumlu oyuncu, önce Xabi Alonso ardından Alvaro Arbeloa yönetiminde toplam 42 maça çıktığı, 2 gol atıp takım arkadaşlarına 9 asist yaptığı bir sezonun ardından geliyor. Milan'ın eski futbolcusu; Eylül 2020'den 2023 yazına kadar Serie A'da forma giydi ve 124 maç, 18 gol ve bir Scudetto'luk performans ortaya koydu. İspanya'nın başkentinde kalma ve Mourinho'yu yeni teknik projede kendisine şans vermeye ikna etme isteğini ise her zaman dile getirdi. Ancak hücum hattına gelebilecek olası yeni bir rakibin varlığı, durumunu değiştirebilir ve Juventus'un onu transferi kabul etmeye ikna etme umutlarını artırabilir. Dikkate alınması gereken bir diğer unsur da, Brahim'in Real Madrid ile sözleşmesi resmiyette 30 Haziran 2027'de sona erecek olsa da tarafların bunu 2030'a kadar uzatmak için bir süredir temas halinde olması. Bu da Juventus'un transfer hedefinin bonservis bedelini etkileyebilecek, hiç de önemsiz olmayan bir ayrıntı.