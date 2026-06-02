Buna göre, Vinicius'un 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nın bitiminden bu yana Real Madrid'de askıya alınmış durumda. Yaklaşan Dünya Kupası, bu konunun ilerleyişi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip ve Real Madrid yetkililerinin tuhaf bir umudunu suya düşürebilir.

Çünkü Vinicius, Brezilya için Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilerse, bu hücum oyuncusunun pazarlık pozisyonu elbette güçlenecektir. Diğer kulüpler muhtemelen daha da dikkatli hale gelecek ve sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan bu olağanüstü yeteneği nispeten uygun bir fiyata kadrolarına katmak için yoğun çabalar başlatacaktır. Vinicius, Madrid'deki yeni sözleşmesi için maaş taleplerini buna göre yeniden yukarı çekebilir.

As'a göre, kanat oyuncusu Real ile sözleşme uzatımı görüşmelerinde başlangıçta yaklaşık 28 milyon avroluk astronomik bir yıllık maaş talep etmiş. Bu talebini görüşmelerin askıya alınmasından önce önemli ölçüde düşürmüş ve en azından süper yıldız takım arkadaşı Kylian Mbappe ile aynı maaşı (yılda 14 milyon avro) almayı hedeflemiş. Aslında, Vinicius'un çok önceden kamuoyuna duyurduğu sözleşme uzatmasının önünde artık hiçbir engel kalmamıştı.

Ancak daha sonra, muhtemelen Vinicius'un eski teknik direktör Xabi Alonso'dan duyduğu memnuniyetsizlik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle görüşmeler durdu. Ocak ayında görevden alınan İspanyol teknik direktörün yönetiminde, Brezilya milli takım oyuncusu yeterince önemsenmediğini hissetmiş, ancak Alonso'nun halefi Alvaro Arbeloa ile durum yeniden iyiye gitmişti. Ancak Arbeloa da artık takımda değil ve büyük olasılıkla gelecek sezondan itibaren Jose Mourinho teknik direktör koltuğuna oturacak.