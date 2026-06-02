Real Madrid'deki son sözleşme yılının başlangıcı giderek yaklaşıyor ve İspanyol As gazetesinin haberine göre, 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmayacak.
Çeviri:
Real Madrid, Vinicius Junior'un Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemesini mi umuyor? Süperstar etrafındaki tuhaf durum giderek kızışıyor
Buna göre, Vinicius'un 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nın bitiminden bu yana Real Madrid'de askıya alınmış durumda. Yaklaşan Dünya Kupası, bu konunun ilerleyişi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip ve Real Madrid yetkililerinin tuhaf bir umudunu suya düşürebilir.
Çünkü Vinicius, Brezilya için Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilerse, bu hücum oyuncusunun pazarlık pozisyonu elbette güçlenecektir. Diğer kulüpler muhtemelen daha da dikkatli hale gelecek ve sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan bu olağanüstü yeteneği nispeten uygun bir fiyata kadrolarına katmak için yoğun çabalar başlatacaktır. Vinicius, Madrid'deki yeni sözleşmesi için maaş taleplerini buna göre yeniden yukarı çekebilir.
As'a göre, kanat oyuncusu Real ile sözleşme uzatımı görüşmelerinde başlangıçta yaklaşık 28 milyon avroluk astronomik bir yıllık maaş talep etmiş. Bu talebini görüşmelerin askıya alınmasından önce önemli ölçüde düşürmüş ve en azından süper yıldız takım arkadaşı Kylian Mbappe ile aynı maaşı (yılda 14 milyon avro) almayı hedeflemiş. Aslında, Vinicius'un çok önceden kamuoyuna duyurduğu sözleşme uzatmasının önünde artık hiçbir engel kalmamıştı.
Ancak daha sonra, muhtemelen Vinicius'un eski teknik direktör Xabi Alonso'dan duyduğu memnuniyetsizlik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle görüşmeler durdu. Ocak ayında görevden alınan İspanyol teknik direktörün yönetiminde, Brezilya milli takım oyuncusu yeterince önemsenmediğini hissetmiş, ancak Alonso'nun halefi Alvaro Arbeloa ile durum yeniden iyiye gitmişti. Ancak Arbeloa da artık takımda değil ve büyük olasılıkla gelecek sezondan itibaren Jose Mourinho teknik direktör koltuğuna oturacak.
Vinicius Junior ve Real Madrid: Kötü bir Dünya Kupası geçirirse ne olur?
Vinicius'un Mourinho'nun getireceği çözüme alışıp alışmayacağı henüz belli değil. Kulüpte genel olarak yaşanan çalkantılı durum, Vini Jr.'ın geleceğinin yakın zamanda netleşmesine şu anda pek yardımcı olmuyor; örneğin, önümüzdeki Pazar günü başkanlık seçimleri yapılacak. Görevdeki başkan Florentino Perez, TVE'de Vinicius'un yakında sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sorusuna omuz silkerek şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Benim fikrimi soruyorsanız, kalmasını isterim. O dünyanın en iyilerinden biri."
Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Selecao'sunda kilit isimlerden biri olan Vinicius, Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilerse, bu durum Real Madrid'in lehine olur; çünkü kulüp, bu dribbling ustasının yeni ve yine artmış maaş taleplerinden korkmak zorunda kalmaz. Öte yandan: Eğer kesin bir kopuş yaşanırsa ve en iyi oyuncularından birini gelecek yıl bedelsiz kaybetmemek için bu yaz ayrılık gündeme gelirse, zayıf bir Dünya Kupası performansı Vinicius'un ilgilenen kulüplerle yapılacak olası transfer görüşmelerinde piyasa değerini düşürür. Ve bu durumda potansiyel bir halefin transferi için kullanılabilecek para da azalır.
Her halükarda, zaman Vinicius'un lehine işliyor. Her ne kadar her iki taraf da prensipte işbirliğine devam etmek istese de. As'a göre, Vinicius'un tarafında, en azından şu an için, sözleşme uzatmasını reddedip 2027'de Real'den bedelsiz ayrılmayı düşünmüyorlar. Öncelik, Krallarda kalmak.
Vinicius'un Brezilya formasıyla attığı gol sayısı oldukça az
2018 yılında 18 yaşındayken Flamengo'dan Madrid'e transfer olan Vinicius, fena sayılmayacak ama kesinlikle memnuniyet verici olmayan bir sezon geçirdi. Real, üst üste ikinci kez şampiyon olamadı; Selecao yıldızı ise Alonso yönetiminde ara sıra yedek kulübesinde yer aldı ve zaman zaman kendi taraftarları tarafından şiddetli bir şekilde yuhalandı. Rakamlara bakıldığında, 2025/26 sezonunda tüm turnuvalarda 53 maçta 22 gol ve 14 asist kaydetti.
Dünya Kupası'nda Vinicius, Brezilya ile birlikte geniş favori grubuna dahil olsa da, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, şampiyonluk için mutlak favoriler arasında yer almıyor. Eleme turları çok zayıftı ve puan açısından tarihsel olarak en kötü performanslarından birini sergiledi. Ayrıca, başta Fransa, İspanya veya Arjantin gibi en yüksek bahis oranlarına sahip ülkeler olmak üzere, diğer takımlar Brezilya'dan daha geniş bir kadroya sahip.
Vinicius şu ana kadar 48 milli maçta forma giydi; 9 golle milli takımdaki gol ortalaması, takıma kattığı değere göre nispeten düşük. Ancak geçen hafta sonu Dünya Kupası katılımcısı Panama'ya karşı 6-2 kazanılan hazırlık maçında Vini Jr. ve arkadaşları, turnuva başlamadan kısa bir süre önce biraz Dünya Kupası coşkusu uyandırmayı başardılar. Madridli oyuncu çok erken bir gol ve bir asistle katkıda bulundu; Cumartesi günü Mısır ile son hazırlık maçı oynanacak.
Brezilya için Dünya Kupası, 12 Haziran'da gizli favori Fas ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak; diğer grup aşaması rakipleri ise İskoçya ve Haiti.
Vinicius Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyecek mi? Uluslararası kariyerinin bugüne kadarki istatistikleri
Milli takımdaki ilk maçı
11 Eylül 2019 (Peru'ya 0-1 yenildi, hazırlık maçı)
Milli maçlar
48
Gol
9
Asist
9
Büyük Turnuvalar
Copa America 2021 (4 maç, 0 gol, finalist) / 2022 Dünya Kupası (4 maç, 1 gol, çeyrek final), Copa America 2024 (3 maç, 2 gol, çeyrek final)