AFP
Çeviri:
Real Madrid, Vinicius Jr'ın ırkçılık tartışmasının ardından Benfica ile oynanan tartışmalı maç sırasında Nazi selamı yapan bir taraftarın görülmesi üzerine UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı
İspanyol devleri cezalandırıldı
UEFA, Benfica ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında yaşanan bir dizi tartışmalı olayın ardından Madrid'e para cezası ve stadyumun geçici olarak kapatılması cezası verdi. Yönetim organının Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), 25 Şubat 2026'da Santiago Bernabeu tribünlerinde bir taraftarın Nazi selamı yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.
Avrupa şampiyonu takım o gece 2-1 galip geldi, ancak sonuç azınlık bir taraftar grubunun davranışları nedeniyle gölgede kaldı. Karar, 15.000 avro para cezası ve güney tribünün alt kısmındaki 500 koltuğun kapatılmasını içeriyor, ancak koltukların kapatılması bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındı.
- Getty Images Sport
Kulüp aşırılıkçılığa karşı sert tavır alıyor
Yaptırımları onaylayan resmi bir açıklamada CEDB şunları kaydetti: "Real Madrid C.F.'ye 15.000 € para cezası verilmesi ve Real Madrid C.F.'nin taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle, Real Madrid C.F.'nin ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki (1) UEFA kulüp müsabakası sırasında Real Madrid C.F. stadyumunun kısmi kapatılması (yani güney tribünün alt kısmındaki 500 koltuk) emredilmiştir. Söz konusu stadyum kapatma cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıllık deneme süresi boyunca askıya alınmıştır."
Madrid, görüntüye hızlı bir şekilde yanıt vererek, söz konusu kişinin stadyumdan atıldığını ve ömür boyu men cezasına çarptırılacağını doğruladı. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid C. F., Real Madrid ile Benfica arasındaki maçın başlamasından kısa bir süre önce, Animation Standı'nın bulunduğu alanda televizyon kameralarına Nazi selamı yaparken yakalanan üye için, kulübün Disiplin Kurulu'ndan acil olarak derhal ihraç prosedürü başlatmasını talep ettiğini duyurur. Bu üye, yayına çıktıktan kısa bir süre sonra kulübün güvenlik personeli tarafından tespit edildi ve Santiago Bernabeu stadyumundan derhal ihraç edildi. Real Madrid, sporda ve toplumda şiddeti ve nefreti kışkırtan bu tür jest ve ifadeleri kınamaktadır."
Gerginlikler, hararetli çift maçta doruğa ulaşıyor
Bu olay, zaten ırkçı taciz iddialarıyla gündemde olan bu eşleşmeye daha da ateş ekledi. Lizbon'daki ilk maçta Vinicius Jr, Benfica'dan Gianluca Prestianni'nin kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Prestianni bu iddiaları reddetse de, geçici olarak uzaklaştırma cezası aldı ve Madrid'deki rövanş maçını kaçırdı.
Vinicius, futbolda ayrımcılıkla mücadele hareketinin yüzü haline geldi. La Liga başkanı Javier Tebas, Vinicius hakkında şöyle dedi: "O, ırkçılıkla mücadelede lider olduğu için bu mücadelenin merkezinde yer alıyor. Vinicius'u bu hakaretlere karşı savunmamak için hiçbir mazeret olamaz."
- Getty Images Sport
Real Madrid'in belirleyici anları
Madrid, stadyumun kapatılmasını önlemek için 2025-26 sezonunun eleme aşamalarında başka olayların yaşanmamasını sağlamalıdır. Alvaro Arbelo'nun takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşılaşacak. İlk maç 11 Mart'ta, rövanş maçı ise 17 Mart'ta oynanacak. Ancak bundan önce Los Blancos, La Liga'da Celta Vigo ile karşılaşacak. Takım, iki mağlubiyetle lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunuyor.
Reklam