Real Madrid, Vinicius Jr'ın ırkçılık tartışmasının ardından Benfica ile oynanan tartışmalı maç sırasında Nazi selamı yapan bir taraftarın görülmesi üzerine UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı

UEFA, Benfica ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında yaşanan bir dizi tartışmalı olayın ardından Madrid'e para cezası ve stadyumun geçici olarak kapatılması cezası verdi. Yönetim organının Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), 25 Şubat 2026'da Santiago Bernabeu tribünlerinde bir taraftarın Nazi selamı yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.

Avrupa şampiyonu takım o gece 2-1 galip geldi, ancak sonuç azınlık bir taraftar grubunun davranışları nedeniyle gölgede kaldı. Karar, 15.000 avro para cezası ve güney tribünün alt kısmındaki 500 koltuğun kapatılmasını içeriyor, ancak koltukların kapatılması bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındı.