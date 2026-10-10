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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Real Madrid - Villarreal maçında oyuncu puanları: Gergin geçen galibiyette Yan Diomande beklenmedik kahraman olurken Vinicius Junior kırmızı kart gördü

Real Madrid
Villarreal
La Liga
Real Madrid - Villarreal

Real Madrid, Yan Diomande'nin ikinci yarıdaki golü sayesinde Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Vinicius Junior'ın maçın sonlarında kırmızı kart görmesine rağmen, Jose Mourinho'nun ekibi Bernabeu'da üç puanı korudu.

Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda çalkantılı geçen bir gecede dirençli Villarreal karşısında hayati önem taşıyan 1-0'lık galibiyeti aldı. İlk yarı taktiksel bir çıkmaza sahne oldu; iki taraf da savunma hatlarını aşmakta zorlandı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi. Madrid topa yüzde 47 oranında sahip oldu ancak iyi organize olmuş Yellow Submarine savunma bloğuna karşı saha üstünlüğünü net fırsatlara çevirmekte zorlandı.

Kilit, 62. dakikada Diomande'nin konuk ekibin konsantrasyon kaybından yararlanıp topu ağlara göndermesiyle açıldı. Ancak maç, 72. dakikada Vinicius'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle dramatik bir hal aldı ve ev sahibi ekip dar farkla önde olduğu mücadelede 10 kişi savunma yapmak zorunda kaldı. Aurelien Tchouameni ile Kylian Mbappe'ye çıkan geç sarı kartlar, çılgın geçen final bölümünü daha da belirgin hale getirirken Mourinho'nun ekibi skoru korumak için önemli bir savunma direnci gösterdi.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Thibaut Courtois - 7/10

    Belçikalı kaleci, uzun bölümlerde büyük ölçüde rahat bir maç çıkardı ancak ihtiyaç duyulduğunda dikkatini korudu ve kalesini gole kapatmak için dört kurtarış yaptı. Villarreal'in maçın son bölümündeki hava bombardımanı sırasında ceza alanına hakimiyeti, 10 kişi kalan Madrid ekibi için hayati önem taşıdı.

    Trent Alexander-Arnold - 6/10

    Her zamanki pas çeşitliliğini sergiledi ancak taktik dinamik değişince ikinci yarının başlarında oyundan alındı. Hücum hazırlıklarına katkı verdi fakat Villarreal'in kompakt yapısına karşı kanatları etkili kullanmakta zorlandı.

    Antonio Rudiger - 7/10

    Maç boyunca fiziksel varlığını hissettiren Rudiger, savunma hattını otoriteyle yönetti ve Ayoze Perez'in tehdidini son düdüğe kadar bastırmak için birkaç kritik uzaklaştırmaya imza attığı kararlı bir performans ortaya koydu.

    Ibrahima Konate - 7/10

    Rudiger ile sağlam bir ortaklık kurdu ve özellikle bire bir mücadelelerde etkiliydi; maç boyunca Villarreal'in kontra ataklarını durdurmak için gereken geri koşu hızını sağladı.

    Alvaro Carreras - 5/10

    Gerekli hücum genişliğini sağlamakta zorlandı ve devre arasında oyundan alındı. Savunmadaki pozisyon alışları Akhomach tarafından zorlandı, bu da Mourinho'yu erken bir taktik değişikliğe itti.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Jude Bellingham - 7/10

    Savunma ve orta saha arasındaki boşluklarda oynadı, ancak Villarreal'in çift ön liberosi tarafından sık sık etkisiz hale getirildi. Doksan dakikanın tamamına yayılan yorulmak bilmeyen performansı boyunca büyük bir çalışkanlık sergiledi.

    Federico Valverde - 8/10

    Kaptan, takımın çalışma temposunun somut karşılığı oldu; çok geniş bir alanı kat etti ve Madrid'in ilk yarıda eksik kalan enerjisini sağladı. Açılış golüne giden geçiş oyununda kritik bir rol oynadı.

    Aurelien Tchouameni - 6/10

    Orta sahayı genel olarak iyi toparladı, ancak 87. dakikada sarı kart gördükten sonra son bölümde baskıyı üzerine çekti. Takım 10 kişi kaldıktan sonra savunma dörtlüsünü koruması kritik önem taşıdı.

    Arda Guler - 6/10

    Teknik kalite ve yaratıcı niyet açısından etkileyici anlar gösterdi. Orta sahayla Mbappe arasında bağlantıyı kurmak için çok çalıştı, ancak savunma direncini artırmak amacıyla 78. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.

    Yan Diomande - 9/10

    Maçın kazandıranı oldu. 62. dakikadaki belirleyici golünün ötesinde, genel katkısı da mükemmeldi; son üçteki akıllı hareketliliğini sakin pas dağılımı ve önde bitmek bilmeyen presle birleştirdi. 86. dakikada ayakta alkışlar eşliğinde oyundan alındı.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Kylian Mbappe - 5/10

    Derinde konumlanan bir savunmanın arkasında boşluk bulmakta zorlanan Fransız oyuncu için sinir bozucu bir geceydi. Uzatma dakikalarında yaptığı taktik faul nedeniyle sarı kart gördü; bu da maçın son bölümündeki genel gerginliği yansıtıyordu.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Marc Cucurella - 6/10

    Devre arasında Carreras'ın yerine oyuna girdi ve sol kanatta daha fazla savunma güvenliği ile mücadele gücü sundu.

    Vinicius Junior - 3/10

    52. dakikada takıma hareket getirmesi için oyuna alındı, ancak gecesi felaketle sona erdi. 74. dakikada gördüğü kırmızı kart, takım arkadaşlarını maçın son çeyreğinde büyük baskı altında bıraktı.

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Kırmızı kartın ardından orta sahayı dengelemek için 78. dakikada oyuna girdi. Baskı altındaki soğukkanlılığı, Madrid'in topa sahip kalmasına yardımcı oldu.

    Denzel Dumfries - N/A

    Galibiyeti korumaya yardımcı olması için 86. dakikada Diomande'nin yerine oyuna girdi.

    Jose Mourinho - 7/10

    Özellikle devre arasında Cucurella'yı oyuna alması olmak üzere yaptığı taktiksel hamleler, takımın toparlanmasına yardımcı oldu. Vinicius'un kırmızı kartı kontrolü dışında olsa da, 10 kişi kalan takımı skoru koruyacak şekilde organize etmesi tam anlamıyla klasik Mourinho'ydu.

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