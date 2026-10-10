Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda çalkantılı geçen bir gecede dirençli Villarreal karşısında hayati önem taşıyan 1-0'lık galibiyeti aldı. İlk yarı taktiksel bir çıkmaza sahne oldu; iki taraf da savunma hatlarını aşmakta zorlandı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi. Madrid topa yüzde 47 oranında sahip oldu ancak iyi organize olmuş Yellow Submarine savunma bloğuna karşı saha üstünlüğünü net fırsatlara çevirmekte zorlandı.

Kilit, 62. dakikada Diomande'nin konuk ekibin konsantrasyon kaybından yararlanıp topu ağlara göndermesiyle açıldı. Ancak maç, 72. dakikada Vinicius'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle dramatik bir hal aldı ve ev sahibi ekip dar farkla önde olduğu mücadelede 10 kişi savunma yapmak zorunda kaldı. Aurelien Tchouameni ile Kylian Mbappe'ye çıkan geç sarı kartlar, çılgın geçen final bölümünü daha da belirgin hale getirirken Mourinho'nun ekibi skoru korumak için önemli bir savunma direnci gösterdi.