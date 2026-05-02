Bu istatistiklere göre, Heidenheim, Allianz Arena'da oynanan maçlarda rakip takımlar arasında ortalama olarak en fazla gol atan takımdır. FCH, FC Bayern'in evinde oynadığı üç resmi maçta maç başına ortalama 2,67 gol attı.
Çeviri:
Real Madrid ve PSG'den daha tehlikeli! İlginç bir gerçek, 1. FC Heidenheim'a Bayern Münih ile oynayacağı maç için cesaret veriyor
Allianz Arena'da ortalama olarak en fazla gol atan takım Heidenheim'dır. Heidenheim'ı, Münih'te maç başına tam olarak iki gol ortalamasıyla büyük Real Madrid takip ediyor; bunların arkasında ise Inter Milan ve Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı final rakibi Paris Saint-Germain, her biri ortalama 1,5 golle yer alıyor.
Cumartesi öğleden sonra, FCH, Bundesliga'nın 32. haftasında Münih'e konuk olacak ve küme düşme mücadelesinde bir puan almayı umuyor. Heidenheim'ın Bayern'e karşı oynadığı ilk resmi maç 3 Nisan 2019'a dayanıyor; o zamanlar ikinci ligde oynayan takım, DFB Kupası çeyrek finalinde 4-5 mağlup olmuştu.
Kasım 2023'te Heidenheim, Bundesliga'da ilk kez Münih'e konuk oldu ve 2-4 mağlup oldu. Bir yıl kadar sonra, Aralık 2024'te, teknik direktör Frank Schmidt'in takımı, Allianz Arena'daki toplamda üçüncü maçında yine 2-4 mağlup oldu.
- AFP
Heidenheim, ilk yarıda FC Bayern'i şaşırttı
Bu arada Bayern, Heidenheim karşısında da oldukça golcü bir takım. Bundesliga'da en az beş kez karşılaştıkları tüm takımlar arasında, Münih ekibi sadece Rot-Weiß Oberhausen karşısında ortalama olarak daha fazla gol attı. Heidenheim ile bugüne kadar oynanan beş Bundesliga karşılaşmasında FCB, maç başına ortalama 4 gol kaydetti.
Heidenheim, Cumartesi günü Münih'te, küme düşme hattı olan 16. sıraya bir adım daha yaklaşmak için mutlaka puan alması gerekiyor. FCH, Bayern'e yenilirse ve St. Pauli Pazar günü Mainz'a karşı kazanırsa, FCH'nin küme düşmesi kesinleşecek.
Ancak ilk yarım saatte sansasyonel bir gelişme yaşandı. Budu Zivzivadze 22. dakikada Heidenheim'ı öne geçirdi, kısa süre sonra Eren Dinkci skoru 2-0'a çıkardı. Böylece FCH, Allianz Arena'daki gol ortalamasını neredeyse tamamladı.
Heidenheim gerçekten kazanırsa, bu Bayern'in Kasım 2006'dan bu yana ligin son sırasındaki bir takıma karşı aldığı ilk mağlubiyet olacak. Neredeyse 20 yıl önce, rekor şampiyonu 11. haftada evinde o dönem ligin son sırasındaki Hannover 96'ya 0-1 yenilmişti. Hannover'in golünü Szabolcs Huszti atmıştı.
FC Bayern Münih - 1. FC Heidenheim: Bugüne kadarki karşılaşmalar
Tarih
Yarışma
Maç
3 Nisan 2019
DFB Kupası
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 5:4
11 Kasım 2023
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
6 Nisan 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 3:2
7 Aralık 2024
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
19 Nisan 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4
21 Aralık 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4